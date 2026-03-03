Mới đây, Hồ Việt Trung bất ngờ đăng status thông báo anh chuẩn bị đón con thứ 2 chào đời vào đúng năm Bính Ngọ 2026 này. Cụ thể, nam ca sĩ viết: "Chuẩn bị chào đón Ngựa con ra đời. Ngựa mẹ cố lên nhé, ba luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho 2 mẹ con".

Cùng với chia sẻ này, Hồ Việt Trung đăng ảnh ôm ấp tình tứ với ca sĩ Saka Trương Tuyền. Cô diện chiếc đầm đỏ bó để lộ vòng 2 khá to.

Trước tin vui này, hàng loạt đồng nghiệp, bạn bè, khán giả vào chúc mừng Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền.

Trước đó, ngày 14/2, nam ca sĩ cũng đăng hình cha con anh và Saka Trương Tuyền cùng lời chúc "14/2 dành cho 2 cục cưng. Chúc cả nhà có ngày Lễ Tình Nhân vui vẻ nhé".

Hồ Việt Trung khoe sắp đón con tuổi Ngựa - Bính Ngọ 2026.

Nam ca sĩ và Saka Trương Tuyền thường xuyên đăng hình ảnh tình tứ lên mạng từ nhiều tháng nay. Cả hai cũng kết hợp trong nhiều MV ca nhạc, đều là những bài hát về tình yêu nồng thắm. Mỗi lần được cư dân mạng "đẩy thuyền", nam ca sĩ cũng dí dỏm tương tác lại.

Hồ Việt Trung sinh năm 1983 tại TP.HCM là nam ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng với các bài hit nhạc trẻ và series phim ca nhạc "Giải cứu tiểu thư". Xuất thân từ gia đình cải lương, anh nổi tiếng từ năm 2013 và được yêu thích nhờ phong cách hài hước, từng đoạt Quán quân Cặp đôi hài hước 2018.

Về đời tư, s au khi chia tay bạn gái cũ vào cuối năm 2017, Hồ Việt Trung một mình nuôi con gái từ năm cô bé 1 tuổi đến giờ. Nam ca sĩ không ít áp lực khi làm bố đơn thân, vừa lo kinh tế, lại vừa phải bên cạnh chăm sóc con nhỏ. Anh từng chia sẻ, sẽ đợi con gái 18 tuổi mới nghĩ đến chuyện đi bước nữa vì sợ con khổ.

Về phần Saka Trương Tuyền, cô là cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long. Trước khi đến với Hồ Việt Trung, cô có mối tình nhiều năm với ca sĩ Lưu Hưng.

Hồ Việt Trung cùng con gái và bạn gái.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ về chuyện tình cảm của mình: "Chuyện tình cảm ảnh hưởng tới cuộc sống tôi rất nhiều. Tôi từng yêu 2 người cùng nghề nhưng do không đủ duyên nên phải dừng lại.

Tôi bị ảnh hưởng nhất lúc công khai chia tay Lưu Hưng, người ta kêu Saka Trương Tuyền 3 năm 2 đời chồng. Nó làm tôi tress đến mức từ 50kg chỉ còn 46kg", cô kể.