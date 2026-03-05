Nguyên nhân Kasim Hoàng Vũ qua đời ở Mỹ

Nam ca sĩ đã chống chọi với căn bệnh u xương hàm suốt thời gian dài. Sự ra đi của anh khiến đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương cho một giọng ca rock từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc Việt.

Kasim Hoàng Vũ qua đời

Căn bệnh của Kasim bắt đầu diễn biến phức tạp từ tháng 3/2023 khi anh được chẩn đoán viêm khớp xương hàm và phải phẫu thuật xử lý nang xương ở hàm và cổ. Sau ca mổ, anh sụt cân nhanh chóng, phải kiêng cữ nghiêm ngặt suốt 5-6 tháng, chỉ ăn thức ăn mềm và hạn chế tối đa vận động cơ hàm. Việc không thể hát trong thời gian dài là điều khiến anh trăn trở nhất.

Đến tháng 8/2024, Kasim tiếp tục trải qua thêm một ca phẫu thuật lớn tại vùng hàm và cổ do khối u tái phát. Sau mổ, anh chịu nhiều đau đớn, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Dù cố gắng điều trị và tuân thủ phác đồ của bác sĩ, khối u vẫn tiếp tục phát triển, buộc anh nhiều lần nhập viện.

Nam ca sĩ nhiều lần phải nhập viện vì bệnh u xương hàm

Cuối năm 2025, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay xương hàm nhân tạo để cải thiện sinh hoạt và kiểm soát biến chứng. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa thể thực hiện ngay do chưa sắp xếp được lịch mổ phù hợp.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, được công chúng biết đến từ năm 2004 khi giành giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Anh gây ấn tượng với chất giọng khỏe, phong cách rock giàu năng lượng và nhiều ca khúc được yêu thích như Vì yêu, Vì yêu, Đôi mắt Pleiku, Tôi là ai, em là ai...