Trời ơi, Song Ji Hyo hãy dừng lại trước khi quá muộn

Chiều 26/2, tờ TVReport đưa tin, nam ca sĩ Muzie vừa xuất hiện trên chương trình radio Cultwo Show và gây xôn xao khi có những chia sẻ đáng chú ý về Song Ji Hyo: "Tôi thường đi leo núi vài lần trong năm cùng với Song Ji Hyo, Yoo Se Yoon và Yang Se Hyung. Thú thật, cũng không biết chúng tôi tới đó để leo núi hay đi để uống rượu cho say khướt nữa. Đến khi xuống núi, chúng tôi ở trong trạng thái say xỉn đến mức không còn tỉnh táo nữa rồi. Người khác thấy vậy sẽ tự hỏi liệu có đúng là chúng tôi tới đó để rèn luyện thể chất hay không".

Cách đây không lâu, trên kênh YouTube cá nhân, Song Ji Hyo từng gây lo ngại khi tiết lộ về tần suất sử dụng rượu bia dày đặc của bản thân. Và tới nay lại lộ ra chuyện nữ diễn viên uống say tới mức không biết trời đất là gì mỗi khi đi leo núi cùng hội bạn thân. Từ đây, công chúng nhận định, Song Ji Hyo đã nghiện rượu nặng, đồng thời yêu cầu nữ nghệ sĩ hãy sớm dừng lại việc tiêu thụ nhiều đồ uống có cồn trước khi gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Người hâm mộ hiện đang vô cùng lo lắng, hy vọng nữ diễn viên cân nhắc kỹ trước khi uống rượu bia: "Uống quá nhiều rượu có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, hy vọng chị hãy uống có chừng mực thôi nhé", "Uống rượu 1 chút thì cũng được nhưng hãy luôn ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu chị ạ",...

Nam ca sĩ Muzie (áo trắng) để lộ chuyện Song Ji Hyo say bí tỉ đến mức quên luôn bản thân mình là ai mỗi khi đi leo núi cùng hội bạn thân. Ảnh: Naver

Công chúng hiện đang lo sốt vó trước tình trạng nghiện rượu của Song Ji Hyo. Ảnh: X

Trước đó trong lần xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân hồi cuối năm ngoái, Song Ji Hyo đã gây xôn xao khi tiết lộ về tửu lượng của mình. Theo lời nữ diễn viên, cô có thể uống được "4-5 lon bia" hoặc "2 chai bia và 1 chai soju" cùng 1 lúc. Nhưng hóa ra, đây vẫn chưa phải mức tối đa mà "ngọc nữ Running Man" có thể tiêu thụ được. Bởi lẽ ở 1 phân đoạn khác, mỹ nhân họ Song dõng dạc tuyên bố rằng có thời điểm cô có thể uống tận 8 chai soju cùng 1 lúc.

Cũng trong buổi phát sóng ngày hôm đó, Song Ji Hyo tiết lộ thông tin đáng lo ngại liên quan tới tần suất sử dụng rượu bia của bản thân: "Cho đến 2 tuần trước, tôi vẫn duy trì việc uống (rượu bia) 5 lần trong 1 tuần". Ngay giữa buổi ghi hình, Song Ji Hyo lộ rõ dấu hiệu ngày càng say xỉn hơn sau mỗi cốc bia, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Hình ảnh Song Ji Hyo say xỉn ngay giữa buổi ghi hình hồi tháng 12 năm ngoái đã gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: X

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Giai đoạn sau này, cô tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm điện ảnh Song Hoa Điếm trước khi "làm mưa làm gió" ở show truyền hình ăn khách Running Man.

Song Ji Hyo nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim và show truyền hình ăn khách. Ảnh: Nate

Nguồn: TVReport