Nam thần 1m86 từng đóng Vườn Sao Băng, nay hết thời đi làm thuê ở kho vận, 3 năm không được mời đóng phim

Tài tử Hàn Quốc Im Joo Hwan từng nổi đình nổi đám, nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả làn sóng Hallyu nhờ gương mặt điển trai ngời ngời cùng chiều cao lý tưởng 1m86. Trong giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp, nam diễn viên điển trai tỏa sáng ở nhiều bộ phim hot hòn họt như Vườn Sao Băng, Nữ Hoàng Tuyết, Cô Dâu Thủy Thần, Yêu Không Kiểm Soát,... Vậy nhưng, giờ đây Im Joo Hwan đã lâm cảnh hết thời, suốt 3 năm qua không nhận được bất kỳ lời mời đóng phim nào.

Do nam tài tử sinh năm 1982 đã lâu không còn xuất hiện trên màn ảnh, cho nên công chúng không khỏi tò mò về cuộc sống của anh trong hơn 1 năm trở lại đây. Tới sáng 27/2, tờ Mksports bất ngờ đăng tải bài báo làm rõ về những thắc mắc trong lòng công chúng. Theo nguồn tin, Im Joo Hwan làm thuê ở 1 kho vận của Coupang sau khi hết thời. Nhân chứng còn tiết lộ về thái độ của nam ngôi sao đình đám 1 thời trong công việc: "Im Joo Hwan làm việc ở kho vận cực kỳ chăm chỉ. Anh ấy cứ lẳng lặng làm việc của mình rồi ra về".

Nguồn tin cho biết thêm, Im Joo Hwan tỏ ra vô cùng lịch sự, còn vui vẻ đồng ý khi có khán giả nhận ra anh và xin chữ ký. Được biết, ngoài làm thuê ở kho vận của Coupang, nam nghệ sĩ họ Im cũng làm việc ở các trung tâm hậu cần khác.

Im Joo Hwan làm thuê ở kho vận sau khi hết thời, không còn được mời đóng phim suốt 3 năm qua. Ảnh: Naver

Tới trưa 27/2, phóng viên từ tờ Osen đã liên hệ với công ty quản lý hiện tại của Im Joo Hwan để xác minh thông tin. Và người đại diện của tài tử họ Im vừa lên tiếng xác nhận: "Đúng là Im Joo Hwan đã làm việc ở trung tâm hậu cần".

Im Joo Hwan sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí sau khi tốt nghiệp cấp 3 với tư cách 1 người mẫu trực thuộc công ty The Men - công ty quản lý người mẫu và diễn viên. Anh lấn sân diễn xuất từ năm 2004 qua bộ phim truyền hình mang tên Magic. Tới năm 2009, nam nghệ sĩ vụt sáng nhờ tác phẩm kinh điển Vườn Sao Băng. Ngay sau bộ phim này, Im Joo Hwan đã được đôn lên hàng vai chính ở tác phẩm gây chú ý 1 thời Chuyện Tình Đảo Tamra.

Khi đang nổi đình nổi đám, Im Joo Hwan bất ngờ dính tin bị cảnh sát bắt giữ, điều tra với cáo buộc dùng chất cấm. Thế nhưng giữa tâm bão ồn ào, công ty chủ quản đã khẳng định nam nghệ sĩ họ Im hoàn toàn trong sạch. Vụ việc nhầm lẫn xảy ra do người bị bắt vì ma túy có họ và tên trùng với Im Joo Hwan.

Im Joo Hwan gặt hái được nhiều thành công vang dội trong các hoạt động nghệ thuật trước khi lâm cảnh hết thời. Ảnh: Naver

Im Joo Hwan xuất hiện cùng Kim Bum trong 1 phân cảnh đáng chú ý ở bộ phim Vườn Sao Băng hồi năm 2009. Ảnh: Naver

Nguồn: Mksports