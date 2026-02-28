YG Entertainment không thể sống thiếu BLACKPINK?

BLACKPINK đã chính thức phát hành mini album thứ 3 mang tên DEADLINE vào ngày 27/2. DEADLINE đánh dấu sự trở lại đầy đủ của 4 thành viên BLACKPINK sau 3 năm 5 tháng. Album được mong chờ này ra mắt sau chuyến lưu diễn toàn cầu quy mô lớn của nhóm, bắt đầu từ năm 2025 và tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế của họ.

Với DEADLINE và ca khúc chủ đề GO, BLACKPINK đặt mục tiêu khẳng định lại vị trí dẫn đầu của mình trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Bất chấp còn nhiều tranh cãi, BLACKPINK lại 1 lần nữa "dát vàng" lên công ty quản lý YG Entertainment, khiến fan nhận định rằng "ông lớn" này không thể sống thiếu 4 cô gái Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa.

Ảnh: Kbizoo

Một chương mới táo bạo

Theo YG Entertainment, album này ghi lại “những khoảnh khắc khó quên nhất của BLACKPINK mà không thể quay ngược lại, và hình ảnh rạng rỡ nhất của nhóm ở hiện tại”. Dự án gồm 5 ca khúc này thể hiện sự đa dạng về thể loại và phong cách âm nhạc, làm nổi bật sự phát triển nghệ thuật không ngừng của nhóm.

Ca khúc chủ đề GO thể hiện sự tự tin đặc trưng và âm thanh tràn đầy năng lượng của nhóm, kết hợp giữa phần nhạc cụ mạnh mẽ với giai điệu gây nghiện. Câu hát “Blackpink'll make ya” nhấn mạnh chủ đề về lòng dũng cảm và sự đoàn kết của nhóm.

BLACKPINK trở lại mạnh mẽ. Ảnh: Kbizoom

Các ca khúc khác trong album bao gồm đĩa đơn phát hành trước theo phong cách EDM hardstyle JUMP, ca khúc mang âm hưởng hip-hop retro Me and my, bài hát đầy cảm hứng Champion và ca khúc giàu cảm xúc Fxxxboy.

Hợp tác văn hóa với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

Trước khi phát hành album, BLACKPINK đã hợp tác với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc trong một dự án đặc biệt mang tên “NMK X BLACKPINK”. Sự hợp tác này đánh dấu lần đầu tiên bảo tàng hợp tác với một đơn vị sở hữu trí tuệ bên ngoài.

Bảo tàng đã tổ chức một buổi nghe nhạc trước khi phát hành, giới thiệu cả 5 ca khúc mới. Trong một sự kết hợp mang tính biểu tượng giữa Kpop và di sản văn hóa, các thành viên cũng đã thu âm các hướng dẫn âm thanh đa ngôn ngữ - tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Thái - cho 8 bảo vật quốc gia, cung cấp lời bình luận về các hiện vật lịch sử.

Công trình lắp đặt quy mô lớn với chủ đề màu hồng tại bảo tàng đã thu hút sự chú ý đáng kể, tạo nên một cảnh tượng thị giác ấn tượng trước thềm sự trở lại của BLACKPINK. Đây quả thực là sự kết hợp vô tiền khoáng hậu tại Kpop.

BLACKPINK hợp tác với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc để tổ chức buổi nghe trước. Ảnh: Starnews

Sự chú ý của truyền thông toàn cầu

Các phương tiện truyền thông quốc tế lớn, bao gồm Billboard, Rolling Stone và NME, đã theo sát sự trở lại của BLACKPINK. Billboard mô tả hình ảnh teaser là "gợi cảm" và "không thể cưỡng lại", làm tăng thêm kỳ vọng cho kỷ nguyên mới của nhóm.

Trước đó, BLACKPINK đã làm nên lịch sử với album đầy đủ thứ hai BORN PINK đứng đầu cả bảng xếp hạng Billboard 200 và bảng xếp hạng Album chính thức của Anh. Nhóm cũng đạt được cột mốc bán được 2 triệu bản và thu hút 1,8 triệu người tham dự trong một chuyến lưu diễn duy nhất - lập nhiều kỷ lục cho một nhóm nhạc nữ Kpop. Ngoài ra, nhóm nhạc này gần đây đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên trên toàn cầu vượt qua mốc 100 triệu người đăng ký trên YouTube, khẳng định tầm ảnh hưởng to lớn của họ trên nền tảng kỹ thuật số.

Màn comebakc của BLACKPINK được cả thế giới chú ý. Ảnh: Koreaboo

Phản ứng của thị trường: Cổ phiếu YG tăng vọt.

Sự trở lại này đã mang lại tác động tài chính đáng kể. Cổ phiếu của YG Entertainment đã tăng hơn 8% trong phiên giao dịch đầu ngày 27/2, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư xung quanh sự trở lại của nhóm.

Công ty liên kết YG Plus cũng báo cáo kết quả kinh doanh thường niên khả quan, đạt doanh thu khoảng 236 tỷ won (hơn 4200 tỷ đồng) và lợi nhuận hoạt động 32,3 tỷ won (583 tỷ đồng) trong năm trước. Công ty cho rằng phần lớn sự tăng trưởng này đến từ doanh thu bán hàng hóa từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK.

Cổ phiếu YG tăng vọt, doanh thu cũng tăng đáng kể nhờ BLACKPINK. Ảnh: Kbizoom

Với DEADLINE, BLACKPINK không chỉ đánh dấu sự tái hợp được mong chờ từ lâu mà còn báo hiệu một chương mới đầy tham vọng trong sự thống trị toàn cầu của nhóm. Giới chuyên gia trong ngành đang theo dõi sát sao để xem liệu nhóm có thể một lần nữa định hình lại nền nhạc pop quốc tế hay không.

Nguồn: Kbizoom