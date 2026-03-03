Lee Hyori đã làm gì mà bị dân mạng tấn công?

Chiều 2/3, tờ Sports Chosun cho hay, “nữ hoàng gợi cảm Hàn Quốc” Lee Hyori vừa bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi sau khi chia sẻ bài đăng mới lên trang Instagram cá nhân. Trong bài đăng gây xôn xao, mỹ nhân họ Lee công khai loạt khoảnh khắc thư giãn bên đàn cún cưng cùng dòng chú thích: “Những hình ảnh này có khiến các bạn cảm thấy mệt mỏi và bừa bộn hay không? Nhưng 1 ngày nào đó nhìn lại, có lẽ tôi sẽ thấy đó lại là 1 trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình”.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào việc gần chục chú cún cưng đang say sưa giấc nồng cùng Lee Hyori, còn nằm la liệt ngay trên chỗ ngủ của 2 vợ chồng cô. Từ đây, nhiều khán giả công kích nữ ca sĩ dữ dội vì cho rằng cô rất mất vệ sinh, đồng thời khuyên người đẹp sinh năm 1979 nên cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ những hình ảnh mới lên trang cá nhân nhằm bảo vệ hình tượng của bản thân. Chưa hết, “thánh soi” còn phát hiện căn phòng ngủ của vợ chồng Lee Hyori có dấu hiệu lâu ngày chưa dọn dẹp với lông chó rơi rụng khắp nơi.

Công chúng để lại hàng loạt ý kiến tiêu cực bên dưới bài đăng về thú cưng của Lee Hyori: “Chỉ nhìn ảnh thôi cũng đã thấy lông chó bay tứ tung, trông thật bẩn và mất vệ sinh”, “Nuôi cún thì cũng được nhưng cũng phải dọn dẹp sao cho trông sạch sẽ chứ?”. “Là người nổi tiếng thì chẳng phải nên chú ý hơn mỗi khi đăng hình hay sao?” ,...

Lee Hyori chia sẻ những hình ảnh đời thường bên đàn chó cưng. Ảnh: Naver

Việc đàn cún cưng gần chục con nằm ngủ cùng Lee Hyori và nhà cửa xuất hiện nhiều lông chó đã khiến nữ ca sĩ trở thành tâm điểm công kích mới đây. Ảnh: Naver

Lee Hyori bỗng đối mặt với làn sóng công kích dữ dội. Ảnh: X

Bên cạnh những lời chê trách, Lee Hyori cũng được không ít khán giả bênh vực, bày tỏ sự cảm thông. Người hâm mộ khẳng định nữ hoàng gợi cảm Kpop chỉ muốn chia sẻ lên những khoảnh khắc đời thường gần gũi để làm xóa nhòa ranh giới giữa thần tượng - khán giả chứ chẳng có ác ý gì nên không đáng bị tấn công dữ dội như vậy. Song song với đó, 1 số ý kiến nhấn mạnh, bất cứ ai nuôi chó và yêu loài vật này cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của chính bản thân mình trong bài đăng do Lee Hyori chia sẻ.

Ngoài ra, fan cho biết Lee Hyori đăng ảnh để tưởng niệm về chú cún cưng đã qua đời và khoảnh khắc ý nghĩa này không nên bị cư dân mạng soi mói ác ý, quá đà.

Không ít khán giả đã lên tiếng bênh vực nữ hoàng gợi cảm Kpop giữa làn sóng chỉ trích mới đây: “Ai nuôi thú cưng rồi mới biết hình ảnh này là chuyện bình thường”, “Việc cô ấy trông hạnh phúc không phải mới là điều quan trọng hơn sao?”, “Chỉ qua 1 bức ảnh mà vội kết luận tình trạng nhà cửa người ta ra sao thì thật là bất lịch sự”, “Thấy nhiều khán giả soi mói quá đà rồi đấy”, “Có khi đây là những kỷ niệm đẹp với chú chó đã qua đời của cô ấy, có nhất thiết phải bới lông tìm vết như vậy không nhỉ?”, “Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người cứ thích soi xét quá mức ngay cả những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống của nghệ sĩ” ,...

Không ít khán giả bày tỏ sự thông cảm dành cho Lee Hyori giữa tâm bão chỉ trích mới đây. Ảnh: X

Nguồn: Sports Chosun