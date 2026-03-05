Dara lộ diện sau cáo buộc chấn động, nói thẳng một câu với Park Bom

Vào trưa ngày 3/3, Park Bom đã tung ra tâm thư chấn động, tố cáo người chị em cùng nhóm Dara dùng chất cấm, còn công ty giải trí YG Entertainment dùng cô làm kẻ chịu tội thay. Nữ ca sĩ đồng thời yêu cầu đồng đội chung nhóm CL không bắt tay với chủ tịch Yang Hyun Suk và nhà sản xuất âm nhạc Teddy che đậy sự thật, tung tin đồn thất thiệt cô sử dụng ma túy để bôi nhọ. Dara sau đó đã phủ nhận chuyện dùng ma túy qua YTN Star, đồng thời bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe của Park Bom.

Đến chiều ngày 4/3, cô xuất hiện tại sự kiện thời trang ở Seoul, Hàn Quốc theo đúng lịch trình. Trước ống kính phóng viên, Dara xinh đẹp rạng rỡ, cười tươi rói và không để những cáo buộc chấn động ảnh hưởng đến mình. Nhìn nữ idol, thật khó tin rằng năm nay cô đã 42 tuổi - bước vào ngưỡng cửa tuổi trung niên.

Dara vui vẻ đi dự sự kiện vào chiều ngày 4/3. Ảnh: News1

Nữ idol đình đám lên đồ năng động, trẻ trung. Ảnh: Newsen

Dara cười tươi rạng rỡ, không để những cáo buộc làm ảnh hưởng. Ảnh: News1

Mỹ nhân 2NE1 tràn đầy năng lượng, tươi tắn "hack tuổi". Ảnh: SPOTV news

Nhìn Dara, chẳng ai nghĩ rằng cô đã bước vào độ tuổi trung niên. Ảnh: TV Daily

Trông cô không khác gì so với thời mới ra mắt. Ảnh: TV Daily

Đồng thời ngay trước khi dự sự kiện, Dara một lần nữa trực tiếp làm rõ mọi chuyện qua trang cá nhân. Trên Instagram, cô viết: "Tôi chưa bao giờ sử dụng ma túy. Tôi mong cô ấy ổn". Những động thái này cho thấy sự cứng rắn và thống nhất của Dara trước cáo buộc từ phía người chị em thân thiết Park Bom.

Trên mạng xã hội, nhiều người khen ngợi Dara xinh đẹp và trẻ trung, đồng thời bày tỏ sự cảm thông khi cô vướng kiếp nạn "từ trên trời rơi xuống". Đồng thời, netizen cũng "nín thở" hóng chờ những diễn biến tiếp theo, lo ngại cho tình chị em của Park Bom và các thành viên 2NE1. Lý do là bởi cáo buộc sử dụng ma túy là vô cùng nghiêm trọng, hoàn toàn có thể hủy hoại danh dự và sự nghiệp của người bị cáo buộc.

Dara đồng thời lên tiếng phủ nhận cáo buộc sử dụng ma túy trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram

Park Bom sinh năm 1984, ra mắt cùng 2NE1 vào năm 2009. Bên cạnh hoạt động nhóm với 2NE1, "giọng ca vàng" này còn có sự nghiệp solo thành công với các bản hit You And I, Don't Cry. .. Tuy nhiên, vì bê bối mang thuốc cấm vào Hàn Quốc vào năm 2014, Park Bom bị tẩy chay diện rộng và 2NE1 phải tan rã. Ngoài ra, việc mắc căn bệnh ADD (Rối loạn thiếu chú ý) và sưng hạch bạch huyết và cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe và ngoại hình của Park Bom.

Sau nhiều năm ở ẩn, nữ ca sĩ đã tái xuất và cùng 2NE1 đi tour vòng quanh châu Á. Tuy nhiên, tên tuổi cô liên tục vướng vào những ồn ào bên lề như gọi Lee Min Ho là chồng, sử dụng filter bóp mặt kỳ dị, liên tục mở mới tài khoản Instagram... Đến nay, Park Bom đã rút khỏi các hoạt động của 2NE1 vì lý do sức khỏe.

Trong khi đó, Dara cũng sinh năm 1984 như Park Bom, có tên đầy đủ là Sandara Park. Cô từng là ngôi sao truyền hình ở Philippines trước khi trở về Hàn Quốc để thực tập tại YG Entertainment. Năm 2009, cô ra mắt cùng 2NE1 và nhanh chóng gây chú ý nhờ visual ngọt ngào, khả năng trình diễn cuốn hút. Dara cùng Park Bom đã tạo nên bộ đôi vô cùng ăn ý trên sân khấu cũng như thân thiết ở ngoài đời. Chính vì vậy, nhiều người không khỏi tiếc nuối khi tình chị em kéo dài 2 thập kỷ của họ có nguy cơ tan vỡ.

Dara và Park Bom có tình bạn kéo dài 2 thập kỷ. Ảnh: Instagram

Từ năm 2025, mối quan hệ của các thành viên 2NE1 đã vướng nghi vấn rạn nứt khi Park Bom ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe, rồi bất ngờ hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội của Dara, CL và Minzy. Đến tháng 11 cùng năm, Dara tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng ở Macau (Trung Quốc), nhưng chỉ có 2 người đồng đội thân thiết CL và Minzy góp mặt.

Trên trang cá nhân, Dara còn chia sẻ những khoảnh khắc đầy ý nghĩa bên 2 người chị em trong dịp đặc biệt mới đây kèm dòng chú thích: "Những khoảnh khắc được ở cạnh bên các thành viên (2NE1) thật sự vô cùng quý giá". Từ đây, 3 "mẩu" 2NE1 dính nghi vấn tẩy chay, cô lập Park Bom. Trong đó, Dara hứng chỉ trích dữ dội nhất vì bị cho là không thèm mời người chị em họ Park tới dự sinh nhật.

Từ năm ngoái, xuất hiện nhiều tin đồn ồn ào về nội bộ của 2NE1. Ảnh: Instagram

Nguồn: News1, Newsen