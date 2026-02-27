Đã rõ tin đồn cạch mặt giữa vợ Lê Dương Bảo Lâm và mẹ chồng

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu từ lâu vốn là đề tài khiến dân mạng đặc biệt quan tâm. Chỉ cần một chi tiết nhỏ trên mạng xã hội cũng đủ làm dấy lên hàng loạt suy đoán, bàn tán. Và gia đình Lê Dương Bảo Lâm mới đây cũng bất ngờ trở thành tâm điểm xoay quanh câu chuyện quen thuộc này.

Từng có thời điểm mối quan hệ giữa Quỳnh Quỳnh - bà xã Lê Dương Bảo Lâm - và mẹ chồng rơi vào trạng thái căng thẳng. Tuy nhiên sau những hiểu lầm, cả hai đã hoà thuận và đều trở thành chỗ dựa tinh thần cho Lê Dương Bảo Lâm. Mới đây, nam diễn viên đã đăng tải hình ảnh của mẹ và bà xã lên trang cá nhân. Trong ảnh, cả hai cùng diện đầm trắng, tết tóc dính vào nhau và cùng quay clip cực vui vẻ.

Đính kèm hình ảnh hài hước, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Đập tan tin đồn Bích Phượng và Quỳnh Quỳnh cạch mặt. 8/3 hạnh phúc và vui vẻ nha 2 người phụ nữ vĩ đại siêu vip của Dĩm". Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để phủ nhận hoàn toàn tin đồn bất hòa. Không những vậy, nam diễn viên còn tranh thủ gửi lời chúc mừng sớm nhân dịp 8/3 đến mẹ và vợ.

Lê Dương Bảo Lâm đăng tải hình ảnh mẹ và bà xã diện đồ đồng điệu, tết tóc đôi đi thảm đỏ. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên lần nữa đính chính tin đồn cạch mặt giữa vợ và mẹ. Ảnh: FBNV

Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ về mối quan hệ giữa vợ và mẹ ruột: "Nhà em ở riêng hết, không có làm dâu. Một thời gian mẹ Phượng (mẹ ruột Lê Dương Bảo Lâm - PV) và Quỳnh Quỳnh không nói chuyện với nhau gì cả. 2 bên mới nói chuyện gần 1 năm nay, còn từ lúc cưới về là có vấn đề nên 2 người không ở với nhau".

Về vấn đề ai là người có lỗi trong vụ mâu thuẫn này, Lê Dương Bảo Lâm bộc bạch: "Do mỗi người có 1 lý lẽ riêng. Em về nói mẹ thì mẹ lại nói như vậy, còn nói với vợ thì vợ lại chia sẻ suy nghĩ của vợ. Em đứng giữa 2 dòng nước và thấy ai cũng đúng cả, một bên tình một bên hiếu khiến em đau khổ mấy lần. Em từng đá 1 cái quạt máy gãy, lúc đó em chưa biết lái xe hơi nên bắt xe khách từ TP.HCM ra đi nhưng không biết đi đâu, về nhà mẹ cũng không được mà nhà vợ cũng không, em lang thang giữa chợ đời. Lúc đó em không gặp ai cả, ở khách sạn rồi cuối cùng quyết định về ở với vợ".

Lê Dương Bảo Lâm cho biết sự bất hoà này kéo dài suốt 8-9 năm, đến khi gia đình xảy ra biến cố thì người thân mới chịu hoá giải mọi chuyện và xích lại gần nhau. Hiện tại, Quỳnh Quỳnh rất trân trọng và quý mến mẹ chồng. Mẹ của Lê Dương Bảo Lâm cũng không còn làm trợ lý cho con trai mà thay vào đó ở nhà để chăm sóc cháu và hỗ trợ con dâu buôn bán.