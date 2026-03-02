"Bắt gọn" V (BTS) bên cô gái lạ!

Vào ngày 1/3, mạng xã hội và truyền thông Hàn Quốc đưa tin V (BTS) được nhìn thấy đi dạo quanh khuôn viên trường cùng một cô gái trẻ không rõ danh tính. Cả hai đều mặc đồng phục học sinh và đeo ba lô. Các bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn, làm dấy lên nhiều đồn đoán về đây là buổi đi chơi cá nhân hay công việc.
Ngay sau khi đi dạo trong trường, V được cho là đã ghé vào 1 quán cà phê ở gần đó. Các nhân chứng cho biết cửa kính của quán cà phê nhanh chóng được che bằng rèm đen, và việc ra vào khu vực xung quanh bị hạn chế. Các biện pháp an ninh đột ngột này càng làm tăng thêm sự tò mò về tung tích của V (BTS).
Tính đến thời điểm hiện tại, HYBE Labels vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về hoạt động này. Trên các diễn đàn trực tuyến, người hâm mộ đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Một số người tin rằng V có thể đang quay phim ngắn hoặc quảng cáo, trong khi những người khác suy đoán anh có thể đang tham gia một dự án phim truyền hình hoặc content đặc biệt.
Thời điểm xuất hiện của V cũng đặc biệt đáng chú ý. BTS hiện đang chuẩn bị cho sự trở lại được mong đợi với album sắp ra mắt ARIRANG. Nhóm cũng dự kiến sẽ khởi động một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn với 79 buổi hòa nhạc, trong đó có sự kiện trở lại tại quảng trường Gwanghwamun dự kiến kéo dài khoảng 1 giờ. Trước đó, công ty quản lý đã bác bỏ tin đồn rằng sự kiện này bị chính quyền thành phố Seoul hạn chế.
Lịch trình ghi hình của V diễn ra chỉ vài tuần trước khi nhóm trở lại, càng làm tăng thêm sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, cho đến khi HYBE Labels xác nhận chi tiết, tính chất chính xác của dự án vẫn chưa được tiết lộ. Hiện tại, người hâm mộ đang suy đoán liệu sự xuất hiện bí ẩn trong trang phục học sinh này có phải là dấu hiệu của một dự án diễn xuất mới, một chiến dịch quảng bá, hay một đoạn teaser sáng tạo liên quan đến kỷ nguyên tiếp theo của BTS.
Kim Taehyung (nghệ danh V) sinh ngày 30/12/1995 tại Daegu, Hàn Quốc, là một trong những thành viên nổi tiếng nhất của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Sở hữu chất giọng trầm quyến rũ hiếm có trong Kpop, visual lãng tử cùng phong thái nghệ sĩ độc đáo, V nhanh chóng trở thành biểu tượng phong cách và gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu quốc tế. Ra mắt năm 2013 dưới trướng Big Hit Entertainment, V không chỉ là vocal chính mà còn là “cây hút fan” của nhóm nhờ hình ảnh cuốn hút và tính cách hài hước, khác biệt. Ngoài hoạt động nhóm, V còn gây dấu ấn với loạt ca khúc solo như Stigma, Singularity, Inner Child và đặc biệt là album solo đầu tay Layover phát hành năm 2023, giúp anh khẳng định màu sắc nghệ sĩ trưởng thành, thiên hướng R&B – Jazz đầy cảm xúc.
Không giới hạn trong âm nhạc, nam thần BTS còn lấn sân diễn xuất với vai diễn trong phim cổ trang Hwarang: The Poet Warrior Youth và thể hiện khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc qua các bản phát hành riêng như Scenery hay Winter Bear. Anh cũng được biết đến với niềm đam mê nhiếp ảnh, hội họa và thời trang, thường xuyên tạo xu hướng với phong cách cổ điển pha hiện đại. Là người sống nội tâm, V từng chia sẻ rằng con đường hoạt động solo vừa là thử thách vừa khiến anh cảm thấy cô đơn khi thiếu sự đồng hành của các thành viên BTS, cho thấy góc nhìn trưởng thành và chân thật phía sau ánh hào quang.
Trong đời sống cá nhân, V là con út trong gia đình, lớn lên giữa môi trường nông thôn trước khi theo đuổi nghệ thuật. Anh duy trì mối quan hệ thân thiết trong “Wooga Squad” cùng Park Seo Joon, Choi Woo Shik và những nghệ sĩ nổi tiếng khác. V từng được cho là hẹn hò với Jennie (BLACKPINK), nhưng đã chia tay vào cuối năm 2023. Sự đa tài, nhân cách thân thiện và sức ảnh hưởng toàn cầu giúp V luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ, trở thành một trong những nghệ sĩ Kpop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế hệ.
Nguồn: Kbizoom