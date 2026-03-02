Làm rõ tranh cãi Trấn Thành trả cát xê 250 triệu cho diễn viên Thỏ Ơi!!

Sau khi Thỏ Ơi!! tạo cơn sốt phòng vé và liên tục giữ vị trí dẫn đầu doanh thu, mọi thông tin xoay quanh bộ phim đều trở thành tâm điểm chú ý. Từ nội dung, diễn xuất cho đến hậu trường sản xuất, từng chi tiết nhỏ đều được cư dân mạng đem ra mổ xẻ. Mới đây nhất, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước bảng cát xê được cho là của dàn diễn viên chính trong phim.

Những con số cụ thể nhanh chóng lan truyền trên nhiều diễn đàn, kéo theo loạt ý kiến trái chiều. Giữa lúc thông tin lan rộng, đạo diễn Trấn Thành đã chính thức lên tiếng. Cụ thể, nam đạo diễn khẳng định bảng lương đang được chia sẻ là sai sự thật và chưa hề được kiểm chứng: "Cái bảng lương của diễn viên Thỏ Ơi!! trật lất. Tôi thấy nhiều người muốn đăng gì là đăng, không cần kiểm chứng sự thật. Lạ thật!".

Trấn Thành khẳng định thông tin về cát xê của diễn viên Thỏ Ơi!! đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Ảnh: NVCC

Trước đó, khắp các diễn đàn bàn tán rầm rộ về những bài đăng tiết lộ mức cát xê của dàn cast Thỏ Ơi!!. Theo thông tin được lan truyền, người nhận mức thù lao cao nhất là LyLy với 1,2 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến LyLy có cát xê cao là do cô thủ vai chính, tham gia sáng tác và thể hiện nhạc phim. Trong khi đó, Pháo nhận 700 triệu, Quốc Anh nhận 600 triệu, Văn Mai Hương nhận 500 triệu và Vĩnh Đam nhận 250 triệu.

Những con số cụ thể này khiến khán giả không khỏi rôm rả, kéo theo đó là bàn tán trái chiều. Người thì cho rằng Văn Mai Hương xứng đáng nhận nhiều hơn, người thì nhận xét LyLy nhận cát xê không hợp lý, người thì tranh cãi mức 250 triệu của Vĩnh Đam là quá thấp so với độ phủ sóng của phim cũng như các đồng nghiệp khác.

Sự chênh lệch con số khiến khán giả không ngừng nhắc tên Trấn Thành. Và cuối cùng câu trả lời mới đây của đạo diễn phim Thỏ Ơi!! đã giải đáp cho khán giả. Từ trước đến nay, cát xê chính xác của nghệ sĩ luôn là đề tài tế nhị. Ngoài con số cụ thể thì nghệ sĩ và nhà đầu tư còn có những điều khoản riêng được ghi rõ trong hợp đồng, thế nên việc được tiết lộ và để nó lan truyền là điều khó xảy ra.

Trấn Thành đã lên tiếng đúng lúc tránh những tranh cãi được đẩy đi quá xa. Ảnh: NVCC

Thỏ Ơi!! vẫn đang là một trong những cái tên giữ nhiệt tốt nhất ngoài rạp. Dự án quy tụ dàn gương mặt gây chú ý như LyLy, Pháo, Quốc Anh, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Quỳnh Anh Shyn,... Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ ca hát, rap đến diễn xuất mang lại màu sắc mới lạ cho bộ phim.

Tính đến 20h ngày 2/3, Thỏ Ơi!! dẫn đầu doanh thu tốt nhất ngày và tổng doanh thu đã hơn 390 tỷ đồng.