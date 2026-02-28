Bạch Lộc bức xúc vì bị fan cuồng bám đuôi

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước đoạn video do paparazzi ghi lại khoảnh khắc căng thẳng của nữ diễn viên Bạch Lộc khi gặp phải fan cuồng bám đuôi. Vốn nổi tiếng là người cưng chiều fan, nhưng lần này "gà cưng" của Vu Chính đã phải có hành động quyết liệt trước vấn nạn fan cuồng.

Cụ thể, sự việc xảy ra khi Bạch Lộc đang trên đường di chuyển từ sân bay về nơi nghỉ ngơi. Nhận thấy có xe bám đuôi một cách bất thường, nữ diễn viên đã yêu cầu tài xế dừng xe ngay bên lề đường.

Thay vì giữ im lặng, cô trực tiếp bước xuống xe, đứng quan sát xung quanh để xác định danh tính kẻ bám đuôi. Hình ảnh Bạch Lộc đứng khoanh tay đầy bất lực giữa phố khiến nhiều người bất ngờ trước thái độ của cô. Đỉnh điểm của sự việc là khi các fan cuồng thấy chính chủ xuống xe liền nhanh chóng lẩn trốn để tránh bị lộ mặt. Trước hành động này, Bạch Lộc không giấu nổi sự bực bội. Cô quay trở lại xe với gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và tức giận. Ngay khi vừa bước vào trong, nữ diễn viên đã quăng chiếc khăn quàng cổ của mình xuống như một cách xả cơn thịnh nộ vì quyền riêng tư bị xâm phạm nghiêm trọng.

Nữ diễn viên Trường Nguyệt Tẫn Minh đã nhiều lần rơi vào tình trạng "sống không yên" vì các đối tượng quá khích. Phía văn phòng làm việc của Bạch Lộc từng đưa ra thông báo khẩn cấp khi nữ diễn viên bị quấy rối qua điện thoại liên tục. Đỉnh điểm là việc các fan cuồng gọi điện cho cô vào lúc 4 giờ sáng để kiểm tra xem thần tượng có bắt máy hay không. Những kẻ này còn ghi âm lại cuộc gọi và chia sẻ lên mạng xã hội như một loại "chiến tích" để khoe khoang với cộng đồng fan.

Không chỉ vậy, hàng trăm người hâm mộ quá khích thường xuyên tụ tập, gây hỗn loạn tại các nhà ga sân bay mỗi khi có lịch trình của Bạch Lộc. Thậm chí, tại phim trường, những nhóm người này không chỉ chụp lén mà còn tìm cách đột nhập vào khu vực riêng tư của đoàn phim, khiến cảnh sát phải can thiệp để đảm bảo an toàn cho nữ diễn viên.