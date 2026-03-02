Tài tử Reply 1988 bị chê "giống ăn mày", bóc đến giá chiếc áo mới ngỡ ngàng!

Mới đây, nam diễn viên Lee Dong Hwi đã trở thành khách mời của chương trình I Live Alone. Anh có chuyến đi từ Seoul tới Busan, đi cùng nhạc sĩ Code Kunst. Khi nam diễn viên Reply 1988 xuất hiện tại ga Seoul với bộ trang phục rách rưới và trông khá cũ kỹ, các thành viên trong đoàn làm phim và khách mời chương trình I Live Alone đã không ngừng trêu chọc anh.

Jun Hyun Moo nói đùa rằng Lee Dong Hwi thường ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng "bộ đồ đó đã biến anh ấy thành Pumbaa" (một từ lóng chế giễu người ăn mày trong tiếng Hàn), khiến cả nhóm cười rộ lên. Code Kunst trêu chọc vẻ ngoài rách rưới của Lee Dong Hwi, trong khi một số người khác lại nói đùa rằng anh có thể đã vấp ngã trên đường đi vì quần áo trông quá tả tơi.

Lee Dong Hwi xuất hiện với diện mạo rách rưới. Ảnh: Koreaboo

Jeon Hyun Moo trêu chọc nam diễn viên là "ăn mày". Ảnh: Koreaboo

Lee Dong Hwi giải thích rằng những gì người khác cho là "lựa chọn trang phục tồi" thực chất lại là phong cách cá nhân của anh, và đến từ những thương hiệu mà anh thực sự yêu thích. Lee Dong Hwi thừa nhận rằng điều đó có thể bị hiểu lầm, mặc dù mỗi món đồ đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Thực tế, bộ trang phục "như ăn mày" thoạt nhìn có vẻ rách rưới hóa ra lại không hề rẻ tiền chút nào. Khán giả phát hiện ra rằng chiếc áo khoác tả tơi của Lee Dong Hwi thực chất là hàng hiệu, hiện đang được rao bán với giá 3,86 triệu won (khoảng 70 triệu đồng).

Màn tiết lộ bất ngờ đã hoàn toàn đảo ngược tình huống hài hước, biến những bộ quần áo đường phố cũ kỹ thành một món đồ thời trang cao cấp, và khiến cả dàn diễn viên lẫn khán giả đều ngạc nhiên với mức giá không ngờ tới. Trên mạng xã hội, netizen không ngừng bàn tán: "Tôi luôn tự hỏi ai thực sự mua những thiết kế như thế chứ, hahaha", "Tôi không nói nên lời", "Nếu anh giặt nó một lần, có lẽ nó sẽ rách toạc ra hoàn toàn", "Ngay cả khi Lee Dong Hwi đi mua lego, mọi người cũng đùa rằng trông anh ấy như sắp ăn trộm thứ gì đó vậy, haha", "Chỉ những người nổi tiếng toàn quốc mới có thể mặc bộ đồ đó. Nếu không, mọi người sẽ thực sự nghĩ bạn là người vô gia cư", "Thế giới xa xỉ quả thực khó mà hiểu nổi"...

Trên thực tế, chiếc áo của Lee Dong Hwi lại là hàng hiệu cao cấp. Ảnh: Koreaboo

Nó có giá lên đến 70 triệu đồng. Ảnh: Koreaboo

Lee Dong Hwi sinh năm 1985, không sở hữu vẻ ngoài "nam thần" rực rỡ theo tiêu chuẩn số đông, nhưng anh lại là một trong những nghệ sĩ có sức hút riêng biệt và bền bỉ của showbiz Hàn. Nam diễn viên tốt nghiệp khoa Diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Seoul và bắt đầu hành trình nghệ thuật bằng sự kiên trì đáng nể qua nhiều vai phụ