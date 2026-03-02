Phản ứng của hai con trai khi ông trùm giải trí để toàn bộ tài sản cho con dâu

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Hướng Hoa Cường và vợ là Trần Lam (hay gọi là Hướng Thái) quyết định lập quỹ tín thác gia đình, giao con dâu cả Quách Bích Đình quản lý. Hai con trai chỉ nhận một phần tài sản theo hình thức phân bổ hàng tháng.

Tuyên bố này nhanh chóng gây tranh luận. Nhiều ý kiến bất ngờ khi ông lựa chọn phớt lờ hai con trai trong vai trò điều hành tài sản, thay vào đó đặt niềm tin vào con dâu.

Vợ chồng ông trùm Hướng Hoa Cường - Trần Lam bên gia đình con trai Hướng Tả, Quách Bích Đình. Ảnh: Weibo.

Sau khi tin tức lan rộng, Hướng Hoa Cường tiếp tục nhắc lại câu chuyện trong một buổi phát trực tuyến khác. Ông cho biết hai con trai đều biết thông tin này. Con trai cả Hướng Tả đã gọi điện cho ông nhưng không dám nói nhiều. Anh chỉ thắc mắc vì sao cha lại công khai chuyện riêng tư như vậy.

Trước phản ứng này, Hướng Hoa Cường trích dẫn câu trong Luận ngữ của Khổng Tử: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí Vu học; tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc; ngũ thập nhi tri thiên mệnh; lục thập nhi nhĩ thuận; thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du củ” (Ta 15 tuổi dốc sức vào sự học, 30 tuổi thì vững vàng, 40 tuổi thì không còn mê hoặc, 50 tuổi thì biết được mệnh trời, 60 tuổi thì tai thuận, đến 70 tuổi thì dẫu theo lòng ta muốn cũng chẳng có điều gì trái khuôn phép).

Ông nói mình năm nay 78 tuổi nên muốn sống theo ý mình, không còn bận tâm quá nhiều điều khác.

Ông trùm giải trí thừa nhận thời điểm công khai kế hoạch tài sản, ông chỉ nghĩ đến những khoảnh khắc vui vẻ bên các cháu và con dâu. “Những năm gần đây, điều khiến tôi vui nhất là ở bên cháu nội, cháu ngoại. Có thể 10 năm nữa chúng sẽ lớn có suy nghĩ riêng, nhưng lúc đó tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Bây giờ tôi cảm thấy đủ và hạnh phúc”, ông nói.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường có hai con trai Hướng Tả và Hướng Hữu (phải).

Khi được hỏi về con trai thứ hai Hướng Hữu, Hướng Hoa Cường cho biết nếu con không hài lòng thì “hãy làm điều gì đó khiến tôi vui”. Ông nói nguyên tắc hiện tại rất đơn giản: “Ai khiến tôi vui, tôi sẽ khiến người đó vui, ai khiến tôi không vui, tôi cũng sẽ không để họ vui”.

Doanh nhân cho hay bản thân đã không còn muốn giữ hình ảnh hay cân nhắc quá nhiều như trước. Ông cho rằng khi còn trẻ, bản thân phải chú ý thể diện và quy tắc vì là người đứng đầu doanh nghiệp, nhưng hiện tại chỉ muốn sống thoải mái. Ông cũng nhắn nhủ thế hệ trẻ nên làm những điều khiến mình hạnh phúc, giữ tinh thần lạc quan và suy nghĩ cởi mở.