Chuyện tình cảm của Huỳnh Hiểu Minh đang là tâm điểm chú ý của showbiz Trung Quốc. Sau 1 năm chia tay hot girl tai tiếng Diệp Kha, anh được cho là đã có bạn gái mới khi vừa bị bắt gặp hẹn hò 1 mỹ nhân trẻ tuổi, xinh đẹp ở Universal Studios (Singapore). Trong hình ảnh do team qua đường ghi lại, Huỳnh Hiểu Minh ga lăng che ô cho nửa kia xinh đẹp, tái hiện 1 cảnh phim ngôn tình ngoài đời thật. Cặp đôi đi mua kem và nói chuyện thân mật giống như đang đắm chìm trong thế giới hạnh phúc của 2 người.

Đến tối 25/2, truyền thông Trung Quốc đã có thông tin về danh tính bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh. Theo tờ Sina, cô gái đang được tài tử Thần Điêu Đại Hiệp đưa ra nước ngoài hẹn hò tên Hồ Nhiễm Nhi, sinh năm 1999. Hồ Nhiễm Nhi kém Huỳnh Hiểu Minh 22 tuổi. Người đẹp này tốt nghiệp Đại học Nam California (Mỹ), xuất thân trong 1 gia đình giàu có. Hồ Nhiễm Nhi từng làm MC, tham gia show vũ đạo Great Dance Crew với vai trò thí sinh. Gần đây, cô phát hành 1 số sản phẩm âm nhạc. Năm 2024, mỹ nhân này từng tham dự 1 sự kiện cùng Hồ Ca. Sau khi vướng nghi vấn hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh, Hồ Nhiễm Nhi đã xóa trắng trang cá nhân.

Tóm gọn Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò gái lạ ở Singapore. Nguồn: Weibo.

Nam diễn viên đình đám ga lăng che ô cho đàng gái, có nhiều tương tác thân mật với đối phương. Ảnh: 163

Theo thông tin truyền thông Trung Quốc có được bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh tên Hồ Nhiễm Nhi, kém anh 22 tuổi, xuất thân gia thế. Ảnh: Sina.

Tính tới thời điểm hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin hẹn hò Hồ Nhiễm Nhi. Chưa rõ cả hai đã qua lại bao lâu, song tờ QQ nhận định Hồ Nhiễm Nhi chính là "ngoại lệ" của nam diễn viên hàng đầu Cbiz khi anh thoải mái để lộ mặt, công khai thân mật với bạn gái ở chốn đông người. Đây là điều mà các tình cũ của Huỳnh Hiểu Minh hiếm khi nhận được trong giai đoạn đầu yêu đương.

Bạn gái gần nhất của tài tử là Diệp Kha cũng phải mất hơn 2 năm mới có khung hình chung, được tay trong tay lộ diện cùng Huỳnh Hiểu Minh. Angelababy cũng phải chờ đến 5 năm mới được Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận là bạn gái, nắm tay xuất hiện trước truyền thông.

Bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh được khen sở hữu dung mạo xinh đẹp, cuốn hút. Ảnh: Sina.

Sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh trải qua 3 mối tình với hot girl Chu Dực Nhiên, Diệp Kha và cựu diễn viên Triệu Sĩ Cẩn. Trong đó, Diệp Kha đang là người gắn bó với nam diễn viên lâu nhất. Họ bị phát hiện có mối quan hệ tình cảm vào năm 2022. Đến ngày 19/9/2024, Huỳnh Hiểu Minh công khai chuyện tình cảm với hot girl này: "Đừng đoán nữa, chúng tôi là của nhau rồi". Tuy nhiên đến ngày 28/11/2024, bài đăng này đã bị xóa, khiến tài tử vướng nghi vấn chia tay Diệp Kha.

Diệp Kha không được lòng công chúng vì vướng phải nhiều tin đồn tai tiếng như "đào mỏ", phẫu thuật thẩm mỹ, tham gia lớp đào tạo săn đại gia, bình luận nhạy cảm về ca sĩ Ngô Bạch. Khi quá khứ thị phi của Diệp Kha bại lộ, Huỳnh Hiểu Minh dứt khoác chia tay, bất chấp bạn gái hot girl đang mang thai. Đến tháng 2/2025, Diệp Kha được cho biết đã bí mật sinh con gái cho Huỳnh Hiểu Minh. Dù vậy, nam diễn viên chỉ muốn nuôi con, không muốn tái hợp với Diệp Kha.

Chu Dực Nhiên, Diệp Kha, Triệu Sĩ Cẩn (từ trái sang phải) là những bóng hồng gắn bó với Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh ly hôn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, QQ, Weibo