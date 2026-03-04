Xôn xao ảnh nam ca sĩ 97 nắm chặt tay vợ ngoài ngành trong bệnh viện

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bức ảnh được cho là Quân A.P chụp cùng bà xã kín tiếng Lê Khanh. Trong bức ảnh được chia sẻ, nam ca sĩ sinh năm 1997 đứng cạnh giường bệnh, nở nụ cười khi selfie cùng một cô gái đang nằm nghỉ có ngoại hình giống Lê Khanh - vợ Quân A.P. Khung cảnh bệnh viện khiến nhiều netizen lập tức suy đoán loạt giả thuyết, bởi lẽ nhiều nguồn tin cặp đôi đã có nhóc tỳ kháu khỉnh.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên các diễn đàn mạng xã hội. Không ít người cho rằng nếu bức ảnh là thật, đây sẽ là khoảnh khắc hiếm hoi lộ diện của cặp đôi kể từ khi chuyện tình cảm giữa Quân A.P và Lê Khanh được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hiện vẫn chưa có bất kỳ xác nhận nào từ người trong cuộc, nên mọi suy đoán vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn.

Rầm rộ khoảnh khắc được cho là Quân A.P cùng Lê Khanh trong bệnh viện. Ảnh: MXH

Chuyện tình cảm của Quân A.P gây chú ý kể từ khi nam ca sĩ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 1. Thời điểm đó, cư dân mạng đã soi được loạt hint rõ mồn một giữa Quân A.P và Lê Khanh, từ loạt ảnh check-in du lịch chung cho đến những đãi ngộ mà Lê Khanh nhận được khi xem concert Anh Trai Say Hi - đó là vào hậu trường chụp ảnh chung với dàn nghệ sĩ khác.

Sau khi mối quan hệ được bàn tán rầm rộ, Quân A.P và Lê Khanh không lên tiếng trực tiếp, tuy nhiên cả hai cũng dần thoải mái hơn trong việc thể hiện ra bên ngoài. Đơn cử như Tết vừa qua, Quân A.P và Lê Khanh đã về quê ăn Tết cùng nhau, dù không đăng ảnh chung nhưng qua khung cảnh trong ảnh riêng thì không khác gì nhau. Chưa dừng lại ở đó, mạng xã hội còn lan truyền khoảnh khắc cả hai ôm nhau cực thân mật trong chuyến du lịch, qua đó ngầm xác nhận mối quan hệ của nhau.

Mối quan hệ giữa Quân A.P và Lê Khanh gây chú ý từ khi nam ca sĩ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 1. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc tình tứ khi đi du lịch của cả hai. Ảnh: MXH

Quân A.P và Lê Khanh không công khai nhưng không che giấu. Ảnh: MXH

Quân A.P và Lê Khanh (cùng sinh năm 1997) quen biết, gắn bó từ khi còn đi học. Lê Khanh cũng là mối tình đầu của Quân A.P, từng được nam ca sĩ đăng ảnh công khai trên mạng xã hội vào năm 2012 - khi đó cả hai đang là học sinh lớp 9. Đến năm lớp 12, anh còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết kiệm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng để mua tặng cô thỏi son có giá khoảng 3 triệu đồng.

Chuyện tình thanh xuân của Quân A.P và Lê Khanh từng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả. Trong một buổi giao lưu cách đây vài năm, nam ca sĩ tiết lộ mình có nụ hôn đầu từ năm lớp 9. Anh cũng từng gây thiện cảm khi chia sẻ những hành động ga lăng, quan tâm bạn gái ngay từ những ngày đầu yêu. Sau hơn 1 thập kỷ bên nhau, nhiều nguồn tin cho biết cả hai đã về chung một nhà và có một nhóc tỳ kháu khỉnh.