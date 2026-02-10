Mẹ con diễn viên là "thiên tài livestream", thu về gần 35 tỷ chỉ trong 1 phiên!

Mới đây, nữ MC Mija cùng mẹ là diễn viên Jeon Seong Ae đã livestream bán hàng qua kênh Home Shopping. Buổi bán hàng trực tuyến này ghi nhận tình trạng "cháy hàng" đến mức nữ MC còn "phát sốc" trên trang cá nhân. Thông báo "hết hàng" xuất hiện ở góc trên bên trái màn hình, cho thấy tất cả các sản phẩm được đề cập đã bán hết.

Nữ MC tự mình liệt kê những thành tích khủng khi tham gia bán hàng qua truyền hình: "Tăng trưởng hơn 230% ở Hyundai và 300% ở CJ, bán hết sạch ở khắp mọi nơi!!", "Đứng đầu về lượng người xem trong một giờ liên tục", "15.000 hộ gia đình đang xem". Đặc biệt, nữ diễn viên kỳ cựu Jeon Seong Ae đã lập kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại cho cả CJ và Hyundai. "Chỉ riêng hôm qua, mẹ tôi đã bán được hơn 1,6 tỷ won (28 tỷ đồng). Thật tuyệt vời" - Mija hân hoan thông báo.

Nữ MC Mija vui mừng khoe thành tích livestream bán hàng xô đổ kỷ lục cùng mẹ. Ảnh: Xports News

Những bước đi của "cặp mẹ con quyền lực nhất" với những thành tích phi thường trong ngành bán hàng trực tuyến qua truyền hình đang thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Kỷ lục cao nhất của họ là tăng trưởng 285%, thu về 2 tỷ won (35,5 tỷ đồng) chỉ trong 1 ngày.

Nữ diễn viên kỳ cựu Jeon Seong Ae sinh năm 1956, là gương mặt quen thuộc với khán giả xem truyền hình suốt 3 thập kỷ qua với loạt phim Vườn Sao Băng, 60 Days Of Summer và gần đây nhất là vai phụ trong siêu phẩm đoạt giải Cannes Decision to Leave. Bà kết hôn với nam diễn viên Jang Gwang và có 2 con Jang Young, Jang Yoon Hee. Jang Yoon Hee sinh năm 1984, nối nghiệp bố mẹ trở thành diễn viên, MC, lấy nghệ danh là Mija.

Tháng 4/2022, Mija kết hôn với diễn viên hài Kim Tae Hyun - người hơn cô 6 tuổi. Họ sống hạnh phúc bên nhau nhưng hiện chưa có con. Bên cạnh các chương trình truyền hình và công việc livestream bán hàng trực tuyến, cô còn tích cực giao lưu với người hâm mộ thông qua kênh YouTube và tài khoản Instagram cá nhân.

Mẹ con Jeon Seong Ae - Mija được gọi là "cặp mẹ con quyền lực nhất" với những thành tích phi thường trong ngành livestream bán hàng trên truyền hình. Ảnh: Xports News

Những năm gần đây, việc sao Hàn Quốc livestream trên các kênh home shopping (mua sắm tại nhà) và nền tảng trực tuyến như Naver Shopping Live đang trở thành xu hướng phổ biến. Các ngôi sao như Han Ye Seul, So Yoo Jin, Jang Young Ran, Sung Yuri... trực tiếp quảng bá và bán các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, thu hút lượt xem và doanh số khủng.

Sự xuất hiện của các ngôi sao nổi tiếng đã mang lại sức sống mới cho lĩnh vực mua sắm tại nhà. Ví dụ, chương trình đầu tiên của Han Ye Seul thu hút tới 350.000 lượt xem, trong khi chương trình của So Yoo Jin đạt doanh thu lên tới 14 tỷ won (248 tỷ đồng) chỉ sau 3 tháng phát sóng. Xu hướng này giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng, đồng thời mang lại doanh thu lớn cho các nhãn hàng và ngôi sao.

Ảnh: Naver

Các ngôi sao xứ Hàn thi nhau đổ bộ lĩnh vực livestream bán hàng. Ảnh: Naver

Nguồn: Xports News