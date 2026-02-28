Sốc với cuộc sống trong tù của thành viên BIGBANG: Không tắm vì sợ lạnh, vẫn nghĩ mình là sao hạng S

Seungri (cựu thành viên BIGBANG) từng thụ án 1 năm 6 tháng tù giam sau khi dính hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng. Nam ca sĩ chính thức mãn hạn tù vào tháng 2/2023. Bấy lâu nay, công chúng luôn tò mò về cuộc sống ở sau song sắt nhà tù của nam thần tượng đình đám 1 thời. Và tới tối 27/2, tờ Sohu đã đăng tải bài báo làm rõ những thắc mắc trong lòng khán giả. Theo đó, bạn tù với Seungri trong trại giam mới đây đã lần đầu tiết lộ về cuộc sống của cựu thành viên BIGBANG trong thời gian ngồi nhà đá.

Qua những chia sẻ của 1 phạm nhân từng thụ án cùng Seungri, công chúng đã sốc nặng khi biết được nam idol ở bẩn đến phát khiếp, gần như không tắm trong suốt mùa đông do sợ lạnh. Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian ngồi tù bóc lịch, cựu thành viên BIGBANG đã giữ thái độ ảo tưởng đến ngỡ ngàng. Nam ca sĩ vẫn còn tưởng mình đang là sao hạng S, trước khi ra tù đã đi tham quan từng tòa nhà, ký tặng cho từng bạn tù không khác gì 1 sự kiện họp fan quy mô lớn. Seungri còn lo lắng vào ngày ra tù sẽ không có phóng viên nào tới tác nghiệp chụp hình mình.

Seungri ảo tưởng sức mạnh vô địch, vẫn còn nghĩ mình là đỉnh lưu hạng S khi ở trong trại giam. Ảnh: Naver

Đáng chú ý, bạn tù vừa để lộ chuyện Seungri đã đoạn tuyệt quan hệ với G-Dragon, ghim thù sâu đậm đàn anh. Cụ thể, Seungri vẫn giữ quan hệ với các thành viên khác, còn hỏi thăm tình hình của T.O.P và Taeyang, nhưng lại cắt đứt hoàn toàn với G-Dragon.

Thậm chí, Seungri đã tỏ ra khó chịu, không muốn nghe tên G-Dragon. Trước mặt các bạn tù, Seungri không ngại tỏ thái độ yêu ghét rõ ràng, khi nhắc tới các thành viên BIGBANG khác đều trìu mến gọi bằng anh, nhưng lại gọi thẳng tên G-Dragon không dùng kính ngữ 1 cách xấc xược. Tới nay, vẫn chưa rõ lý do khiến Seungri ghim thù G-Dragon tới mức sâu đậm như vậy.

Ngoài ra, bạn tù còn khẳng định Seungri vẫn chứng nào tật nấy, chưa chịu sửa đổi bản thân khi vẫn mê rượu chè và gái gú.

Seungri hiện đã "ân đoạn nghĩa tuyệt" với G-Dragon. Ảnh: X

Những lời chia sẻ của bạn tù về Seungri có nội dung đầy đủ như sau:

1, Mùa đông vì quá lạnh nên thường xuyên không tắm. 2, Ngày nào cũng tính toán lượng calo nạp vào cơ thể (nếu cơm quá dở sẽ chọn ăn bánh mì bù vào, tuyệt đối không ăn những món giàu calo như mì lạnh trộn). 3, Dường như vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn rất thích rượu chè và phụ nữ. 4, Bạn gái và em gái thường xuyên đến thăm nuôi. 5, Trước khi ra tù đã đi tham quan khắp tòa nhà, còn ký tên cho từng bạn tù. 6, Lo lắng rằng khi mình ra tù sẽ không có phóng viên nào tới tác nghiệp. 7, Có vẻ như chưa cắt đứt liên lạc với tất cả thành viên BIGBANG, nhưng với G-Dragon thì chắc chắn 100% là Seungri đã cắt đứt quan hệ rồi. Seungri còn rất ghét nghe tới tên G-Dragon. Seungri gọi các thành viên khác là ‘anh’, nhưng lại gọi thẳng tên G-Dragon mà không thèm dùng kính ngữ. 8, Trước đây có thể gọi điện cho người quen, khi gọi điện ở sân tập, Seungri đã hỏi thăm tin tức về 1 số thành viên BIGBANG, như khi nghe tin T.O.P sắp nhập ngũ Seungri đã hỏi ‘Anh T.O.P dạo này thế nào rồi?’. Seungri cũng từng quan tâm tới Taeyang bằng câu hỏi ‘Anh Taeyang sao rồi?’. 9, Khi xem ti vi nếu thấy chương trình mình từng tham gia, anh ta sẽ kể ngay những chuyện hậu trường cho mọi người, tranh thủ ôn lại chuyện cũ. 10, Anh ta thấp hơn so với tưởng tượng của tôi. 11, Trước khi ra tù còn đi bắt tay và ký tên cho các bạn tù trong tòa nhà, còn khoe khoang rằng trước đây chữ ký của mình có thể bán được 200.000 won (khoảng 3,6 triệu đồng) trên mạng, nói xong lại đột nhiên lộ vẻ buồn bã. 12, Cực kỳ thích bài hát ANTIFRAGILE (LE SSERAFIM), cứ hát theo suốt thôi.

Những tiết lộ về cuộc sống trong tù của Seungri khiến công chúng không khỏi choáng váng. Ảnh: X

Seungri từng là sao hạng A tại làng giải trí Hàn song nam ca sĩ này đã hết đường trở lại Kbiz sau scandal nhóm chat tình dục cách đây 7 năm. Còn nhớ bê bối hộp đêm Burning Sun bị phanh phui năm 2019 đã gây chấn động dư luận khắp châu Á. Seungri là 1 trong những nhân vật cộm cán của Burning Sun và đã vướng vòng lao lý. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2022, cựu thành viên BIGBANG đã thừa nhận 9 cáo buộc gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt. Tới tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức công nhận bản án 1 năm 6 tháng tù giam của Seungri do Tòa án cấp dưới phán quyết.

Ngoài án phạt tù, nam ca sĩ còn phải nộp phạt 1,15 tỷ won (21,42 tỷ đồng). Do Seungri bị giam giữ từ tháng 8/2021 nên nam ca sĩ chính thức được thả ra trong tháng 2/2023.

Sau khi ra tù, Seungri thường xuất hiện tại các nhà hàng và quán rượu ở quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Cựu thành viên BIGBANG cũng lọt vào ống kính của khán giả khi tham gia nhiều hoạt động gặp mặt nhà đầu tư ở các nhà hàng ở Đông Nam Á trong 3 năm qua. Seungri cũng có ý định trở lại kinh doanh, mở club ở Đông Nam Á sau khi mãn hạn tù và nung nấu tham vọng xây dựng Burning Sun thứ 2 tại đây.

Seungri có nhiều hoạt động gây xôn xao ở nước ngoài. Ảnh: Naver

Nam ca sĩ 9X hết đường trở lại showbiz Hàn sau bê bối chấn động. Ảnh: Nate

Nguồn: Sohu