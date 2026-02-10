Ca sĩ điển trai hết thời đi làm thợ bánh, thốt ra 1 câu đắng ngắt

Ju Young Seok sinh năm 1988, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm nhạc SMASH khi vừa tròn 20 tuổi. Được biết, SMASH do nam idol quốc dân Tony An (nhóm nhạc huyền thoại H.O.T) hậu thuẫn và bồi dưỡng. Trong thời gian đầu, SMASH nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng và bản thân Ju Young Seok cũng là thành viên hút fan nhờ diện mạo điển trai thư sinh cùng nụ cười "tỏa nắng" hợp gu thẩm mỹ của nhiều khán giả lúc bấy giờ.

Thế nhưng, chỉ sau khoảng 6 năm hoạt động, SMASH cùng Ju Young Seok lâm cảnh hết thời, bị khán giả lãng quên và ngày càng chìm nghỉm giữa "rừng" nhóm nhạc nam ở Kpop. Vào năm 2014, Ju Young Seok tuyên bố rời nhóm rồi dần mất hút khỏi giới giải trí cho đến nay. Theo nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc, nam ca sĩ nổi tiếng 1 thời đã chuyển sang làm thợ bánh trong những năm qua và phải tới gần đây mới đồng ý xuất hiện trở lại trên các kênh thông tin để chia sẻ về tình hình cuộc sống hiện tại của bản thân.

Hiện tại, Ju Young Seok đang xuất hiện với tư cách thí sinh trên chương trình về đề tài làm bánh mang tên Master Baker: Bake Your Dream được phát sóng trên kênh MBN. Anh thay đổi diện mạo khá nhiều so với thời hoàng kim của sự nghiệp nhưng vẫn giữ được nụ cười đặc trưng như thuở còn hoạt động trong giới giải trí. Trước ống kính, cựu thành viên SMASH thốt ra 1 câu chua chát về tình trạng của bản thân tại thời điểm quyết định chuyển nghề thành thợ làm bánh: "Những người ở độ tuổi giống như tôi thường đã đạt được thành tựu nhất định, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình đang ở đáy vực".

Màn xuất hiện mới đây của Ju Young Seok trên sóng truyền hình đã gây xôn xao dư luận xứ củ sâm. Ảnh: Koreaboo

Thuở còn làm idol, anh "đốn tim" fan nhờ gương mặt điển trai đậm chất thư sinh cùng nụ cười "tỏa nắng" làm say đắm lòng người. Ảnh: X

Đồng thời, Ju Young Seok hé lộ về cơ duyên khiến anh quyết định chọn gắn bó với công việc làm bánh: "Trong lúc loay hoay tự hỏi ‘Mình nên làm gì để kiếm tiền?’, 1 người bạn đã gợi ý tôi nên thử học làm bánh xem sao. Tôi do dự và có chút sợ hãi nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định đi học. Thú thật, làm bánh là việc tôi đã nỗ lực nhất trong cuộc đời mình tính tới thời điểm hiện tại. Công việc hàng ngày của tôi thường là cho bánh vào lò, sau đó tranh thủ chợp mắt từ 2 đến 3 tiếng trong khi đang làm việc. Dù vất vả song tôi rất hạnh phúc và cảm thấy hài lòng về mọi thứ. Tôi yêu thích công việc hiện tại của mình. Tôi luôn coi đây là cơ hội cuối cùng của đời mình nên đã rất nỗ lực để làm việc".

Hiện tại, nam ca sĩ sinh năm 1988 đang nỗ lực gây ấn tượng với ban giám khảo trong 1 cuộc thi làm bánh được phát sóng trên kênh MBN. Ảnh: Naver

Trong 1 buổi phỏng vấn cách đây không lâu, Ju Young Seok đã cởi mở tâm sự về những khó khăn khi anh còn hoạt động trong làng giải trí. Nam idol cho biết có thời điểm anh phải làm 3 công việc cùng lúc để có đủ tiền trang trải cuộc sống: "Ban ngày học nhào bột ở tiệm bánh, tối đến thì lại đi giao hàng cho các quán nhậu kiểu Nhật và tiệm giặt ủi. Thậm chí có lần sau khi trở về từ 1 buổi concert ở Nhật Bản, tôi đã đi thẳng đến chỗ làm với đôi tay đeo găng. Mặc dù cảm thấy trống rỗng khi đột nhiên phải chuyển từ trạng thái được sống trong những tiếng reo hò của khán giả sang sự tĩnh lặng tại nơi làm việc nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc với tâm niệm ‘Tôi gắng sức làm việc khi người khác ngủ’. Ban ngày tôi làm việc ở tiệm bánh và sau giờ làm thì bay sang Nhật để tham gia biểu diễn. Cảm giác khi ấy thật lạ lùng. Ban ngày làm những công việc vất vả, rồi tối đến lại được trang điểm đẹp đẽ và hòa mình trong những tiếng cổ vũ của khán giả".

Khi được hỏi liệu có định quay trở lại làng giải trí khi nắm bắt được cơ hội tốt hay không, cựu thành viên SMASH thú thực: "Tôi nhớ sân khấu nhưng lại cảm thấy mình không thể quay lại được nữa, có lẽ là vì tuổi tác". Chia sẻ này của nam ca sĩ nổi tiếng 1 thời khiến nhiều khán giả không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Cách đây không lâu, Ju Young Seok từng lộ diện trong 1 talk show và có những chia sẻ gây xôn xao về quãng thời gian làm idol vất vả. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo