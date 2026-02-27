Khi tham gia podcast do Hoa hậu Lương Thùy Linh làm host, Minh Tú đã vướng tranh cãi vì câu nói bị cho rằng thiếu tinh tế, kém duyên. Trước làn sóng phản ứng trái chiều của netizen, nữ người mẫu đã chủ động gửi lời xin lỗi, thừa nhận bản thân có phần thiếu tinh tế trong cách diễn đạt. Cô chia sẻ: "Hoan hỉ, mình sẽ kiểm điểm lại bản thân".

Tối 26/2, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - đạo diễn, nhà sản xuất đứng sau nhiều chương trình của công ty Sen Vàng đã chính thức lên tiếng chia sẻ quan điểm cá nhân. Theo Hoàng Nhật Nam, Minh Tú từ trước đến nay không được xây dựng hình ảnh "hoa hậu thân thiện" theo khuôn mẫu quen thuộc. Trái lại, cô nổi bật với cá tính gai góc, thẳng thắn nhưng cũng chính là điểm tạo nên sức hút riêng, giúp cô trở thành gương mặt thường xuyên được các nhà sản xuất mời tham gia chương trình thực tế.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: "Xưa nay Minh Tú không phải là Hoa hậu thân thiện, nổi tiếng trong các series truyền hình thực tế bởi tính cách gai góc, dữ dội. Có khán giả còn gọi nôm na là mỏ hỗn. Ban đầu xem thì ai cũng thấy sao cô này hung hãn, chuyên đóng vai phản diện, công kích người này, khịa người kia, var thẳng đối phương trong các trận chiến giành lấy phần thắng từ các game thử thách kỹ năng. Nhưng xem lâu thì thấy cổ cũng duyên dáng và mỏ hỗn kiểu thẳng thắn, thú vị, có cái để coi và bàn luận, tạo kịch tính - thứ mà nhà sản xuất nào cũng mong ước sở hữu. Đó là lý do Minh Tú luôn được mời bởi tạo nên độ viral, sự quan tâm".

Minh Tú vướng tranh cãi vì phát ngôn trong podcast có Hoa hậu Lương Thùy Linh làm host. Ảnh: Lương Thùy Linh

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam viết bài đăng dài lên tiếng bênh vực Minh Tú. Ảnh: FBNV

Trong bài viết, Hoàng Nhật Nam cũng khẳng định, ngoài đời Minh Tú là người sống tình cảm, tử tế và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Cô sẵn sàng hỗ trợ khi ekip cần, không nhận cát xê, khi bị bệnh thì từ chối nhận quà cáp. Theo anh, chính sự khác biệt giữa hình ảnh gai góc trên sóng và tính cách ấm áp ngoài đời khiến Minh Tú dễ bị hiểu lầm.

"Cái bụng quá tốt và cái tâm làm việc quá nghiêm túc. Nên các Hoa hậu nào cô ấy đã từng hướng dẫn đều mang ơn cô ấy. Kể cả nhà sản xuất nào không được phép trả cho cô cát xê thì nợ ân tình này cả đời.

Bên ngoài sự gai góc và hung hãn, slay và cái nư quậy quậy căng căng, thêm lớp make up nữa là thôi rồi, dễ đánh giá sai cái dung nhan bên ngoài với trái tim bên trong rất ấm áp, thiện lành và đáng yêu", đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn cho biết thực tế Minh Tú là người làm việc có trách nhiệm, luôn giúp đỡ người khác. Ảnh: FBNV

Dưới bài viết của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Minh Tú gửi lời xin lỗi tới đàn anh vì đã tạo lùm xùm. Cô viết: "Đầu năm lại phiền anh Nam rồi. Xin lỗi anh vì cái miệng của em mà rộn ràng làng trên xóm dưới. Cảm ơn anh chị vì luôn thông cảm và che chở cho tụi em khi cần. Họa từ miệng mà ra, cái này em sẽ tự kiểm điểm lại".

Đạo diễn sau đó phản hồi Minh Tú: "Duyên vậy thôi chớ. Nhận phần ồn ào để con em được viral. Vía thần tài rộn rã quá chừng".

Minh Tú gửi lời xin lỗi tới đạo diễn Hoàng Nhật Nam ở dưới phần bình luận. Ảnh: Chụp màn hình

Trong podcast, Minh Tú vướng tranh cãi khi thẳng thắn cho biết cô và Lương Thùy Linh không quá thân thiết. Nữ người mẫu nói: "Mình cũng không làm việc chung quá nhiều, cũng không đi chơi riêng. Nói về mặt tình cảm, mình chỉ là đồng nghiệp xã giao với nhau".

Minh Tú cũng chia sẻ thêm rằng vào những ngày cuối năm bận rộn, đặc biệt khi sức khỏe không tốt, cô hoàn toàn có thể từ chối lời mời mà không cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, lý do cô nhận lời tham gia podcast là bởi đây là lần đầu tiên Lương Thùy Linh thử sức ở vai trò host: "Chị muốn ngồi ở đây để cho em hiểu được rằng, cái gì mình làm cũng sẽ có lần đầu tiên, và không có lần đầu tiên nào tròn trĩnh hết".

Sau khi sự việc gây bàn tán, không ít khán giả cho rằng Minh Tú vốn được biết đến với tính cách thẳng thắn, thường bày tỏ quan điểm một cách trực diện thay vì nói giảm nói tránh. Tuy nhiên, trong môi trường truyền thông nhạy cảm, cách diễn đạt nếu không được tiết chế rất dễ bị hiểu theo chiều hướng tiêu cực, dù bản thân người nói không có ý công kích. Phát ngôn lần này vì thế đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Minh Tú tham gia podcast của Lương Thùy Linh với tư cách khách mời. Tuy nhiên, phần chia sẻ của người mẫu đang gây tranh luận. Ảnh: FBNV

Minh Tú sinh năm 1991, chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 2010. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn qua loạt sân chơi sắc đẹp và người mẫu uy tín. Minh Tú từng giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, trở thành Á quân Asia's Next Top Model 2017, đoạt danh hiệu Người đẹp Siêu quốc gia châu Á 2018 và lọt Top 10 chung cuộc Hoa hậu Siêu quốc gia 2018.

Về đời sống cá nhân, Minh Tú đăng ký kết hôn vào sáng 5/4/2024 và tổ chức hôn lễ ngày 13/4/2024 sau chặng đường gần 3 năm tìm hiểu và hẹn hò. Ông xã của nữ người mẫu là người Đức, hiện làm việc tại một công ty đa quốc gia và đã sinh sống, làm việc tại châu Á trong nhiều năm.