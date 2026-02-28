Vừa kết hôn, "chồng iu" làm ngay điều ngọt lịm tim cho Tiffany (SNSD)!

Trong SNSD, ai cũng nghĩ Sooyoung sẽ là thành viên lên xe hoa đầu tiên. Lý do là bởi cô đã có mối tình kéo dài 14 năm với nam diễn viên Jung Kyung Ho. Tuy nhiên, Tiffany đã khiến tất cả bất ngờ khi đột ngột thông báo hẹn hò, tiến đến hôn nhân với nam diễn viên Byun Yo Han vào tháng 12 vừa qua.

Đến ngày 27/2, tất cả như hạnh phúc vỡ òa khi cặp đôi thông báo đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Dù chưa ấn định ngày cưới nhưng giờ đây, Tiffany - Byun Yo Han đã chính thức trở thành vợ chồng. Cặp đôi mới của showbiz nhận được sự chúc phúc từ đông đảo khán giả từ khắp nơi trên thế giới.

Tiffany - Byun Yo Han đã hoàn tất đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Ảnh: X

Lúc này, nhiều fan quan tâm đến 1 chi tiết nhỏ thể hiện tình yêu ngọt ngào của "anh rể" dành cho nàng "mắt cười" của SNSD. Cụ thể, công ty quản lý TEAMHOPE của Byun Yo Han đưa ra thông báo chính thức: “Nữ diễn viên Tiffany Young và nam diễn viên Byun Yo Han đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn hôm nay, dựa trên sự tin tưởng và tình yêu sâu sắc dành cho nhau”.

Mặc dù đó là công ty quản lý của Byun Yo Han, nhưng họ lại đặt tên Tiffany lên trước tên "nam diễn viên Byun Yo Han". Họ giải thích rằng đó là "một cử chỉ nhỏ thể hiện sự tôn trọng đối với cô dâu". Tuy cử chỉ này nhỏ bé, nhưng nó cho thấy phía nhà trai Byun Yo Han đã quan tâm, tôn trọng và yêu thương đến Tiffany như thế nào ngay từ ngày đầu tiên kết hôn.

Netizen đều hết lòng khen nam diễn viên tinh tế và ngọt ngào, đồng thời gửi lời chúc phúc đến cuộc sống hôn nhân của Tiffany và Byun Yo Han. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật và trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm, người hâm mộ đều mong muốn được thấy Tiffany khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, sánh bước bên người đàn ông của đời mình.

Phía Byun Yo Han tinh tế đặt tên Tiffany lên đầu trong thông báo kết hôn. Ảnh: X

Vào ngày 13/12 năm ngoái, Byun Yo Han cùng Tiffany đã "gây nổ" Kbiz khi thông báo đang hẹn hò nghiêm túc để hướng tới hôn nhân. Thông tin này khiến khán giả ngạc nhiên bởi không ai nghĩ giữa thành viên SNSD và tài tử đình đám lại có mối quan hệ tình cảm sâu đậm.

Được biệt, cặp đôi nên duyên từ tác phẩm Uncle Samsik năm 2024. Từ những "phản ứng hóa học" trên màn ảnh, Byun Yo Han - Tiffany đã thành đôi ở ngoài đời, đi từ hẹn hò đến quyết định kết hôn. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào mùa thu năm 2026 nhưng đến nay vẫn chưa ấn định ngày giờ cụ thể.

Tiffany - Byun Yo Han là cặp đôi "phim giả tình thật". Ảnh: Disney+

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được "ông lớn" SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine. Hồi đầu năm nay, trên diễn đàn Instiz đã lan truyền đoạn tin nhắn của Kim Go Eun và bạn trai tin đồn - Byun Yo Han. Nội dung của cuộc trò chuyện đã làm cư dân mạng cảm thấy bối rối. Trong những tin nhắn này, cách nói chuyện của Byun Yo Han có phần thao túng tâm lý Kim Go Eun. Điều này khiến netizen cho rằng chuyện tình của họ kết thúc không hề yên ả.

Cặp đôi sẽ làm đám cưới vào mùa thu năm 2026, nhưng chưa ấn định ngày cụ thể. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo