Rosé "rơi mặt nạ" hiền lành, lộ thái độ cau có khó chịu giữa sự kiện đông người?

Vào ngày 4/3, Rosé (BLACKPINK) đã đổ bộ Paris Fashion Week, tham dự show diễn trình làng bộ sưu tập mới của nhà mốt Saint Laurent. Ngoài visual đẹp phát sáng, thái độ ứng xử của thành viên nhóm BLACKPINK cũng nhận được sự chú ý lớn khi khoảnh khắc cô bộc lộ sự khó chịu ra mặt với nhân viên sự kiện được lan truyền khắp MXH.

Theo đó, Rosé đã có thái độ cau có, khó chịu phàn nàn điều gì đó với nam nhân viên sự kiện của Saint Laurent trước khi ra về. Biểu cảm gương mặt của giọng ca APT. được cho là rất căng thẳng, bực bội và không hài lòng ra mặt.

Rosé và dàn sao tại show Saint Laurent FW26. Nguồn: X.

Khoảnh khắc thành viên nhóm BLACKPINK cau có, khó chịu phàn nàn với nam nhân viên sự kiện. Nguồn: X.

Nhìn vào biểu cảm gương mặt của giọng ca APT., ai cũng thấy được sự bực bội, khó chịu của cô. Ảnh: X.

Thái độ của nữ thần Kpop gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: X.

Trước nay, Rosé được biết đến là nữ idol có tính cách nhã nhặn, dịu dàng và cư xử chừng mực, do đó việc cô có thái độ khó chịu với người khác giữa 1 sự kiện đông người nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận nóng, kéo theo vô số tranh cãi.

Theo các fan, Rosé là con người có đủ hỉ nộ ái ố. Do đó, khi không hài lòng với điều gì đó, cô có quyền tỏ rõ thái độ khó chịu. Họ cũng cho rằng trong đoạn clip gây bàn tán nói trên, Rosé nhiều khả năng đã phàn nàn với nhân viên sự kiện về việc lực lượng an ninh bảo vệ nghệ sĩ quá mỏng ở trước cửa khách sạn. Thời điểm Rosé ra về có rất đông người đứng đợi tạo nên cảnh tượng có phần lộn xộn, điều này khiến nữ idol có phần chùn chân không dám ra, phải cảnh báo và nhắc nhở nhân viên sự kiện giữ an toàn cho cô và các nghệ sĩ khác.

Thế nhưng, cũng có rất nhiều cư dân mạng cho rằng dù chuyện lớn hay bé, thái độ của Rosé với nam nhân viên sự kiện là quá gay gắt và căng thẳng, đồng thời cáo buộc hình tượng "gái ngoan" của cô là giả tạo.

Dân tình tranh cãi trái chiều về thái độ ứng xử của Rosé với nhân viên sự kiện. Ảnh: X.

Rosé có tên thật là Park Chaeyoung (Roseanne Park), sinh ngày 11/2/1997 tại Auckland, New Zealand, và lớn lên ở Melbourne, Úc. Cô mang hai quốc tịch Hàn Quốc - New Zealand, là con gái út trong gia đình gốc Hàn, với chị gái lớn hơn. Từ nhỏ, Rosé đã đam mê âm nhạc qua việc hát trong dàn hợp xướng nhà thờ, học guitar và piano, nhưng ban đầu gia đình không ủng hộ theo đuổi con đường nghệ sĩ chuyên nghiệp. Năm 2012, cô tham gia thử giọng YG Entertainment tại Úc, vượt qua hơn 700 thí sinh để về nhất và chuyển đến Hàn Quốc làm thực tập sinh trong 4 năm.

Rosé debut cùng BLACKPINK vào tháng 8/2016 với vai trò giọng ca chính, nhanh chóng nổi bật nhờ giọng hát "vàng" đặc trưng, cao vút, đầy cảm xúc cùng phong cách vũ đạo thanh lịch, tinh tế. Cô góp phần đưa BLACKPINK trở thành một trong những girl group thành công nhất thế giới, với hàng loạt hit toàn cầu, tour diễn kỷ lục và vị thế biểu tượng Kpop.

Rosé cùng BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới. Ảnh: X

Về sự nghiệp solo, Rosé debut solo vào tháng 3/2021 với single album -R- gồm hai ca khúc On the Ground và Gone. On the Ground lập kỷ lục lớn: đầu tiên đứng đầu Billboard Global 200 với tư cách nghệ sĩ solo Hàn Quốc, cao nhất trên Billboard Hot 100 cho nữ solo Hàn, và MV được xem nhiều nhất 24 giờ đầu của solo Kpop (mang về Guinness World Records). Album bán hơn 448.000 bản tuần đầu, kỷ lục nữ solo Hàn lúc bấy giờ.

Sau khi rời YG Entertainment cho hoạt động cá nhân (nhưng vẫn giữ hợp đồng nhóm), cô ký với THE BLACK LABEL và Atlantic Records. Năm 2024, Rosé gây bùng nổ với siêu hit toàn cầu APT. , hợp tác Bruno Mars. Ca khúc dẫn đầu nhiều BXH trên khắp thế giới, đạt top 3 Mỹ-Anh, phá kỷ lục view YouTube, và nhận 3 đề cử Grammy. Album phòng thu đầu tay rosie (tháng 12/2024) là bước ngoặt cá nhân lớn với Rosé, cô tham gia sáng tác toàn bộ đạt vị trí cao nhất cho nữ solo Hàn trên Billboard và UK charts.

Bên cạnh đó, cô còn làm đại sứ nhiều thương hiệu xa xỉ và được TC Candle vinh danh là "Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025". Rosé vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng đều không lên tiếng. Rosé không chỉ là giọng ca xuất sắc mà còn là biểu tượng thời trang, ảnh hưởng toàn cầu, truyền cảm hứng về sự kiên trì và chân thực.

Rosé là mỹ nhân đa tài và xinh đẹp. Ảnh: Instagram.

