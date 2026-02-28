Jungkook (BTS) gặp nguy hiểm tính mạng!

Vào khoảng 4h sáng 26/2, Jungkook (BTS) đã livestream trên Weverse trò chuyện với người hâm mộ. Trong buổi phát sóng, anh chia sẻ về áp lực công việc, công khai chuyện hút thuốc và bày tỏ mong muốn được sống thật. Theo Jungkook, những gì anh nói khi say cũng là 1 phần con người thật và hoàn toàn nhận thức được phát ngôn, hành vi của bản thân có thể sẽ gây ra tranh cãi. Và quả thật, những tranh cãi xoay quanh buổi livestream này đã chiếm sóng truyền thông Hàn Quốc.

Mặc dù livestream đầy đủ đã bị xóa, nhưng 1 trích đoạn hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, Jungkook nói: "Thành thật mà nói, chắc hẳn có rất nhiều người không ủng hộ tôi, không thích tôi và muốn hạ thấp tôi… thậm chí có người muốn giết tôi. Chắc chắn có rất nhiều người ghét tôi. Nhưng thì sao chứ? Tôi không quan tâm".

Jungkook livestream gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: X

Người hâm mộ đã đặc biệt chú ý đến chi tiết "thậm chí có người muốn giết tôi" mà Jungkook nói ra. ARMY vô cùng tức giận vì điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của Jungkook, nhưng netizen chỉ chú ý đến việc nam idol hút thuốc, uống rượu trong livestream để chỉ trích anh.

Ngược về quá khứ, Jungkook từng bị fan cuồng dọa giết vào năm 2023. Người này biết được địa chỉ nhà Jungkook, cố gửi đồ ăn nhưng bị anh từ chối. Fan cuồng này tức giận, tuyên bố sẽ giết em út BTS: "Các người cho rằng tôi không làm được sao? Tôi có thể đưa đồ ăn cho hắn, giết hắn cũng không khó. Tôi biết nhà hắn ở đâu, cũng gần nhà tôi thôi. Tôi thề vài tháng nữa, bạn sẽ thấy Jungkook dưới mồ. Hắn ta thô lỗ và từ chối đồ ăn của tôi". Sự kiện này khiến các fan chân chính hoảng hốt, lập tức yêu cầu HYBE Labels có biện pháp bảo vệ nghệ sĩ.

Trong suốt cả sự nghiệp, Jungkook vô cùng khốn khổ với vấn nạn fan cuồng. Những fan cuồng này luôn nắm được số điện thoại, địa chỉ nhà riêng của anh. Họ liên tục gửi đồ ăn, rình rập, đột nhập vào nhà Jungkook. Đã có những fan cuồng bị bắt vì hành vi này. Điều này hẳn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của em út BTS.

Jungkook bị fan cuồng dọa giết vào năm 2023. Ảnh: X

Livestream của Jungkook đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng ARMY cũng như cư dân mạng. Trong bối cảnh BTS sắp trở lại với album mới Arirang, hành động của Jungkook bị 1 bộ phận cho rằng gây ồn ào, tranh cãi không cần thiết. Họ cho rằng anh cần ứng xử kiềm chế để không ảnh hưởng đến nhóm. Nhưng cũng có rất đông ý kiến ủng hộ Jungkook sống thật với bản thân, đấu tranh để thoát khỏi xiềng xích của việc trở thành một thần tượng Kpop hoàn hảo.

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh ngày 1/9/1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM. Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng.

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Anh sở hữu chất giọng ấm áp, đầy cảm xúc và có khả năng xử lý các nốt cao một cách điêu luyện. Jungkook được đánh giá cao về khả năng vũ đạo mạnh mẽ, linh hoạt và lôi cuốn. Bên cạnh âm nhạc, anh còn giỏi vẽ tranh, chơi thể thao, quay phim và chỉnh sửa video, chứng minh mình là một nghệ sĩ toàn diện hiếm có. Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), người mẫu Shin Hyunji, diễn viên Lee Yu Bi... và gần đây nhất là Winter (aespa). Tuy nhiên, anh không lên tiếng về những tin đồn này.

Jungkook là "em út vàng" của BTS. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo



