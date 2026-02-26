Jungkook (BTS) có đang ổn không?

Khoảng 4h sáng 26/2, Jungkook (BTS) đã livestream trên Weverse trò chuyện với người hâm mộ trong khoảng 1 giờ đồng hồ khi đang đi hát karaoke cùng anh trai và một vài người bạn. Trong buổi phát sóng, đỉnh lưu toàn cầu đã chia sẻ về áp lực công việc và bày tỏ mong muốn được sống thật. Theo Jungkook, những gì anh nói khi say cũng là 1 phần con người thật và hoàn toàn nhận thức được phát ngôn, hành vi của bản thân có thể sẽ gây ra tranh cãi.

"Mình luôn được công ty yêu cầu phải cẩn thận khi livestream, nhưng mình chỉ muốn làm việc này 1 cách thoải mái. Mình cũng là con người mà. Mình muốn sống theo cách mình muốn. Tuy vậy, mình không muốn đánh mất những điều quý giá, nên mình vẫn sẽ cố gắng làm tốt. Sau buổi phát sóng này, có thể mình sẽ bị các thành viên và công ty nhắc nhở. Dù vậy, mình muốn thể hiện sự chân thành, thẳng thắn khi nói chuyện với người hâm mộ và mong cảm xúc được truyền tải, dù không phải lúc nào mình cũng diễn đạt trôi chảy", Jungkook trải lòng về lý do mở livestream vào lúc rạng sáng.

Buổi phát sóng của em út nhóm BTS vào rạng sáng nay đang gây dậy sóng dư luận. Ảnh: KoreaBoo.

Trong lúc trò chuyện với người hâm mộ, Jungkook lần đầu thẳng thắn đề cập đến chuyện hút thuốc của mình. Anh cho biết bản thân đã từng nghiện thuốc lá nặng, nhưng đã cố gắng rất nhiều để từ bỏ việc hút thuốc và cuối cùng thành công. Đáng chú ý là trong buổi livestream này, Jungkook nhiều lần thở dài, cho biết bản thân đang ở trong trạng thái ngột ngạt, áp lực hồi hộp chờ đợi đến ngày comeback cùng các đồng đội trong BTS.

"Gửi tới tất cả những ai đang xem buổi livestream này, các ARMY (người hâm mộ BST) và cả những người ghét mình. Cho dù những gì mình nói hôm nay mọi người không hiểu hết được, nhưng hãy cứ để mình nói ra đi. Lý do mình muốn hát hay hơn không phải vì gia đình, cũng không hẳn là vì các đồng đội. Việc mình muốn nhảy giỏi hơn, nghe nhiều nhạc hơn, trau dồi bản thân mỗi ngày, tất cả những điều đó không đơn thuần xuất phát từ những người thân yêu xung quanh mình. Lý do thật sự chính là các bạn. Bởi nếu không có khán giả lắng nghe, thì mình hát để làm gì? Nếu không có người dõi theo, thì mình nhảy, viết nhạc và nỗ lực không ngừng để làm gì?

Chính vì có các bạn - những người đang chờ đợi mình - nên mình mới tiếp tục bước tới. Mình biết mỗi người trong số các bạn đều có những kỳ vọng riêng. Và trong lần comeback này, có thể những gì chúng mình mang đến sẽ không hoàn toàn giống với điều các bạn đang mong đợi. Nhưng hiện tại, chúng mình muốn được làm điều mà chính mình tin tưởng. Và bởi vì chúng mình đang chuẩn bị những thứ thật sự rất ngầu, nên mình tin rằng… các bạn sẽ không phải thất vọng đâu", Jungkook nói.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, Jungkook cho biết bản thân đang ở trong trạng thái ngột ngạt, áp lực. Ảnh: KoreaBoo.

Trên MXH Hàn Quốc, công chúng đối với buổi phát sóng của Jungkook đã chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người hâm mộ ủng hộ việc nam idol sống thật, cho biết chấp nhận mọi khía cạnh con người của Jungkook và đánh giá cao việc anh từ bỏ hút thuốc lá. Số khác lại lo lắng cho tình trạng sức khỏe tâm thần của Jungkook, nghi vấn anh đang gặp bất ổn tâm lý và buổi livestream gây tranh cãi vào rạng sáng nay có thể ảnh hưởng đến không chỉ sao nam sinh năm 1997 mà cả nhóm BTS trước thềm comeback.

Bên cạnh đó, cũng có không ít khán giả chỉ trích hành vi "thích thể hiện" của Jungkook như chửi tục, giơ ngón giữa, có lịch trình nhưng lại đi nhậu đến tận sáng rồi livestream kể lể của nam ca sĩ là thiếu chín chắn" và không phù hợp với hình ảnh thần tượng.

"Anh ấy có quyền hút thuốc, nhưng liệu người hâm mộ có thực sự cần phải nghe về điều này thông qua buổi phát trực tiếp không?", "Thật lòng mà nói, tôi chỉ thấy tội nghiệp cho các nhân viên công ty phải dọn dẹp mớ hỗn độn này cho Jungkook", "Jungkook làm sao vậy? Anh ta bảo luôn làm những gì mình muốn, vậy tại sao người hâm mộ lại tiếp tục ủng hộ anh ta? Thật lòng mà nói, tôi thấy tội nghiệp cho người hâm mộ. Sao anh ta lại trở nên thiếu chín chắn hơn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự?", "Nếu anh ta có lịch trình nhưng lại đi nhậu đến tận sáng và không ngủ chút nào, đó có lẽ là điều đáng thất vọng nhất đối với người hâm mộ lúc này", "Hãy suy nghĩ trước khi hành động", nhiều khán giả chỉ trích Jungkook.

Không ít khán giả chỉ trích hành vi chửi tục, giơ ngón giữa, nhậu nhẹt thâu đêm của Jungkook. Ảnh: KoreaBoo.

Hiện, công ty quản lý vẫn chưa lên tiếng về buổi phát sóng đầy tranh cãi của Jungkook, cũng như phản hồi thắc mắc của công chúng về việc nam idol này có đang thực sự ổn về mặt tâm lý hay không.

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh năm 1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM.

Anh chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng: Main Vocalist (giọng ca chính), Lead Dancer (vũ công dẫn), Sub-Rapper (rapper phụ), và Center (vị trí trung tâm) và Maknae (em út).

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Anh sở hữu chất giọng ấm áp, đầy cảm xúc và có khả năng xử lý các nốt cao một cách điêu luyện. Jungkook được đánh giá cao về khả năng vũ đạo mạnh mẽ, linh hoạt và lôi cuốn. Bên cạnh âm nhạc, anh còn giỏi vẽ tranh, chơi thể thao, quay phim và chỉnh sửa video, chứng minh mình là một nghệ sĩ toàn diện hiếm có.

Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Shin Hyunji và Winter (aespa)... Tuy nhiên, em út vàng của BTS đều giữ sự im lặng về thông tin đời tư.

Em út BTS có thân hình cao lớn, 6 múi chuẩn chỉnh. Ảnh: Nate.

Nguồn: KoreaBoo



