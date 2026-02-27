Nam NSND xin nghỉ chức Phó giám đốc: Vợ chăm như em bé, tuổi 53 ai chê béo là dỗi

Doãn Quốc Đam đến thăm Công Lý dịp Tết.

NSND Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh và gắn bó lâu năm với Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu phía Bắc, tham gia nhiều vở diễn chính kịch lẫn hài kịch, đồng thời ghi dấu ấn trên truyền hình qua nhiều bộ phim giờ vàng.

Khán giả cả nước biết đến anh rộng rãi nhất qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm, hình tượng đã gắn bó với tên tuổi nam nghệ sĩ suốt nhiều năm. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và năm 2020 được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, phụ trách chuyên môn nghệ thuật.

Vợ chồng NSND Công Lý.

Sau biến cố sức khỏe năm 2021, nam nghệ sĩ dần hạn chế hoạt động quản lý. Đến năm 2025, anh xin thôi giữ chức Phó giám đốc để tập trung cho sức khỏe và những công việc nghệ thuật phù hợp hơn. Dù rời vị trí lãnh đạo, anh vẫn là diễn viên của nhà hát, thỉnh thoảng tham gia biểu diễn hoặc xuất hiện trong một số dự án phim, chương trình truyền hình khi điều kiện cho phép.

Ở tuổi ngoài 50, cuộc sống của Công Lý được nhận xét ổn định và nhẹ nhàng. Anh dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, sinh hoạt gia đình và thi thoảng đi công tác nghệ thuật. Bên cạnh đó, bà xã Ngọc Hà được xem là hậu phương vững chắc khi luôn đồng hành chăm sóc chồng từ sinh hoạt thường ngày đến chế độ ăn uống, thuốc men. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị của hai vợ chồng, cho thấy cuộc sống của nam nghệ sĩ khá bình yên sau biến cố.

Những ngày đầu năm mới, một trong những chia sẻ gây chú ý là khi Ngọc Hà gọi chồng là “bé Lý” và viết vui rằng dạo này “bé Lý béo như con nhợn hồng mà ai chê béo là dỗi”. Câu chuyện nhỏ mang màu sắc hài hước này khiến nhiều khán giả thích thú, bởi nó cho thấy hình ảnh rất đời thường của nam NSND nổi tiếng: một người chồng được vợ chăm chút kỹ lưỡng, tính cách vẫn hóm hỉnh và trẻ con như khi đứng trên sân khấu.