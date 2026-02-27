Thê thảm cho Lisa (BLACKPINK) lụy tình kẻ khiến trái tim cô tan nát, sắp tái hợp hậu chia tay bạn trai tỷ phú?

Sáng 27/2, tờ Koreaboo đưa tin, Lisa (BLACKPINK) mới đây có nhiều động thái đáng chú ý trên trang cá nhân, được cho là có liên quan tới mối tình buồn bã trong quá khứ. Trên Instagram cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi tới Nhật Bản gần đây với dòng chú thích: "Mình đang sống trong những ngày tháng ở thành phố Tokyo". Đáng nói, trong hơn 1 tháng qua, cô bỗng chia sẻ khá nhiều hình ảnh liên quan tới thành phố này trên mạng xã hội.

Động thái mới đây của Lisa gây bàn tán xuất phát từ việc nữ ca sĩ từng úp mở bản thân trải qua cuộc tình buồn ở Tokyo thông qua MV DREAM được phát hành hồi tháng 8 năm ngoái. Từ đây, tờ Koreaboo và khán giả đồng loạt nhận định, rất có thể Lisa đang lụy tình, nhớ nhung về bạn trai cũ trong mối tình dang dở ở Nhật Bản. Đáng nói, động thái này diễn ra ngay trong bối cảnh nữ thần tượng dính nghi vấn chia tay bạn trai tỷ phú - doanh nhân giàu có Frédéric Arnault. Xâu chuỗi các dữ kiện, không ít netizen đã đặt ra nghi vấn Lisa muốn "nối lại tình xưa" với bạn trai cũ được nhắc tới trong MV DREAM sau khi đã "đường ai nấy đi" với quý tử nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới.

Hơn 1 tháng qua, Lisa bỗng chia sẻ rất nhiều hình ảnh về Tokyo, được cho là ám ảnh với thành phố này. Ảnh: X

Khoảng 1 tháng trở lại đây, Lisa liên tục dính tin đồn chia tay CEO Frédéric Arnault. Ảnh: Naver

Lisa úp mở về việc cô đã trải qua mối tình buồn, nhiều nước mắt với bạn trai cũ ở Tokyo cách đây 7 năm thông qua MV DREAM. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng hiện đang tranh cãi nảy lửa xung quanh nghi vấn Lisa lụy tình, muốn quay lại với bạn trai cũ để viết tiếp câu chuyện tình dang dở ở Nhật Bản. 1 số khán giả tin rằng em út BLACKPINK thực sự đang có ý định hàn gắn với chàng trai được nhắc tới trong ca từ của DREAM. Nhưng phần đông người hâm mộ lại nhấn mạnh, Lisa chỉ đơn giản chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong chuyến đi tới Nhật Bản tới công chúng chứ không ẩn ý yêu đương, "nối lại tình xưa" với bất cứ ai.

Còn nhớ cách đây ít tháng, Lisa cho ra mắt MV DREAM cài cắm nhiều chi tiết nhắc về mối tình tan vỡ, khiến cô chìm đắm trong nỗi buồn hồi năm 2019. Bài hát có nhiều ca từ gây xôn xao: "Hay anh vẫn còn giận hờn em vì tối hôm đó ở Tokyo", "Cứ khi nào mắt nhắm nghiền, em như sống lại thời điểm đó. Lạc lõng trong từng cơn mơ như thể được quay về năm 2019",...

Hàng loạt cái tên đã được réo tên trong vòng nghi vấn là bạn trai cũ của em út BLACKPINK. Nhưng dù chàng trai này là ai, thì cũng đã làm làm tan nát trái tim Lisa. Dân tình đã "đào" lại hàng loạt khoảnh khắc cũ cho thấy trong suốt năm 2019, Lisa thường xuyên xuất hiện với vẻ thẫn thờ và không vui. Khi chào fan, cô cười nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy nỗi buồn. Thậm chí, Jennie đã ôm ấp vỗ về, an ủi em út ngay tại sân bay.

Trong năm 2019, Lisa nhiều lần được bắt gặp lộ diện với dáng vẻ trầm buồn, thiếu sức sống. Ảnh: X

Trong nhiều clip được quay chụp tại thời điểm cách đây 7 năm, Lisa chẳng hề vui vẻ giữa đám đông. Ở thời điểm đó, nhiều người cho rằng nữ idol không vui do vấp phải làn sóng antifan hùng hậu ghét bỏ hoặc gặp phải áp lực công việc. Ảnh: X

Jennie phải ôm ấp, vỗ về an ủi cô em ngay giữa sân bay hồi năm 2019. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo