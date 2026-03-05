Hoà Minzy đã mời cưới, lộ thời điểm diễn ra hôn lễ

Những ngày gần đây, Hoà Minzy liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt hình ảnh thân thiết bên một người đàn ông giấu mặt. Trong bộ ảnh, nữ ca sĩ diện áo dài đỏ, hết nắm tay rồi đến tựa vai vào nhân vật nam mặc quân phục trong khung cảnh đầy lãng mạn, khiến nhiều cư dân mạng không khỏi tò mò về danh tính người này.

Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, phần bình luận dưới bài đăng nhanh chóng trở nên rộn ràng khi nhiều đồng nghiệp như Chi Pu, Đức Phúc,... để lại nhiều tương tác ẩn ý. Gây chú ý, khi Tiến Luật để lại câu nói: "Cuối cùng thì em cũng chịu", thì ngay lập tức, Hoà Minzy phản hồi: "Haha ăn cưới 1 tháng không anh Luật". Màn đối đáp này khiến nhiều người càng thêm tò mò, thậm chí không ít cư dân mạng còn cho rằng nữ ca sĩ đang “thả hint” về một tin vui.

Hoà Minzy mời cưới Tiến Luật, còn dự sẽ tổ chức hôn lễ trong vòng 1 tháng

Sau khi chia sẻ hình ảnh đáng ngờ bên người đàn ông giấu mặt, Hoà Minzy khiến khán giả rôm rả suy đoán. Một số ý kiến còn cho rằng nữ ca sĩ đang khéo léo công bố "nửa kia" thông qua sản phẩm âm nhạc mới. Lý do là bởi tương tác giữa hai nhân vật trong loạt ảnh được nhận xét quá ngọt ngào, tạo cảm giác như một cặp đôi thực sự. Khi có fan hỏi về ngày nữ ca sĩ lên xe hoa, giọng ca Bắc Bling trả lời chắc chắn: "Chị bảo 2027 mà".

Bên cạnh những suy đoán về chuyện tình cảm, nhiều cư dân mạng lại cho rằng đây có thể chỉ là hình ảnh nằm trong một dự án âm nhạc mới của Hoà Minzy. Nữ ca sĩ vốn nổi tiếng với việc đầu tư chỉn chu cho các sản phẩm của mình, vì vậy việc xây dựng câu chuyện tình yêu lãng mạn trong MV cũng được xem là điều không quá bất ngờ. Giữa loạt bàn tán của cộng đồng mạng, Hoà Minzy hiện vẫn chưa chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào về danh tính người đàn ông xuất hiện trong bộ ảnh, khiến sự tò mò của khán giả càng tăng cao.

Hoà Minzy khiến mạng xã hội dậy sóng vì hình ảnh ngọt ngào bên người đàn ông giấu mặt

Danh tính của chàng trai nắm tay Hoà Minzy đang khiến dân tình ráo riết truy lùng

Với những ai theo dõi Hoà Minzy đều sẽ biết cô từng trải qua chuyện tình với doanh nhân Minh Hải, sau đó cả hai lựa chọn chia tay trong sự văn minh. Nữ ca sĩ hiện là mẹ đơn thân và chưa từng có một đám cưới đúng nghĩa. Chính vì vậy, người hâm mộ luôn trông ngóng Hoà Minzy một ngày nào đó sẽ hạnh phúc đứng trên lễ đường.