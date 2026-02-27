Vào khoảng 4h sáng 26/2, Jungkook (BTS) đã livestream trên Weverse trò chuyện với người hâm mộ. Trong buổi phát sóng, anh chia sẻ về áp lực công việc, công khai chuyện hút thuốc và bày tỏ mong muốn được sống thật. Theo Jungkook, những gì anh nói khi say cũng là 1 phần con người thật và hoàn toàn nhận thức được phát ngôn, hành vi của bản thân có thể sẽ gây ra tranh cãi. Và quả thật, những tranh cãi xoay quanh buổi livestream này đã chiếm sóng truyền thông Hàn Quốc.

Giữa những tranh cãi, Newsis đã đăng tải bài báo có tiêu đề "Sức nặng vương miện BTS và nỗi đau trưởng thành của 'em út vàng' Jungkook". Bài báo phân tích những áp lực trong quá trình trưởng thành của Jungkook, so sánh với 2 ngôi sao Justin Bieber - Selena Gomez. Dù chuyện uống rượu, chửi thề trên livestream không được khuyến khích, nhưng Newsis đặc biệt đồng cảm với cách thức chân thành anh dùng để đấu tranh thoát khỏi xiềng xích của việc trở thành một thần tượng Kpop hoàn hảo.

Buổi livestream của Jungkook gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: X

Hình ảnh có phần thô ráp, không trau chuốt mà Jungkook - thành viên của nhóm nhạc siêu sao toàn cầu BTS, thể hiện trong một buổi livestream đêm khuya gần đây đang âm thầm gây xôn xao cả trong và ngoài ngành công nghiệp âm nhạc. Lời tuyên bố "Tôi sẽ sống cuộc đời của mình theo cách riêng" là một kiểu đấu tranh để thoát khỏi xiềng xích của việc trở thành một thần tượng Kpop hoàn hảo.

Đúng là một số người hâm mộ và công chúng đang chỉ ra với sự tiếc nuối rằng Jungkook đã không đủ cẩn trọng với tư cách là một ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên, thay vì coi đây chỉ là một sự lệch lạc hay khủng hoảng đơn thuần, cần phải nhìn nhận nó như một quá trình "trưởng thành đầy khó khăn" mà một chàng trai trẻ đã vươn lên trở thành ngôi sao nhạc pop toàn cầu trải qua.

Jungkook chịu nhiều áp lực "phải hoàn hảo" của thần tượng Kpop. Ảnh: Newsis

Để hiểu được những hành động gần đây của Jungkook, chúng ta nên xem lại những lựa chọn của ngôi sao nhạc pop người Mỹ Selena Gomez trong bộ phim tài liệu My Mind & Me. Selena Gomez, ẩn mình sau ánh hào quang rực rỡ, đã phơi bày chứng rối loạn lưỡng cực, rối loạn ám ảnh cưỡng chế và thực tế đau lòng về cuộc sống tan vỡ của mình.

Việc cô ấy lựa chọn gỡ bỏ "mặt nạ" hoàn hảo và bộc lộ con người dễ tổn thương nhất của mình đã nhận được sự đồng cảm và ủng hộ sâu sắc từ công chúng, thay vì sự lên án. Cũng như Selena Gomez đã rơi nước mắt tuyên bố "Tôi không phải là một cỗ máy hoàn hảo", Jungkook thông qua các buổi phát sóng trực tiếp - không gian kết nối mật thiết nhất với ARMY đã chứng minh rằng "Tôi cũng là một người có khuyết điểm". Mặc dù phương thức thể hiện của họ có thể khác nhau về mức độ tinh tế, nhưng khát vọng được công nhận là "chính mình", chứ không phải là lớp vỏ bọc mà công chúng tạo ra, vẫn là một điểm chung.

Justin Bieber, một ngôi sao nhạc pop khác cũng từng gánh vác trọng trách khó khăn khi còn trẻ, cũng là một ví dụ đáng giá. Justin Bieber đã tự làm kiệt sức mình bằng những hành động nổi loạn bên ngoài, bao gồm lái xe trong tình trạng say xỉn và phá hoại tài sản, giữa sự săn đuổi dữ dội từ các tay săn ảnh và giới truyền thông, cuối cùng đã trưởng thành nhờ việc thiết lập những ranh giới nghiêm ngặt và tìm thấy sự bình yên nội tâm.

Newsis so sánh Jungkook với hành trình đi tìm bản thân của Selena Gomez và Justin Bieber. Ảnh: X

Jungkook không đi theo con đường hủy hoại bản thân cực đoan như Justin Bieber. Tuy nhiên, gánh nặng về đạo đức và kỳ vọng mà anh ấy đã mang suốt hơn một thập kỷ với tư cách là "em út vàng" của nhóm đã đạt đến điểm tới hạn khi anh ấy đang khẳng định vị thế của mình như một ngôi sao nhạc pop solo toàn cầu của thập niên 2020.

Dĩ nhiên, việc chửi thề và uống rượu trên sóng truyền hình trước nhiều người xem là điều không nên khuyến khích, và đó là một sai lầm rõ ràng mà cá nhân đó phải thừa nhận và khắc phục. Tuy nhiên, việc một chàng trai trẻ ở độ tuổi cuối 20 lại thành thật về cảm xúc và sự mệt mỏi của mình thực chất là bằng chứng cho thấy anh ấy không hề cô lập bản thân mà đang sống một cách lành mạnh.

BTS dự kiến sẽ phát hành album đầy đủ thứ năm của họ Arirang" vào ngày 20/3. Như mọi khi, trong câu chuyện lớn của BTS, Jungkook sẽ sử dụng những khó khăn và khủng hoảng nhỏ này như nguồn cảm hứng âm nhạc và vượt lên trên tất cả. Họ không phải là những thần tượng hoàn hảo, và mặc dù họ biết mình sẽ phải chịu đựng và thất bại, nhưng cuối cùng họ vẫn vượt qua được trở ngại và trở lại vị trí ban đầu. Đây là lý do quan trọng tại sao BTS tạo nên sự đoàn kết trong xã hội chúng ta. Jungkook đã nhận được một liều thuốc phòng ngừa hiệu quả trước khi trở lại cùng toàn nhóm. Standing Next to You (Luôn ở bên bạn) sẽ lại là bài hát mà Jungkook sẽ chia sẻ với ARMY.

Jungkook chạm đến trái tim ARMY bằng sự chân thành nhất, anh mong fan sẽ chấp nhận con người thật của mình. Ảnh: Newsis

