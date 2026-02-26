Tài tử Hàn sang Việt Nam mở quán cà phê, gặp hạn ngay đầu năm

Nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Kyeon đã rời xa ánh đèn sân khấu ở Kbiz và chuyền sang Việt Nam mở chuỗi quán cà phê từ năm 2016 tới nay. Tới chiều 25/2, tờ TVDaily bất ngờ chia sẻ thông tin mới nhất về tài tử họ Lee, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Theo đó, Lee Kyeon vừa bị đứt dây chằng vai ngay trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Trên trang cá nhân, nam diễn viên sinh năm 1982 cho biết thêm anh vừa trở về Hàn Quốc để thực hiện phẫu thuật, đồng thời chia sẻ hình ảnh chụp X-quang phần vai bị chấn thương cùng dòng chú thích: "Phẫu thuật đứt dây chằng khớp cùng đòn".

Cũng trong bài đăng mới, Lee Kyeon hé lộ về nguyên nhân khiến anh dính chấn thương bất ngờ ngay đầu năm mới: "Tôi né 1 bé gái người Trung Quốc đang chạy nhảy tung tăng nên mới dính chấn thương như thế này đây".

Đồng thời, nam tài tử giải thích luôn về lý do anh quay về Hàn Quốc để tiến hành ca phẫu thuật: "Do ở Việt Nam khi ấy trùng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên không có bác sĩ. Cuối cùng, tôi đã thực hiện ca phẫu thuật ở Hàn Quốc".

Lee Kyeon vừa chia sẻ hình ảnh chấn thương vai lên trang cá nhân. Ảnh: Naver

Trước khi trở thành diễn viên, Lee Kyeon đã bước chân vào làng giải trí từ năm 1997 với vai trò idol. Anh gia nhập nhóm nhạc UP vào năm 1997, khi nhóm đã hoạt động 1 năm và phát hành 3 album. Dù là thành viên bổ sung nhưng Lee Kyeon nhanh chóng hòa nhập với nhóm, được tham dự nhiều lễ trao giải và sự kiện, gặp gỡ hàng loạt ngôi sao đình đám.

Sau khi nhóm nhạc tan rã vào năm 1999, Lee Kyeon bất ngờ theo học trường Đại học Suwon và tốt nghiệp Khoa Sân khấu và Điện ảnh. Đến năm 2003, anh lần đầu rẽ lối sang lĩnh vực phim ảnh, ra mắt chính thức với tư cách diễn viên thông qua dự án Apgujeong House của đài MBC. Hello Francesca chính là bộ phim đầu tiên Lee Kyeon đảm nhận vai chính, được lên sóng vào năm 2005.

Nhờ khả năng diễn xuất tốt, Lee Kyeon trở thành cái tên được nhiều đạo diễn săn đón, góp mặt trong hàng loạt bộ phim như Fantasy Tower, Stars Falling From the Sky, Myung Wol the Spy, Ba Chàng Lính Ngự Lâm… Anh còn là thành viên đời đầu của Infinite Challenge - 1 trong những chương trình truyền hình nổi tiếng và lâu đời nhất Hàn Quốc. Nhờ nỗ lực không ngừng, Lee Kyeon giành được giải Diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải MBC Entertainment Awards 2005.

Lee Kyeon từng tham gia nhóm nhạc UP và là thành viên đời đầu của chương trình Infinite Challenge. Ảnh: X

Khi đang khá nổi tiếng, Lee Kyeon bất ngờ dừng hoạt động nghệ thuật. Bộ phim Ba Chàng Lính Ngự Lâm phát sóng năm 2014 chính là dự án cuối cùng của nam diễn viên tính đến thời điểm hiện tại. Lý giải về nguyên nhân mất hứng thú với diễn xuất, Lee Kyeon cho biết việc thay đổi công ty quản lý đã làm cơ hội việc làm của anh ít đi. Đúng lúc này, 1 người bạn giới thiệu anh đến Việt Nam để kinh doanh.

Nam diễn viên sinh năm 1982 quyết định gác lại hoạt động nghệ thuật và chuyển đến sống tại Đà Nẵng. Hiện tại, anh đã ở đây từ năm 2016 và làm chủ chuỗi quán cà phê tại Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang. Dù không còn hoạt động trong showbiz nhưng Lee Kyeon hài lòng với cuộc sống hiện tại: "Đây là ước mơ của tôi. Tôi từng không muốn là người bình thường nhưng hiện giờ tôi đã dám làm điều đó".

Lee Kyeon thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh cuộc sống tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Instagram

Nam diễn viên cũng từng gặp gỡ huấn luyện viên Park Hang Seo. Ảnh: X

