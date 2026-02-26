Tình hình hiện tại Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Mới đây, trên Threads lan truyền một bài viết một cư dân mạng cho biết thường xuyên bắt gặp Ông Cao Thắng xuất hiện giản dị khi cùng Đông Nhi đưa các con đi tiêm ngừa. Nnhiều người từng tiếp xúc cũng để lại nhận xét rằng Ông Cao Thắng ngoài đời thân thiện, hiền lành. Dù là thiếu gia công ty lớn, lại có sự nghiệp riêng nhưng hiện tại Ông Cao Thắng trở thành người đàn ông âm thầm đồng hành, lùi về hậu phương để vợ được tỏa sáng. Từ câu chuyện nhỏ này, cuộc sống hôn nhân của Đông Nhi - Ông Cao Thắng một lần nữa được công chúng quan tâm.

Cho những ai chưa biết, Ông Cao Thắng xuất thân trong gia đình giàu có. Anh là thiếu gia của tập đoàn nhựa có tiếng tăm trong giới kinh doanh tại Sài Gòn. Thời đi học, Ông Cao Thắng có thành tích 12 năm liền anh đều đạt học sinh giỏi, anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Ông Cao Thắng là người sở hữu và quản lý công ty giải trí 6th Sense Entertainment JSC.

Ông Cao Thắng là thiếu gia giàu có, ca sĩ có tiến nhưng lùi về hậu trường cho vợ toả sáng (Ảnh: FBNV)

Đông Nhi và Ông Cao Thắng bắt đầu tìm hiểu và gắn bó từ những năm cả hai còn rất trẻ, khi sự nghiệp vẫn đang trong giai đoạn xây dựng nền tảng. Từ đồng nghiệp trong môi trường âm nhạc, họ dần trở thành người đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Suốt nhiều năm yêu nhau, cặp đôi trải qua không ít áp lực từ dư luận. Thời điểm Đông Nhi bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp, Ông Cao Thắng lại chọn lùi về phía sau, tập trung phát triển công ty giải trí và đồng hành cùng bạn gái trong vai trò quản lý, sản xuất. Quyết định rời xa ánh đèn sân khấu của nam ca sĩ từng khiến nhiều người bất ngờ, nhưng chính anh từng chia sẻ đó là lựa chọn không hối tiếc.

Đến giữa năm 2019, Đông Nhi bất ngờ đăng tải bức ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cùng lời nhắn: "Em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu". Thời điểm đó, cả hai đã có 10 năm yêu nhau. Ông Cao Thắng đã chọn New York (Mỹ) để thực hiện màn cầu hôn trong mơ. Khoảnh khắc Đông Nhi khoe cận chiếc nhẫn cầu hôn kim cương nhanh chóng "gây bão" toàn mạng xã hội. Chiếc nhẫn kim cương được Ông Cao Thắng "chốt đơn" vợ được cho là khoảng 2.06 carat, có giá lên tới 126.000 USD (hơn 3 tỷ đồng).

Cặp đôi có 10 năm gắn bó mới quyết định về chung một nhà (Ảnh: FBNV)

Cùng năm đó, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Phú Quốc. Đám cưới của cặp đôi vàng quy tụ đông đảo nghệ sĩ, bạn bè thân thiết và nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện đáng nhớ của showbiz Việt thời điểm đó. Trong đám cưới, Ông Cao Thắng khóc khi nói với vợ: "Cảm ơn em vì đã luôn cảm thông, thấu hiểu, ủng hộ anh, cảm ơn em đã dành tất cả thời thanh xuân tươi đẹp nhất của mình và cảm ơn em hôm nay đã đồng ý cho anh trở thành chồng để chăm sóc con em cũng như con chúng ta. Anh sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh em. Anh yêu em".

Đám cưới của Ông Cao Thắng và Đông Nhi là một trong những siêu sự kiện của showbiz (ảnh: FBNV)

Sau khi về chung một nhà, Đông Nhi và Ông Cao Thắng tiếp tục duy trì hình ảnh cặp đôi hạnh phúc, gắn bó. Năm 2020, họ chào đón con gái đầu lòng tên Winnie, đến năm 2024 chào đón thêm bé gái thứ 2 tên Hannie. Những khoảnh khắc Ông Cao Thắng chăm sóc vợ con, đưa đón, hỗ trợ Đông Nhi trong công việc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không ít khán giả gọi Ông Cao Thắng là "chồng quốc dân" khi anh thường xuyên xuất hiện với hình ảnh điềm đạm, nhẹ nhàng và sẵn sàng đứng sau hỗ trợ vợ.

Không chỉ "tháp tùng" vợ đi diễn, Ông Cao Thắng còn đảm nhận trách nhiệm chăm sóc 2 con (ảnh: FBNV)

Đông Nhi nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho ông xã. Nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy may mắn khi có người bạn đời thấu hiểu tính chất công việc và sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. Hiện tại, Đông Nhi vẫn hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án âm nhạc và chương trình truyền hình phù hợp với lịch trình gia đình. Trong khi đó, Ông Cao Thắng tiếp tục điều hành công ty giải trí và tập trung vào công việc sản xuất phía sau hậu trường.

Sau nhiều năm bên nhau, từ thời điểm còn là đôi nghệ sĩ trẻ đến khi trở thành vợ chồng và làm cha mẹ, Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn giữ được sự đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống riêng. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ sinh nhật, du lịch đến những bữa cơm gia đình. Dù không phô trương, nhưng sự xuất hiện đều đặn của các thành viên trong gia đình nhỏ cho thấy họ vẫn đang tận hưởng hôn nhân rất hạnh phúc, êm ấm.

Gần 2 thập kỷ gắn bó, cả hai vẫn giữ sự ngọt ngào, mặn nồng như ngày đầu tiên (ảnh: FBNV)