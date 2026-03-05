Châu Bùi gọi Binz là chồng, chuẩn bị ăn cưới thôi!

Ngày 5/3, Châu Bùi tổ chức sự kiện ra mắt MV đầu tay, đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Giữa dàn nghệ sĩ đến chung vui, sự xuất hiện của Binz nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Ngay từ thảm đỏ, cả hai đã khiến không khí nóng lên vì loạt khoảnh khắc quá đỗi tình tứ. Binz xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, trong khi Châu Bùi gây ấn tượng với mái tóc ngắn và sáng màu cực cá tính. Cặp đôi thoải mái trao nhau những cái ôm, ánh nhìn và tương tác tự nhiên trước ống kính.

Binz và Châu Bùi tình tứ giữa loạt ống kính

Sau phần thảm đỏ, Binz tiến vào khu vực bên trong nhưng lại chọn ngồi ở hàng ghế phía sau cạnh Rhymastic. Trong khi đó, khu vực hàng đầu vẫn còn nhiều chỗ trống. Thấy vậy, Châu Bùi đã chủ động nhờ mọi người di chuyển lên phía trên để không gian trông đầy đặn hơn.

Đáng chú ý, khi có người nhắc Châu Bùi: "Gọi chồng em lên ngồi đi", thì ngay lập tức, nữ fashionista cất tiếng gọi "chồng" kéo dài đầy hài hước, khiến cả khán phòng bật cười thích thú. Khoảnh khắc này diễn ra tự nhiên cho thấy sự thoải mái của cô khi nhắc đến Binz bằng cách xưng hô đặc biệt như vậy.

Không để bạn gái phải gọi thêm lần nữa, Binz cũng tự giác đứng dậy và di chuyển lên phía trên. Chỉ một tình huống nhỏ nhưng đủ để dân tình được phen rần rần. Nhiều người nhận xét ánh mắt, cách tương tác và sự ăn ý giữa hai người cho thấy mối quan hệ hiện tại rất gắn kết.

Châu Bùi gọi Binz là chồng ngay giữa sự kiện

Châu Bùi cười không ngớt khi bạn trai đến ủng hộ

Cả hai thoải mái thể hiện cử chỉ ngọt ngào trước ống kính truyền thông

Nhiều người hâm mộ đang "chấm hóng" về ngày vui của Binz và Châu Bùi

Binz và Châu Bùi hẹn hò từ tháng 7/2020. Trước đó, cặp đôi thường ngầm "thả thính" nhau trên mạng xã hội hay tiết lộ những bằng chứng hẹn hò như mặc áo đôi, check-in cùng một địa điểm… Cho đến tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả.

Cách đây không lâu, cả hai bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt. Nguồn cơn tin đồn Binz - Châu Bùi rạn nứt xuất phát từ bài hát có ca từ cực suy của nam rapper được phát hành vào ngày 9/2. Mọi chuyện trở nên bùng nổ hơn khi sáng 14/2, trên trang cá nhân, nữ fashionista đình đám chia sẻ dòng trạng thái: "2 cuộc đời trong ngày hôm nay: 27 Tết hoặc Valentine". Bên dưới phần bình luận, Châu Bùi còn tự nhận mình thuộc "team 27 Tết", khiến nhiều người hiểu rằng cô không quá bận tâm đến không khí Lễ Tình nhân.

Giữa làn sóng bàn tán về chuyện tình cảm, tối muộn 14/2, Binz bất ngờ đăng tải hình ảnh đèo Châu Bùi trên xe đạp trong một khoảnh khắc đời thường. Cả hai diện trang phục giản dị nhưng cực ngọt ngào. Bức ảnh nhanh chóng gây bão mạng xã hội, và không lâu sau đó, Châu Bùi cũng đã chia sẻ lại bài hát của Valentine của Binz, qua đó chính thức dập tắt hoàn toàn tin đồn chia tay khiến dân mạng xôn xao.