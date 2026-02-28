Tiffany (SNSD) vội vã cưới chạy bầu?

Vào ngày 27/2, khán giả vỡ òa hạnh phúc khi Tiffany (SNSD) và nam diễn viên Byun Yo Han hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Cặp đôi đình đám đăng ký kết hôn chỉ sau 2 tháng công khai mối quan hệ và nhận được "mưa lời chúc" từ công chúng. Dù vậy, Tiffany và Byun Yo Han vẫn chưa quyết định ngày tổ chức hôn lễ.

Tuy nhiên việc Tiffany nhanh chóng công bố hẹn hò, đăng ký kết hôn làm dấy lên nghi vấn cô đang mang thai và "cưới chạy bầu". Đáp lại, một đại diện từ công ty quản lý TEAMHOPE của Byun Yo Han nói với Star News rằng: “Không có chuyện mang thai trước hôn nhân. Từ khi Byun Yo Han và Tiffany công khai mối quan hệ, mọi người đều hiểu đó là một mối quan hệ hướng đến hôn nhân, và họ đã tiến hành đăng ký kết hôn trước khi tổ chức lễ cưới”.

Công ty quản lý phủ nhận chuyện Tiffany "cưới chạy bầu". Ảnh: X

Công ty nhấn mạnh 2 ngôi sao Kbiz kết hôn dựa trên nền tảng của sự tin tưởng sâu sắc và tình yêu dành cho nhau. TEAMHOPE lo ngại việc báo tin liên tục có thể khiến công chúng mệt mỏi, nhưng Tiffany - Byun Yo Han bày tỏ nguyện vọng được báo tin vui đến fan đầu tiên - vốn là những người luôn dành cho họ tình cảm và sự ủng hộ lớn lao suốt sự nghiệp của họ.

Phía công ty nói thêm: “Hiện tại, thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ vẫn chưa được ấn định. Trong thời gian tới, 2 người đang cân nhắc một lễ cưới đơn giản theo hình thức buổi lễ cảm tạ, với sự tham dự của gia đình hai bên. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của mọi người và mong công chúng tiếp tục dõi theo, ủng hộ để hai diễn viên có thể vững vàng bước đi cùng nhau trong tình yêu”.

Đặc biệt, trong thông báo của TEAMHOPE, họ đã để tên Tiffany lên trước tên của Byun Yo Han. Họ giải thích rằng đó là "một cử chỉ nhỏ thể hiện sự tôn trọng đối với cô dâu". Tuy cử chỉ này nhỏ bé, nhưng nó cho thấy phía nhà trai Byun Yo Han đã quan tâm, tôn trọng và yêu thương đến Tiffany như thế nào ngay từ ngày đầu tiên kết hôn. Netizen đều hết lòng khen nam diễn viên tinh tế và ngọt ngào, đồng thời gửi lời chúc phúc đến cuộc sống hôn nhân của Tiffany và Byun Yo Han.

Tiffany chính thức trở thành cô dâu đầu tiên của SNSD. Ảnh: X

Vào ngày 13/12 năm ngoái, Byun Yo Han cùng Tiffany đã "gây nổ" Kbiz khi thông báo đang hẹn hò nghiêm túc để hướng tới hôn nhân. Thông tin này khiến khán giả ngạc nhiên bởi không ai nghĩ giữa thành viên SNSD và tài tử đình đám lại có mối quan hệ tình cảm sâu đậm.

Được biệt, cặp đôi nên duyên từ tác phẩm Uncle Samsik năm 2024. Từ những "phản ứng hóa học" trên màn ảnh, Byun Yo Han - Tiffany đã thành đôi ở ngoài đời, đi từ hẹn hò đến quyết định kết hôn. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào mùa thu năm 2026 nhưng đến nay vẫn chưa ấn định ngày giờ cụ thể.

Tiffany - Byun Yo Han là cặp đôi "phim giả tình thật". Ảnh: Disney+

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được "ông lớn" SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine. Hồi đầu năm nay, trên diễn đàn Instiz đã lan truyền đoạn tin nhắn của Kim Go Eun và bạn trai tin đồn - Byun Yo Han. Nội dung của cuộc trò chuyện đã làm cư dân mạng cảm thấy bối rối. Trong những tin nhắn này, cách nói chuyện của Byun Yo Han có phần thao túng tâm lý Kim Go Eun. Điều này khiến netizen cho rằng chuyện tình của họ kết thúc không hề yên ả.

Tiffany - Byun Yo Han công khai hẹn hò vào tháng 12 năm ngoái và nhanh chóng đăng ký kết hôn vào tháng 2. Ảnh: Disney+

Nguồn: Star News