Mỹ nhân phim Tết dở nhất 2026 đã bí mật đăng ký kết hôn với đạo diễn kém 7 tuổi

Ngày 27/2, tờ Sohu đưa tin đời tư của nữ diễn viên Tống Giai đang trở thành tâm điểm chú ý tại showbiz Trung Quốc. Theo nguồn tin đáng tin cậy trong Cbiz, người đẹp phim Tết của Trương Nghệ Mưu đã bí mật đăng ký kết hôn vào ngày 20/5/2022, nhưng không công bố với truyền thông lẫn khán giả.

Chồng của Tống Giai là đạo diễn tài năng Vương Vĩ, kém Ảnh hậu 7 tuổi. Họ quen biết nhau qua công việc và có sự đồng điệu về quan điểm, lối sống, tư duy nghệ thuật. Tống Giai và Vương Vĩ đều không có ý định công khai mối quan hệ vợ chồng của họ, hay tổ chức đám cưới linh đình dù đã về chung nhà với nhau được 4 năm. Họ cũng thống nhất tách bạch, không can thiệp vào công việc, tình yêu và tài sản riêng của nhau.

Mỹ nhân phim Tết 2026 được tiết lộ đã bí mật kết hôn từ năm 2022. Ảnh: Weibo.

Chồng cô là đạo diễn tài năng Vương Vĩ. Anh kém Tống Giai 7 tuổi. Ảnh: Sohu.

Tống Giai sinh năm 1980, là minh tinh ai cũng muốn nâng đỡ trên bầu trời nghệ thuật Trung Quốc. Sở hữu chiều cao 1,73 m, thân hình nóng bỏng gương mặt đẹp đậm chất điện ảnh, cô được các đạo diễn hàng đầu Cbiz ưu ái. Tống Giai từng vượt mặt Chương Tử Di và Trương Tịnh Sơ giành Ảnh hậu (Nữ chính xuất sắc nhất) tại Lễ trao giải Kim Kê năm 2013. Ngoài ra, cô còn từng giành giải Thị hậu Kim Ưng, Ảnh hậu Kim Kê 2025 và hai lần lên ngôi Thị hậu Bạch Ngọc Lan.

Mới nhất, Tống Giai trở thành nàng thơ trong phim của Trương Nghệ Mưu. Tác phẩm Kinh Trập Vô Thanh do "quốc sư" Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn là 1 trong những phim điện ảnh ra mắt trong mùa phim Tết 2026 ở Trung Quốc. Dù quy tụ dàn diễn viên hàng đầu Cbiz như Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Tống Giai, Dương Mịch, Kinh Trập Vô Thanh vẫn thất bại thảm hại về doanh thu lẫn nội dung. Kinh Trập Vô Thanh thậm chí bị đánh giá là phim Tết dở nhất Tết 2026.

Tống Giai có ngoại hình đẹp, khả năng diễn xuất tốt. Ảnh: Weibo.

Về đời tư, Tống Giai từng trải qua 4 cuộc tình đổ vỡ trước khi kết hôn với Vương Vĩ. Trong đó, cô từng hai lần mang danh "tiểu tam", bị ghét bỏ và nhận chỉ trích dữ dội khi ngoại tình với đạo diễn nổi tiếng Trương Lê và nam ca sĩ Tạ Thiếu Tiếu.

Ảnh hậu Cbiz có đời tư tai tiếng, 2 lần làm kẻ thứ 3. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu