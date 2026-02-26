Ca sĩ bị công ty nợ 18 tỷ, còn bỏ tiền túi trả lương nhân viên!

Vào năm 2024, Taemin (SHINee) rời SM Entertainment sau 16 năm gắn bó. Anh chuyển sang bến đỗ mới là BPM Entertainment (Big Planet Made) - công ty con thuộc tập đoàn One Hundred của rapper MC Mong và chủ tịch Cha Ga Won. Tuy nhiên, hành trình mới của Taemin không mấy suôn sẻ.

Từ cuối năm 2025, One Hundred của bị truyền thông Hàn Quốc vạch trần làm ăn mờ ám, thua lỗ nặng, nợ tiền đối tác, bộ đôi Cha Ga Won - MC Mong bị "bóc phốt" ngoại tình, đánh bạc. Điều này dẫn đến cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại các công ty con và nghệ sĩ trực thuộc. Theo The Fact, Taemin bị công ty nợ lương lên đến 1 tỷ won (18,2 tỷ đồng). Hoạt động quảng bá của anh cũng bị đình trệ theo.

Taemin bị công ty mới BPM Entertainment nợ lương. Ảnh: X

Đến ngày 24/2, Taemin đã chính thức chấm dứt hợp tác với BPM Entertainment chỉ sau 1 năm 10 tháng gắn bó. Theo nguồn tin nội bộ, Taemin vẫn còn thời hạn hợp đồng với công ty. Tuy nhiên, nam idol được cho là đã kiên quyết yêu cầu chấm dứt hợp đồng, và cuối cùng cả hai bên đã đồng ý đường ai nấy đi.

Mặc dù cả Taemin lẫn công ty quản lý đều không tiết lộ lý do cụ thể, song nhiều phương tiện truyền thông chỉ ra bên cạnh vấn đề tài chính, BPM Entertainment đã vi phạm nghiêm trọng lòng tin giữa 2 bên. Theo đó, Cha Ga Won đã ký kết các thỏa thuận kinh doanh bên ngoài mà không có sự đồng ý của Taemin.

Không những vậy, Taemin còn bỏ tiền túi để trả lương cho các nhân viên bị BPM Entertainment nợ lương. Đây được xem là quyết định nhằm giữ cho đội ngũ không bị lung lay, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa khí của nam ca sĩ đối với những nhân viên đã gắn bó cùng mình trong suốt thời gian dài.

Nam idol quyết định rời khỏi BPM Entertainment của bộ đôi Cha Ga Won - MC Mong. Ảnh: The Fact

Anh thậm chí còn bỏ tiền túi ra trả lương cho nhân viên. Ảnh: X

Taemin gia nhập BPM Entertainment từ tháng 4/2024 và bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới từ tháng 8/2024, đi qua 29 thành phố trên toàn cầu cho đến tháng 4/2025. Mặc dù thù lao có thể được chi trả vào thời điểm khác nhau tùy hợp đồng, nhưng thường là sau 3 tháng kể từ lúc tour diễn kết thúc, nên Taemin chưa nhận được đồng nào từ tour diễn này. Tour Nhật Bản của Taemin từ tháng 9 năm ngoái đến cuối năm nay cũng chưa được thanh toán thù lao.

Bất chấp những biến động, người hâm mộ vẫn tập trung vào tương lai của Taemin với tư cách là một nghệ sĩ solo và người biểu diễn. Được biết đến với phong thái trình diễn mạnh mẽ và sự phát triển âm nhạc không ngừng, bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của Taemin sẽ thu hút sự chú ý trên toàn ngành công nghiệp Kpop.

Người hâm mộ chờ đợi chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp của Taemin. Ảnh: X

Taemin sinh năm 1993, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm nhạc hạng A SHINee khi vừa tròn 15 tuổi. Nam nghệ sĩ nổi tiếng với khả năng vũ đạo xuất sắc, thần thái sân khấu cuốn hút cùng giọng hát ngày càng trưởng thành qua hơn 17 năm hoạt động nghệ thuật. Năm 2014, Taemin là thành viên SHINee đầu tiên ra mắt solo - 1 quyết định đầy táo bạo trong bối cảnh thị trường lúc bấy giờ vẫn còn dè dặt với các dự án cá nhân của idol có xuất phát điểm từ nhóm nhạc. Kể từ đó tới nay, Taemin tiếp tục gặt hái được nhiều thành công với các hoạt động solo và không ngừng củng cố vị trí vững chắc trên bản đồ Kpop.

Không chỉ hoạt động mạnh tại Hàn Quốc, Taemin còn rất được yêu thích tại Nhật Bản. Album tiếng Nhật Sayonara Hitori của nam ca sĩ đã đạt doanh số ấn tượng và giúp anh tổ chức concert solo tại nhiều thành phố lớn ở xứ sở mặt trời mọc.

Anh gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom