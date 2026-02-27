Trấn Thành quá đáng sợ!

Nếu nói về độ chạy show ở Vbiz, có lẽ Trấn Thành đang là cái tên khiến nhiều người phải thốt lên đúng nghĩa: "quá đáng sợ". Từ trước Tết đến nay, nam đạo diễn - MC gần như không có khái niệm nghỉ ngơi. Cho đến khi dự án điện ảnh Thỏ Ơi!! được công bố, Trấn Thành đã liên tục xuất hiện trong các hoạt động quảng bá, họp báo, giao lưu truyền thông. Khi phim chính thức ra rạp, lịch cine tour dày đặc càng khiến khán giả choáng ngợp. Nam đạo diễn liên tục di chuyển giữa các tỉnh thành, gặp gỡ khán giả từ sáng đến tối.

Chưa kịp hạ nhiệt sau chuỗi ngày quảng bá dày đặc, mới đây Hari Won tiếp tục chia sẻ hình ảnh ông xã trên máy bay sang Hàn Quốc làm việc. Trong khung hình đen trắng được đăng tải, Trấn Thành ngồi trên xe, chăm chú đọc kịch bản.

Trấn Thành bay sang Hàn Quốc để tiếp tục làm việc. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh sự trầm trồ trước tinh thần làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp của Trấn Thành, nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng cho sức khoẻ của nam đạo diễn.

Thực tế, năm 2025 được xem là một trong những năm bận rộn nhất của Trấn Thành. Bên cạnh vai trò đạo diễn của Thỏ Ơi!!, anh còn tiếp tục cầm trịch hàng loạt chương trình đình đám như Em Xinh, Anh Trai Say Hi mùa 2, Running Man Vietnam, A.I là Ai?. Các show được ghi hình xen kẽ, lịch quay dày đặc trải dài nhiều tháng.

Điều đáng nói là phần lớn các chương trình này đều yêu cầu cường độ làm việc cao, di chuyển nhiều và ghi hình kéo dài nhiều giờ. Song song đó, Trấn Thành vẫn phải đảm bảo tiến độ cho dự án phim điện ảnh, từ khâu sản xuất đến truyền thông. Việc vừa làm phim vừa quay show khiến lịch trình của anh gần như kín đặc.

Hình ảnh Trấn Thành được mát xa thư giãn trực tiếp trên set quay

Giữa sự ngưỡng mộ dành cho tinh thần làm việc "không biết mệt", nhiều khán giả cũng mong Trấn Thành chú ý hơn đến sức khoẻ. Như vừa qua, loạt hình ảnh hậu trường khi quay phim Thỏ Ơi!! được chia sẻ, Trấn Thành xuất hiện với áo sơ mi trắng khoác hờ, phần vai áo trễ xuống để lộ vai và bắp tay. Gây chú ý hơn cả là khoảnh khắc Trấn Thành được nhân viên hỗ trợ mát xa ngay tại phim trường. Nam đạo diễn ngồi tựa lưng trên ghế, mắt nhắm lại, hai bên có người chăm sóc phần vai và tay.

Trước đó, trong một lễ trao giải, khoảnh khắc Trấn Thành tranh thủ ngủ đã rơi vào ống kính và đó như một tín hiệu cho thấy Trấn Thành đang thật sự quá sức. Không chỉ dành lời khen cho tinh thần làm việc bền bỉ của Trấn Thành, nhiều khán giả còn để lại bình luận nhắn nhủ nam nghệ sĩ nên chú ý hơn đến sức khỏe.