Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng

Lê Lộc và Tuấn Dũng là cặp đôi có câu chuyện tình yêu đặc biệt, từng gây xôn xao trên sóng chương trình Người Ấy Là Ai. Thời điểm đó, Lê Lộc là nữ chính của chương trình, Tuấn Dũng xuất hiện trong danh sách 5 chàng trai. Tuy nhiên, thay vì chọn lựa và cho bạn thân cơ hội tìm hiểu, yêu đương thì Lê Lộc lại chọn người khác. Bẵng đi một thời gian, Lê Lộc và Tuấn Dũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau, xác nhận hẹn hò. Suốt nhiều năm qua, cả hai luôn như hình với bóng từ sự kiện đến những buổi tụ tập thân mật của gia đình.

Gần đây, con gái nghệ sĩ Lê Giang gây chú ý khi xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, ngoại hình lùm lùm như phụ nữ đang có tin vui. Và đúng như nghi vấn của cộng đồng mạng, Lê Lộc và Tuấn Dũng chuẩn bị chào đón nhóc tỳ đầu lòng. Cụ thể, ca sĩ Phương Thanh đăng clip gặp gỡ Lê Lộc và Tuấn Dũng, cả hai đã chia sẻ tin vui này với đàn chị thân thiết. Khi Phương Thanh ngỏ ý "xin vía" bầu bí thì Lê Lộc còn hào hứng cho rằng nếu có thì 2 bé sẽ bằng tuổi. Lê Lộc sẽ sinh con đầu lòng trong năm Bính Ngọ này.

Dù đang trong giai đoạn bầu bí nhưng Lê Lộc vẫn rất tươi tắn, rạng rỡ. Lê Lộc luôn được Tuấn Dũng đồng hành, chăm sóc từ sự kiện đến các hoạt động thời thường. Nhiều người gửi lời chúc mừng và mong chờ thông báo song hỷ từ cặp đôi.

Ca sĩ Phương Thanh tiết lộ Lê Lộc đang có tin vui (Nguồn: Phương Thanh)

Phương Thanh xin vía bầu bí từ Lê Lộc (ảnh: FBNV)

Lê Lộc lộ rõ bụng bầu trong lần xuất hiện ở sự kiện cách đây ít ngày (ảnh: FBNV)

Lê Lộc được biết đến là diễn viên trẻ tài năng, con gái của NS Lê Giang và Duy Phương. Còn Tuấn Dũng cũng là một trong những người thành công bước ra từ chương trình Cười Xuyên Việt. Tháng 6/20219, Tuấn Dũng và Lê Lộc cùng xuất hiện tại chương trình hẹn hò Người Ấy Là Ai. Khi đó, con gái Lê Giang là nữ chính còn Tuấn Dũng là 1 trong 5 chàng trai đến để thuyết phục đàng gái. Tuy có mối quan hệ thân thiết từ trước và được bày tỏ tình cảm rất chân thành, thế nhưng trên chương trình Lê Lộc từ chối kết đôi với Tuấn Dũng.

Cụ thể, nữ diễn viên nói: "Đúng thật Tuấn Dũng rất thương em và anh ấy làm tất cả vì em . Nhưng em dành cho anh cảm xúc quá an toàn và em cất nó vào trong rồi, em không muốn sử dụng nó. Em thật sự cảm nhận được cảm xúc từ Việt Dũng truyền cho em nhiều hơn. Nếu anh thương em hãy thương luôn cảm xúc của em. Đừng buồn em nha!".

Tuấn Dũng từng xuất hiện ở Người Ấy Là Ai nhưng không được Lê Lộc chọn (ảnh: FBNV)

Dù không được lựa chọn, thế nhưng Tuấn Dũng vẫn luôn dành sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt cho Lê Lộc. Không lâu sau chương trình, Lê Lộc dừng tìm hiểu với chàng trai mà cô lựa chọn, cả hai chỉ là bạn bè. Trong giai đoạn này, Tuấn Dũng và Lê Lộc thường xuyên đồng hành cùng nhau từ phim ảnh, sự kiện đến cả những buổi gặp gỡ gia đình, bạn bè. Đến tháng 6/2021, NS Lê Giang bất ngờ tiết lộ mối quan hệ của con gái và Tuấn Dũng ngay trên livestream.

Cụ thể, mẹ của Lê Lộc nói: "Tụi nó đang tìm hiểu nhau. Chuyện trai gái mà, nếu có duyên thì họ sống với nhau, con tôi cũng vậy, tôi không có cấm cản gì hết trơn á. Nghĩa là nếu có duyên tới với nhau, hết duyên thì thôi chứ nó đã là số phận rồi. Tôi rất thoải mái trong chuyện tình cảm, con cái tôi thích gì thì tôi chiều đó, không cấm cản hay ràng buộc hay cằn nhằn gì hết. Tôi chỉ mong con vui vẻ, sức khoẻ và gia đình hạnh phúc. Lê Giang rất thoải mái, ai làm dâu, làm rể nhà Lê Giang là quá sướng luôn".

Chia sẻ về Tuấn Dũng, Lê Giang luôn dành những lời khen ngợi: "Tuấn Dũng đẹp trai mà mọi người, chỉ là nhỏ con thôi, lỗi là do con gái của chị nó cao quá chi, chứ Tuấn Dũng hiền lành, cái duyên của con mà sao từ chối được, cái gì nó tới là mình không cản được, ông trời sắp đặt hết rồi. Tuấn Dũng không ăn chơi, tụ tập gì cả, suốt ngày chỉ ở nhà mà bé Lộc cũng thích ở nhà nên qua nhà Giang chơi chứ cũng không có đi đâu".