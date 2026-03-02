HOT: “Người nhện” Tom Holland và Zendaya bí mật đám cưới

Sáng 2/3, tờ People đưa tin, tài tử Anh quốc Tom Holland và minh tinh Zendaya đã tổ chức đám cưới bí mật, điều này đồng nghĩa với việc cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng. Ngay trên thảm đỏ Actor Awards 2026 vừa mới diễn ra, Law Roach - stylist lâu năm của Zendaya đã xác nhận thông tin nói trên bằng 1 tuyên bố ngắn gọn: “Đám cưới của họ đã diễn ra rồi. Các bạn bỏ lỡ rồi đó nha”.

Khi phóng viên hỏi lại để xác nhận thông tin nóng hổi: “Có thật như vậy không?”, Roach vui vẻ cười và khẳng định lại chắc như đinh đóng cột: “Rất thật là đằng khác!”.

Trên các diễn đàn, công chúng đồng loạt gửi tới cặp đôi vàng Hollywood nhiều lời chúc phúc tốt đẹp, đồng thời hy vọng 2 ngôi sao sớm tung ra những bức hình cưới hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Zendaya - Tom Holland đã tổ chức đám cưới bí mật và chính thức trở thành vợ chồng. Ảnh: People

Law Roach - stylist lâu năm của Zendaya vừa xác nhận thông tin cặp đôi vàng kết hôn bí mật. Ảnh: People

Chỉ cách đây ít ngày, Zendaya và Tom Holland đã dính tin đồn kết hôn sau khi nữ diễn viên được phát hiện đeo 1 chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út bên trái thay vì chiếc nhẫn đính hôn kim cương 5 carat quen thuộc.

Trước đó, Zendaya từng khiến công chúng phải xôn xao, dậy sóng khi đeo nhẫn đính hôn kim cương 5 carat trên thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng 2025. Đây là chiếc nhẫn có kim được cắt theo hướng đông-tây, tạo nên cảm giác cổ điển và sang trọng. Được biết, Tom Holland đã cầu hôn Zendaya vào khoảng thời gian giữa Giáng sinh và đêm giao thừa năm 2024, không lâu sau khi cặp đôi xăm hình đôi giống nhau.

Ngoài ra, nguồn tin cũng xác nhận Tom Holland đã xin phép bố mẹ của Zendaya trước khi cầu hôn cô. Hồi tháng 1/2025, cha của Tom Holland - ông Dominic tiết lộ: “Như các bạn đã biết, Tom đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Thằng bé đã mua 1 chiếc nhẫn. Thằng bé đã nói chuyện với cha Zendaya và được phép cầu hôn con gái ông ấy”. Ông cũng nói rằng việc mua nhẫn đính hôn “là điều nhỏ nhặt nhất trong số những mối lo của Tom”.

Chiếc nhẫn vàng đơn giản làm dấy lên nghi vấn Zendaya đã kết hôn với Tom Holland cách đây không lâu. Ảnh: Page Six

Zendaya khoe nhẫn đính hôn tại thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2025. Ảnh: Page Six

Zendaya và Tom Holland nên duyên qua bộ phim Người Nhện. Họ được cho là hẹn hò từ năm 2017, nhưng đến năm 2021 mới công khai mối quan hệ. Vào tháng 7 năm ngoái, Law Roach - stylist lâu năm của nữ diễn viên đã đưa ra cập nhật quan trọng về đám cưới của cặp đôi: “Quá trình này thậm chí còn chưa bắt đầu”. Law Roach đồng thời cho biết Zendaya đang bận rộn tham gia rất nhiều phim bao gồm cả Dune 3. Anh cho rằng Zendaya - Tom Holland còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho đám cưới. Ấy vậy mà tới nay, hôn lễ đã diễn ra xong xuôi mà công chúng không hề hay biết.

Tom Holland - Zendaya là cặp đôi nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Ảnh: Page Six

Nguồn: People