Danh hài đình đám tự tay tống cổ anh trai vào tù

Vào ngày 26/2, Tòa án Tối cao Hàn Quốc tiến hành phiên tòa tuyên án đối với anh trai của Park Soo Hong - ông Park cùng vợ là bà Lee về tội vi phạm Luật về Hình phạt tăng nặng đối với Tội phạm kinh tế cụ thể (tham ô). Tòa án Tối cao đã bác bỏ đơn kháng cáo, giữ nguyên án tù giam 3 năm 6 tháng đối với ông Park.

Vụ án bắt đầu từ tháng 4/2021, khi danh hài Park Soo Hong cáo buộc anh trai và chị dâu biển thủ tài sản tích cóp suốt 30 năm của anh. Park Soo Hong cho rằng số tiền thiệt hại lên đến 11,6 tỷ won (212 tỷ đồng). Văn phòng Công tố Quận Tây Seoul đã yêu cầu lệnh bắt giữ đối với ông Park và bà Lee.

Liên quan đến cáo trạng của vợ chồng ông Park, bên công tố xác định rằng trong thời gian điều hành công ty quản lý Park Soo Hong từ năm 2011 đến năm 2024, họ đã tùy tiện lạm dụng tổng cộng 6,17 tỷ won (113 tỷ đồng), bao gồm 1,9 tỷ won (35 tỷ đồng) tiền lương gian lận, 1,17 tỷ won (21,3 tỷ đồng) tiền quỹ công ty để mua bất động sản, 90 triệu won (1,6 tỷ đồng) sử dụng trái phép các quỹ khác của công ty, 90 triệu won (1,9 tỷ đồng) sử dụng thẻ tín dụng của công ty cho các mục đích không được quy định và 2,9 tỷ won (53 tỷ đồng) rút tiền trái phép từ tài khoản của Park Soo Hong. Khi ban đầu yêu cầu lệnh bắt giữ, bên công tố ước tính số tiền biển thủ khoảng 2,1 tỷ won (38,3 tỷ đồng), nhưng sau khi điều tra thêm, họ xác định rằng con số này còn cao hơn 4,1 tỷ won (75 tỷ đồng).

Anh trai Park Soo Hong bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam. Ảnh: X

Trong phiên tòa đầu tiên, bên công tố đã yêu cầu mức án lần lượt là 7 và 3 năm tù giam đối với vợ chồng anh trai Park Soo Hong. Tòa án tuyên ông Park phạm tội biển thủ 2 tỷ won (36,5 tỷ đồng) của công ty, nhưng không phạm tội biển thủ 1,6 tỷ won (29,2 tỷ đồng) tiền của Park Soo Hong và kết án 2 năm tù giam. Tòa án cũng tuyên bà Lee vô tội, cho rằng khó có thể chứng minh sự đồng phạm của anh ta. Cả hai bên đều kháng cáo.

Tuy nhiên, phiên tòa thứ hai đã kết án anh trai của Park Soo Hong 3 năm 6 tháng tù và ra lệnh giam giữ, với lý do "nguy cơ bỏ trốn". Vợ của ông Park à bà Lee cũng bị kết tội một phần, nhận án 1 năm tù giam, hoãn thi hành án 2 năm, và 120 giờ lao động công ích.

Tổng số tiền biển thủ mà họ thừa nhận là hơn 2 tỷ won (36,5 tỷ đồng) từ công ty thành lập để quản lý Park Soo Hong. Cả hai thừa nhận hành vi sai trái của mình liên quan đến phiên tòa đầu tiên, trong đó ông Park bị kết tội sử dụng thẻ công ty mang tên công ty quản lý của Park Soo Hong cho mục đích cá nhân, đăng ký nhân viên giả tại công ty và biển thủ tiền dưới danh nghĩa tiền lương của họ, cũng như sử dụng quỹ công ty để trả tiền cho luật sư cá nhân và các khoản chi tiêu cá nhân khác.

Danh hài Park Soo Hong đã ra làm chứng trong phiên phúc thẩm sau phiên tòa sơ thẩm và nói: "Tôi rất tiếc về phán quyết của phiên tòa sơ thẩm, nhưng tôi thấy nó quá bất công nên thực sự muốn ra làm chứng". Anh tiếp tục: "Tôi cảm thấy phẫn nộ khi thấy họ lạm dụng tài sản của tôi mà không được phép, chỉ vì đó là công việc kinh doanh gia đình. Ngay cả khi tính toán rằng anh trai và chị dâu tôi không biển thủ số bất động sản trị giá 4,3 tỷ won (78,5 tỷ đồng) mà họ mua được từ năm 2014 đến năm 2017 mà không hề chi một won nào từ tiền lương và cổ tức trong 4 năm, thì vẫn thiếu 2 tỷ won (36,5 tỷ đồng)".

Park Soo Hong nhấn mạnh: "Anh trai và chị dâu tôi nói với tôi 'Đây là kế hoạch tài chính dành cho cậu'. Cho đến khi công ty hợp danh giải thể, không có bất động sản nào đứng tên tôi. Tất cả những gì chúng tôi có là bất động sản mà mỗi người họ sở hữu 50/50. Ngay cả khi là người thân, việc người khác trục lợi trên sự hy sinh của một người là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Điều này không bao giờ được phép xảy ra nữa".

Bản án dành cho những kẻ tham ô trong vụ kiện nhận được sự ủng hộ của công chúng xứ Hàn. Nhiều ý kiến ủng hộ, động viên Park Soo Hong, đồng thời bày tỏ sự đồng tình với bản án nghiêm khắc dành cho vợ chồng anh trai nam danh hài. Netizen đồng tình rằng "tình nghĩa gia đình" không nên được áp dụng trong trường hợp này, khi vợ chồng anh trai chị dâu đã bòn rút hết khối tài sản mà Park Soo Hong phải lăn lộn trong showbiz gần 30 năm mới kiếm được.

Vợ chồng anh trai Park Soo Hong và mẹ của danh hài. Ảnh: X

Park Soo Hong sinh năm 1970, được biết đến với vai trò là một diễn viên hài và người dẫn chương trình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh từng giành nhiều giải thưởng tại MBC Drama Awards 2002, SBS Entertainment Awards 2016.

Từ năm 2011 đến 2021, Park Soo Hong đã bị anh trai lừa đảo, bòn rút hết tài sản bằng cách lập công ty quản lý độc quyền cho nam danh hài. Đây là số tiền nam danh hài kiêm MC tích góp suốt 30 năm lăn lộn trong làng giải trí. Người anh trai đã làm những hợp đồng đầu tư giả để biển thủ tiền trong suốt nhiều năm. Người anh này đã lên kế hoạch đầu tư ảo để nam diễn viên hài họ Park chi tiền hợp tác. Thế nhưng khoản lợi nhuận lại được chia bất hợp lý khi Park Soo Hong chỉ nhận 3 phần, còn anh trai lại nhận được 7 phần.

Ngoài ra, anh trai Park Soo Hong còn sử dụng thẻ tín dụng của nam diễn viên hài để mua nhà, mua xe, chi trả cho những khoản mua sắm, chi phí mát-xa hay quần áo đắt tiền. Mọi tài khoản ngân hàng và 8 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Park Soo Hong đều được để tên người thụ hưởng là anh trai, chị dâu và cháu của anh. Nếu nam diễn viên xảy ra bất trắc, người thụ hưởng sẽ nhận được số tiền lên đến 700.000 USD (18,4 tỷ đồng).

Cuối cùng, khi sự việc vỡ lở, anh trai Park Soo Hong đã bỏ trốn với toàn bộ tài sản của em trai. Vụ tranh chấp tài sản với người nhà khiến nam diễn viên hài khủng hoảng tâm lý, mất ngủ trong suốt thời gian dài. Khi ra tòa, bố mẹ của 2 anh em đổ lỗi cho Park Soo Hong, thậm chí còn hành hung ngay giữa tòa khiến anh phải đi cấp cứu. Bố mẹ của nam diễn viên bao biện rằng vì Park Soo Hong "dại gái", nên họ đã để anh trai quản lý tài sản. Tuy nhiên, lý lẽ này hoàn toàn không được tòa án chấp thuận.

Park Soo Hong bị người nhà "bòn rút" đến tận xương tủy. Ảnh: X

Sau nhiều sóng gió, Park Soo Hong giờ đã có tổ ấm hạnh phúc bên Kim Da Ye - người kém anh tận 23 tuổi và kết hôn từ tháng 7/2021. Tới tháng 10 năm ngoái, cặp đôi vỡ òa đón chào con gái đầu lòng Jae Yi trong niềm hân hoan của người hâm mộ. Dù chỉ mới 1 tuổi nhưng em bé này đã vô cùng nổi tiếng, "bỏ túi" 15 quảng cáo. Thậm chí, cô bé còn được mệnh danh là nhóc tỳ đắt giá nhất Kbiz ở thời điểm hiện tại. Cô bé có lượng người hâm mộ đông đảo trong và ngoài nước. Khi đi ra ngoài, em bé Jae Yi được nhiều khán giả nhận ra, họ khen ngợi em dễ thương, đồng thời thi nhau muốn chụp ảnh cùng.

Ảnh: X

Park Soo Hong hiện tại sống hạnh phúc bên vợ con. Ảnh: X

Nguồn: Starnews