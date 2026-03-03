Lộ clip nữ ca sĩ Việt thử váy cưới, chuẩn bị kết hôn với chồng Việt kiều

Xuân Nghi chính là một trong những mỹ nhân mở bát hỷ sự đầu năm khi thông báo đã được bạn trai Việt kiều cầu hôn. Sau khi Xuân Nghi báo tin vui, nhiều đồng nghiệp, bạn bè đồng loạt chúc mừng và hóng chờ ngày cô chính thức lên xe hoa.

Mới đây, Chị đẹp Châu Tuyết Vân đã hé lộ khoảnh khắc đặc biệt của cô dâu tương lai Xuân Nghi. Châu Tuyết Vân là người cùng Xuân Nghi đi chọn váy cưới. Nữ ca sĩ trông rất vui vẻ, hạnh phúc để chuẩn bị cho hành trình mới. Châu Tuyết Vân cũng hào hứng chia sẻ niềm vui với bạn thân: " Đợi cho phép mới dám đăng, chứng kiến cô em gái mình mặc váy cưới xinh đẹp. Thấy cổ hạnh phúc tự nhiên mình cũng vui lây".

Xuân Nghi thử váy cưới, chuẩn bị cho hôn lễ với chồng Việt kiều

Xuân Nghi đang chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới. Ảnh: FBNV

Châu Tuyết Vân đồng hành cùng Xuân Nghi trong cột mốc đặc biệt này. Ảnh: FBNV

Xuân Nghi được bạn trai là "thanh mai trúc mã" cầu hôn. Ảnh: FBNV

Xuân Nghi năm nay 32 tuổi, là một trong những ca sĩ có lượng khán giả đông đúc thời điểm những năm 2000. Được tạo mọi điều kiện để phát triển tài năng, Xuân Nghi ra album đầu tay khi tròn 9 tuổi, sau đó liên tục phát hành những album cá nhân đánh dấu tên tuổi. Ngoài ca hát, Xuân Nghi còn nhận lời mời diễn xuất cho một số bộ phim đình đám như: Hoa Ngũ Sắc, Lối Rẽ, Sơn Ca Không Hát... Xuân Nghi cũng là nhân vật nổi bật ở Chị đẹp Đạp gió 2024.

"Bé" Xuân Nghi ngày nào nay đã bước sang tuổi 32, vẫn theo đuổi đam mê ca hát. Ảnh: FBNV

Xuân Nghi và chồng sắp cưới là bạn thân thời thơ ấu. Cả hai bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau sau nửa năm nữ ca sĩ trải qua biến cố chia tay bạn trai hơn 8 năm. Chồng sắp cưới của Xuân Nghi không hoạt động nghệ thuật, anh là một kỹ sư đang sinh sống tại Mỹ. Gia đình 2 bên cũng có mối quan hệ rất tốt đẹp, hết lòng ủng hộ chuyện tình này.

Nói về bạn trai, Xuân Nghi từng chia sẻ: "Khi đi với bạn ấy là mình tắt não luôn, không cần phải lo cái gì hết. Cảm giác như đây là một chỗ dựa về mọi mặt rất vững chắc để mình muốn làm gì thì làm, thoải mái là chính mình. Sau tất cả, Nghi thấy đó là một cuộc sống bình yên trong tâm hồn, trong sức khỏe. Người này đã giúp Nghi lo cho sức khỏe rất nhiều và tiến bộ trong việc ăn rau quả".