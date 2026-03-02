"Bắt gọn" V (BTS) bên cô gái lạ!

Vào ngày 1/3, mạng xã hội và truyền thông Hàn Quốc đưa tin V (BTS) được nhìn thấy đi dạo quanh khuôn viên trường cùng một cô gái trẻ không rõ danh tính. Cả hai đều mặc đồng phục học sinh và đeo ba lô. Các bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn, làm dấy lên nhiều đồn đoán về đây là buổi đi chơi cá nhân hay công việc.

Ngay sau khi đi dạo trong trường, V được cho là đã ghé vào 1 quán cà phê ở gần đó. Các nhân chứng cho biết cửa kính của quán cà phê nhanh chóng được che bằng rèm đen, và việc ra vào khu vực xung quanh bị hạn chế. Các biện pháp an ninh đột ngột này càng làm tăng thêm sự tò mò về tung tích của V (BTS).

V (BTS) được bắt gặp đi dạo cùng 1 cô gái trong khuôn viên trường. Ảnh: X

Tính đến thời điểm hiện tại, HYBE Labels vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về hoạt động này. Trên các diễn đàn trực tuyến, người hâm mộ đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Một số người tin rằng V có thể đang quay phim ngắn hoặc quảng cáo, trong khi những người khác suy đoán anh có thể đang tham gia một dự án phim truyền hình hoặc content đặc biệt.

Thời điểm xuất hiện của V cũng đặc biệt đáng chú ý. BTS hiện đang chuẩn bị cho sự trở lại được mong đợi với album sắp ra mắt ARIRANG. Nhóm cũng dự kiến sẽ khởi động một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn với 79 buổi hòa nhạc, trong đó có sự kiện trở lại tại quảng trường Gwanghwamun dự kiến kéo dài khoảng 1 giờ. Trước đó, công ty quản lý đã bác bỏ tin đồn rằng sự kiện này bị chính quyền thành phố Seoul hạn chế.