Jennie (BLACKPINK) công khai ảnh hẹn hò hoàng tử lai, khiến 5 triệu người bấn loạn

Sáng 2/3, tờ Koreaboo đưa tin, Jennie (BLACKPINK) vừa chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với nghi vấn hẹn hò nam diễn viên người Mỹ mang trong mình 1 nửa dòng máu Nhật Bản Nico Hiraga.

Theo nguồn tin do KpopInsider đăng tải, Jennie - Nico Hiraga được cho là cùng nhau đón Giáng sinh tại Hawaii. Và hiện tại, cặp đôi tin đồn đang tận hưởng kỳ nghỉ đông và cùng đi trượt tuyết trong bầu không khí hạnh phúc rộn vang tiếng cười.

KpopInsider cho biết thêm, đích thân Jennie đã đăng tải lên Instagram cá nhân hình ảnh từ buổi đi trượt tuyết nói trên và hút về tới gần 5 triệu lượt like từ khán giả tính tới thời điểm hiện tại.

KpopInsider cho hay Jennie - Nico Hiraga đã đón Giáng sinh cùng nhau. Ảnh: X

Jennie - Nico Hiraga còn được cho là đi trượt tuyết cùng nhau trong bầu không khí hạnh phúc. Ảnh: X

Mối quan hệ giữa Jennie - Nico Hiraga hiện đang trở thành chủ đề gây bàn tán. Ảnh: X

Những hình ảnh nghi Jennie - Nico Hiraga hẹn hò, trượt tuyết cùng nhau đã khiến netizen chia phe, bàn tán rôm rả trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. 1 bộ phận công chúng tin rằng Jennie thực sự đang say đắm trong tình yêu bên hoàng tử lai sinh năm 1997. Thậm chí, 1 số khán giả còn liên hệ tới việc Jennie gần như không có động thái tuyên truyền cho màn trở lại làng nhạc mới đây của BLACKPINK. Từ đó, họ chỉ trích nữ thần tượng vì mải mê yêu đương mà bỏ bê quảng bá cho nhóm.

Thế nhưng, phần đông khán giả lại lên tiếng bênh vực Jennie, đồng thời tung bằng chứng phản bác lại thông tin cho rằng nữ ca sĩ đang trong mối quan hệ yêu đương với Nico Hiraga. Theo những khán giả này, hình ảnh nô đùa với tuyết của Jennie được chụp ở Aspen (Mỹ) hồi tháng 2 năm nay. Trong khi đó, Nico Hiraga lại tận hưởng kỳ nghỉ đông hồi cuối năm ngoái ở Canada cùng hội bạn thân của anh chàng mà không có sự xuất hiện của Jennie. Vậy nên, không hề có chuyện Jennie - Nico Hiraga cùng tận hưởng kỳ nghỉ đông và trượt tuyết cùng nhau như KpopInsider đưa tin.

Ngoài ra, ảnh Jennie - Nico Hiraga đón Giáng sinh 2025 cùng nhau ở Hawaii cũng nhanh chóng bị fan BLACKPINK bác bỏ. Theo đó, người hâm mộ khẳng định tấm hình của Jennie xuất hiện trong bằng chứng do KpopInsider công bố vốn không hề được chụp tại Hawaii trong kỳ Giáng sinh năm ngoái.

Fan khẳng định Jennie - Nico Hiraga không đón Giáng sinh và đi nghỉ đông cùng nhau. Ảnh: Naver

Tin đồn Jennie - Nico Hiraga hẹn hò lần đầu rộ lên hồi tháng 9 năm ngoái. Khi ấy, nàng rapper BLACKPINK được bắt gặp đi cùng Nico Hiraga tại Canada. Trước đó hồi năm 2024, cặp đôi tin đồn cũng được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở Canada cực kỳ vui vẻ. Từ tận năm 2021, họ từng công khai chụp ảnh choàng vai bá cổ vô cùng thân thiết.

Dẫu vậy, nhiều fan vẫn tin rằng Nico Hiraga và Jennie chỉ là bạn bè đơn thuần.

Hình ảnh nghi Jennie - Nico Hiraga hẹn hò ở Canada hồi năm ngoái đã khiến mạng xã hội náo loạn. Ảnh: X

Năm 2024, họ cũng đi chơi với nhau tại Canada. Ảnh: X

Từ năm 2021, 2 ngôi sao đã choàng vai bá cổ chụp ảnh cực thân thiết. Ảnh: X

Được biết, Nico Hiraga gây chú ý qua nhiều dự án phim, bao gồm Booksmart và Moxie. Tuy nhiên trước đó, Nico Hiraga từng mơ ước trở thành vận động viên trượt ván chuyên nghiệp, nhưng phải gác lại ước mơ vì chấn thương năm 19 tuổi.

Nguồn: Koreaboo