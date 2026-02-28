Á hậu Lona Kiều Loan bị "team qua đường" bắt gặp, xuất hiện bé trai gây chú ý

Á hậu Lona Kiều Loan là một trong những mỹ nhân có đời tư kín tiếng, gây tò mò của showbiz Việt. Thời gian qua, cô nhiều lần vướng nghi vấn đã sinh con nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận. Ngoài ra, cô cũng giữ im lặng trước tin đồn có mối quan hệ tình cảm với bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng.

Cho đến mới đây, "team qua đường" bắt gặp Lona Kiều Loan du lịch tại Hội An. Qua những hình ảnh được ghi lại, chuyến du lịch này có 3 người bao gồm Lona Kiều Loan, 1 người đàn ông và một bé trai tầm 2-3 tuổi. Lona Kiều Loan trông rất vui vẻ, hạnh phúc khi chụp lại những khoảnh khắc người đàn ông này bồng bế bé trai.

Ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền, cư dân mạng nhắc lại tin đồn từng bắt gặp Lona Kiều Loan xuất hiện tại một bệnh viện với bụng vượt mặt. Thời điểm đó đến nay cũng tầm hơn 2 năm, netizen đặt nghi vấn bé trai xuất hiện cùng chính là nhóc tỳ cô giữ kín bấy lâu nay. Lona Kiều Loan hiện chưa lên tiếng trước loạt hình ảnh gây xôn xao này.

Lona Kiều Loan bị bắt gặp đi du lịch tại Hội An cùng 1 người đàn ông và 1 bé trai (Ảnh: Tổng hợp)

Khoảnh khắc 3 người thoải mái thể hiện tình cảm giữa phố gây chú ý (ảnh: Tổng hợp)

Lona Kiều Loan là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, Kiều Loan liên tục ghi điểm khi thử sức ở nhiều lĩnh vực: MC, ca sĩ, rapper, thậm chí còn gây bão tại King of Rap. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, phong cách sống hiện đại, những chuyến đi và hình ảnh cuộc sống tiện nghi tại không gian sống cao cấp.

Sau khi có danh hiệu Á hậu, cô công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè...

Lona Kiều Loan nhiều lần khoe bàn tiệc 2 người lãng mạng, được tặng hoa hoành tráng như không để lộ danh tính đối phương (ảnh: FBNV)

Có thời gian Lona Kiều Loan ở ẩn, ít hoạt động showbiz hay mạng xã hội. Đến tháng 9/2024, trên mạng xã hội rộ tin Lona Kiều Loan đã bí mật sinh con đầu lòng. 1 năm sau đó, cô đăng ảnh được cho là tổ chứ sinh nhật cho một bé trai.

Gần đây, Kiều Loan thông báo nhận được kết quả trúng tuyển Đại học ngành Y khoa. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2000 khoe đậu hai trường gồm Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Văn Lang, ngành Y khoa hệ chính quy năm 2025. Hiện tại, cô đang theo học tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Năm 24 tuổi, cô bị "tóm dính" xuất hiện ở bệnh viện để khám thai (Ảnh: Tổng hợp)

Lona Kiều Loan từng ẩn ý tổ chức thôi nôi cho một bé trai (Ảnh: FBNV)



