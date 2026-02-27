YoonA tỏa sáng rực rỡ tại Tuần lễ thời trang London

"Nữ thần" K-pop YoonA đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại show diễn ra mắt Bộ sưu tập mùa đông 2026 của Burberry trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang London. Tại sự kiện, nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài vừa sang trọng vừa ngọt ngào. Cô khéo léo kết hợp tinh thần di sản của Burberry với dấu ấn cá nhân. Mái tóc dài uốn lượn sóng mềm mại kết hợp cùng phần tóc mái bằng giúp gương mặt cô thêm phần trẻ trung, thanh tú.

Thành viên nhóm SNSD giữ phong thái tự tin, nụ cười rạng rỡ đặc trưng, khiến đám đông người hâm mộ không ngừng reo hò mỗi khi cô di chuyển. Đặc biệt, khoảnh khắc YoonA gặp gỡ và trò chuyện cùng Giám đốc Sáng tạo của Burberry sau show diễn đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy sự ưu ái mà nhà mốt Anh Quốc dành cho cô.

Nói về phong cách của YoonA, thay vì những bộ cánh quá cắt xẻ hay rườm rà, cô thường ưu tiên chọn các thiết kế tôn dáng nhưng vẫn giữ được sự kín đáo, trang nhã. Be, trắng, đen và các tông màu đất là "vũ khí" giúp cô duy trì vẻ ngoài quý phái, không bao giờ lỗi mốt. YoonA rất cũng giỏi trong việc sử dụng túi xách hoặc trang sức tối giản để làm nổi bật tổng thể trang phục mà không gây cảm giác nặng nề.

Sau một năm 2025 bùng nổ với các dự án phim Pretty Crazy và Bon Appétit, Your Majesty cùng hàng loạt hợp đồng quảng cáo giá trị, YoonA khởi đầu năm 2026 bằng sự xuất hiện tại một Tuần lễ thời trang hàng đầu. Sự chuyên nghiệp khi đối diện với các tạp chí thời trang danh tiếng quốc tế tại show diễn lần này càng khiến khán giả kỳ vọng hơn vào những dự án nghệ thuật sắp tới của cô.