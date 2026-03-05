Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Sáng ngày 5/3 (giờ Việt Nam), người thân và bạn bè của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ xác nhận anh đã trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ vào hôm 1/3 vừa qua. Kasim Hoàng Vũ qua đời tuổi 46, sau thời gian gian chống chọi với bệnh bệnh u xương hàm.

Những ngày cuối đời, Kasim Hoàng Vũ rất yếu, anh được nhiều bạn bè, đồng nghiệp đến thăm hỏi, gặp mặt lần cuối.

Hiện tại, gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho nam ca sĩ, sẽ đưa ra thông báo cáo phó sau.

Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 (ảnh: Tổng hợp)

Kasim Hoàng Vũ lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với mẹ là ca sĩ rock nổi tiếng Bích Phương. Anh từng đoạt giải Ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, giải Nhất do khán giả bình chọn tại Sao Mai Điểm Hẹn 2004.

Sau đó, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ định cư. Anh rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư, đến năm 2018 mới công bố có 2 con trai với vợ Việt kiều. Bà xã kém anh 2 tuổi, quản lý một tiệm làm móng ở Mỹ. Sau thời gian yêu xa, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ để sống gần vợ con. Kasim cho biết ngoài việc đi hát, anh còn sản xuất âm nhạc và kinh doanh ẩm thực tại xứ cờ hoa.

Vào cuối tháng 12/2023, Kasim Hoàng Vũ phải nhập viện cấp cứu tại Mỹ. Do hàm bị cứng, anh khó ăn uống và chủ yếu là dùng thức ăn dạng lỏng như sữa đóng hộp. Bị cơn đau hành hạ, anh bị đau đến mức không chịu được, đêm khó ngủ và thường phải thức tới sáng. Căn bệnh khiến gương mặt anh bị lệch, một phần cằm biến dạng. Anh không thể ăn uống bình thường, ăn ít hơn trước, chỉ ăn cháo, uống sữa dinh dưỡng.