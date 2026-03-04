Mỹ nhân T-ara mắc kẹt ở Dubai

Vào ngày 3.3, nữ ca sĩ Soyeon (T-ara) đã đăng những thông điệp cầu nguyện lên mạng xã hội. Những thông điệp này cho thấy cô đang tìm đến đức tin để được an ủi và mạnh mẽ hơn trong tình hình bất ổn.

Mặc dù Soyeon không trực tiếp đề cập, nhưng người hâm mộ ngầm hiểu rằng cô đang mắc kẹt ở Dubai trong tình hình chiến sự vùng Trung Đông căng thẳng. Vào năm 2022, nữ idol sinh năm 1987 kết hôn với cầu thủ bóng đá kém 9 tuổi Cho Yu Min. Đến năm 2024, Cho Yu Min ký hợp đồng với câu lạc bộ Sharjah FC thuộc giải UAE League. Soyeon khăn gói theo chồng sang Dubai sinh sống và thường xuyên cập nhật những hình ảnh cuộc sống ở Trung Đông.

Soyeon liên tục đăng thông điệp cầu nguyện, ngầm thông báo cô và chồng đang mắc kẹt ở Dubai. Ảnh: Instagram

Đến nay, Dubai nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến sự, khiến người hâm mộ ngày càng lo lắng về sự an toàn của Soyeon và gia đình. Trên trang cá nhân, nhiều fan gửi lời động viên, mong cho gia đình thành viên T-ara an toàn trong thời điểm hỗn loạn này. Bên cạnh Soyeon, hiện tại cũng có nhiều ngôi sao quốc tế kẹt lại ở Dubai như Địch Lệ Nhiệt Ba, Petra Ecclestone, Luisa Zissman, Hofit Golan...

Khán giả gửi nhiều lời động viên đến vợ chồng nữ ca sĩ. Ảnh: Instagram

Park Soyeon sinh năm 1987, được mệnh danh l à "giọng ca vàng" của nhóm nhạc huyền thoại T-ara. Cô là một trong những thần tượng sở hữu thực lực đáng gờm nhất thế hệ Kpop thứ 2. Trước khi chạm tay đến hào quang cùng T-ara, cô từng thực tập tại SM Entertainment và suýt chút nữa đã ra mắt cùng SNSD.

Tuy nhiên, Soyeon đã đầu quân cho công ty Core Content Media (sau này đổi tên thành MBK Entertainment) và ra mắt cùng T-ara năm 2009. Cô là nhân tố quan trọng làm nên thành công vang dội của hàng loạt bản hit quốc dân như Roly-Poly , Day by Day , hay Cry Cry . Dù sự nghiệp của nhóm phải trải qua biến cố chấn động vào năm 2012, Soyeon vẫn kiên cường cùng các thành viên vượt qua sóng gió trước khi chính thức rời MBK Entertainment vào năm 2017 để phát triển sự nghiệp solo.

Ảnh: X

Soyeon là giọng ca vàng của T-ara. Ảnh: X

Về đời tư, Soyeon từng có mối tình dài gần 7 năm đầy thăng trầm với Oh Jong Hyuk trước khi chia tay vào năm 2016. Sau nhiều năm kín tiếng để chữa lành những tổn thương, Soyeon đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc thực sự bên cầu thủ bóng đá Cho Yu Min ( kém cô 9 tuổi). Cặp đôi chính thức kết hôn vào cuối năm 2022 và nhận được vô vàn lời chúc phúc từ người hâm mộ. Tuy nhiên đến nay, Soyeon vướng phải tin đồn đã "cạch mặt" các chị em T-ara do không tham dự đám cưới của cả Jiyeon, Hyomin và Eunjung.

Ảnh: X

Soyeon kết hôn với cầu thủ kém 9 tuổi Cho Yu Min từ năm 2022. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom