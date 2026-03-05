Chiếc váy làm Rosé (BLACKPINK) bị soi chuyện bầu bí

Sáng 5/3, tờ Koreaboo đưa tin, Rosé (BLACKPINK) vừa dính nghi vấn mang thai con đầu lòng, khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng. Được biết, nguồn cơn của tin đồn xuất phát từ 1 bài viết thu hút tới 140 ngàn lượt xem trên mạng xã hội X.

Trong bài đăng, người viết chia sẻ những hình ảnh Rosé xuất hiện tại các sự kiện mới đây, nhưng thay vì khen ngợi thành viên BLACKPINK xinh đẹp, người này lại tập trung soi mói vào phần bụng và thiết kế trang phục của nữ ca sĩ sinh năm 1997. Theo người viết, việc Rosé lựa chọn bộ trang phục rộng rãi cho thấy nữ ca sĩ có khả năng đã mang thai và cô chọn thiết kế váy như vậy nhằm giúp che đi phần bụng bầu lùm xùm.

Rosé bất ngờ dính nghi vấn mang bầu vì diện trang phục rộng rãi trong lần xuất hiện ở show Saint Laurent mới đây. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đã nhanh chóng tung bằng chứng dập lại nghi vấn Rosé đang mang thai con đầu lòng. Theo đó, trong hình ảnh vừa được chụp lại cách đây ít ngày đã cho thấy nữ thần tượng sở hữu vòng eo thon thả, không hề giống người đang mang bầu. Đồng thời, fan còn gay gắt chỉ trích người đăng bài gốc vì đã soi mói ác ý và làm phát tán tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng tới danh dự của Rosé.

Thế nhưng, song song với đó, 1 bộ phận khán giả bất ngờ lại có phản ứng hoàn toàn trái ngược. Những cư dân mạng này bất ngờ ăn mừng, hưởng ứng bài đăng gốc theo 1 cách hài hước. Họ cho rằng Rosé thật sự đang “mang thai”, nhưng là đang “mang thai đứa con tinh thần”, qua đó ám chỉ nữ ca sĩ sắp sửa trình làng album nhạc mới trong thời gian tới.

Rosé khoe trọn phần eo thon gọn khi dự lễ trao giải BRIT Awards vừa diễn ra cách đây ít ngày. Ảnh: X

Nhiều fan bất ngờ tràn vào ăn mừng việc Rosé đang “mang thai đứa con tinh thần (album mới)”. Ảnh: X

Từ khi nổi tiếng tới nay, Rosé đã dính hàng loạt tin hẹn hò nhiều nam thần ở showbiz Hàn lẫn quốc tế nhưng cô chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm với bất cứ ai. Danh sách dàn bạn trai tin đồn của nữ idol có thể kể đến những cái tên nổi bật như Jungkook (BTS), Cha Eun Woo, Kang Dong Won, Mark Tuan (GOT7), Chanyeol (EXO), Evan Mock,... Đáng chú ý, suốt hơn 1 năm qua, cô liên tục lộ hình ảnh nghi đang ở trong 1 mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với nam diễn viên người Mỹ Evan Mock.

Suốt hơn 1 năm qua, Rosé - Evan Mock lộ nhiều bằng chứng hẹn hò song họ chưa từng lên tiếng thừa nhận yêu đương. 2 nghệ sĩ lần đầu dính tin đồn tình cảm sau khi lọt vào ống kính của “team qua đường” trong lần xuất hiện ở New York (Mỹ) hồi cuối năm 2024. Đầu năm 2025, tin đồn hẹn hò giữa Rosé - Evan từng bùng lên vô cùng mạnh mẽ sau khi 1 người họ hàng của Evan đăng tải ảnh Rosé đón năm mới cùng các thành viên trong gia đình nam diễn viên. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo