Trấn Thành vào tận trang của TikToker chê Thỏ Ơi!! dở, để lại 1 câu mà dân tình xôn xao

Sau khi chính thức ra rạp dịp Tết, Thỏ Ơi!! nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé. Bộ phim của Trấn Thành liên tục dẫn đầu doanh thu và đã vượt mốc hơn 300 tỷ đồng, giữ vị trí top 1 phòng vé trong thời gian dài. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen tích cực về nội dung lẫn cảm xúc, "đứa con tinh thần" của nam đạo diễn cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip của một TikToker thẳng thắn review Thỏ Ơi!! với nhận định đây là một bộ phim "quá dở". Những lời lẽ nhận xét trực diện, không vòng vo của người này nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo hàng loạt tranh luận.

Một số khán giả cho rằng họ đã ra rạp xem và không cảm thấy bộ phim tệ như nhận xét trong clip. Không ít người còn bênh vực, khẳng định Thỏ Ơi!! là tác phẩm đáng xem, và thành tích top 1 phòng vé là minh chứng rõ ràng cho sức hút của phim. Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng điện ảnh vốn mang tính cảm nhận cá nhân, mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau, việc khen - chê là điều bình thường.

Dân tình xôn xao trước màn review của nữ TikToker thẳng thừng chê Thỏ Ơi!! của Trấn Thành là một bộ phim dở

Giữa lúc cộng đồng mạng đang tranh luận sôi nổi, động thái của Trấn Thành mới thực sự khiến dân tình chú ý. Theo đó, nam đạo diễn đã trực tiếp vào trang cá nhân của TikToker này và để lại bình luận: "Anh cảm ơn em đã review!".

Chỉ một câu ngắn gọn, không phản bác, không tranh cãi, cũng không cố gắng bảo vệ bộ phim. Động thái này lập tức được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn. Không ít netizen cho rằng phản ứng của Trấn Thành cho thấy sự tôn trọng dành cho ý kiến cá nhân, dù đó là lời chê. Một số khác nhận xét việc một đạo diễn chủ động tương tác với cả những review trái chiều chứng tỏ anh theo sát phản hồi của khán giả và sẵn sàng lắng nghe.

Trấn Thành để lại bình luận trong video chê Thỏ Ơi!! là phim dở

Đây không phải lần đầu Trấn Thành trực tiếp phản hồi những bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Trước đó, giữa hàng loạt lời chúc mừng và sự phấn khích của khán giả dành cho Thỏ Ơi!!, một phát ngôn gây chú ý đã lọt vào "tầm ngắm" của nam đạo diễn. Cụ thể, một netizen thẳng thắn để lại bình luận: "Có Pháo là hết muốn đi coi".

Không né tránh hay im lặng, Trấn Thành lập tức đáp lại bằng giọng điệu dí dỏm đúng thương hiệu: "Coi đi! Mệt quá à! Sao hay vậy quá! Coi đi hay lắm! Năn nỉ đó! Mệt quá! Hay làm nũng quá!". Thay vì tạo căng thẳng, màn đối đáp này lại khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Không ít người nhận xét Trấn Thành chọn cách xử lý thông minh: dùng sự hài hước để hóa giải tranh luận, thay vì đẩy mọi chuyện đi xa.