Hot nhất ngày: Ca sĩ 9X kết hôn tung ảnh cưới lạ đời mặt lấm lem bùn, sao nam số 1 showbiz vội chúc mừng

Sáng 25/2, tờ Sports Chosun đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Kim Han Joo (ban nhạc Silica Gel) vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn với bạn gái lâu năm, ngoài ngành giải trí. Hiện tại, thông tin về ngày cử hành hôn lễ của cặp đôi vẫn chưa được công bố cụ thể. Tin tức nam ca sĩ họ Kim kết hôn đã gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi ngay trong sáng 25/2, bởi lẽ đây là tin hỷ hiếm hoi của làng giải trí Kbiz trong dịp đầu năm mới Bính Ngọ.

Trên trang cá nhân, Kim Han Joo vừa công bố bộ ảnh cưới độc lạ chưa từng thấy, ngay lập tức hút về lượng tương tác khủng chỉ trong thời gian ngắn. Được biết, bộ hình được thực hiện ở 1 bãi bùn ven biển giữa không gian bao la nơi biển trời giao thoa, khiến người xem liên tưởng đến cuốn sách ảnh nghệ thuật đầy chất thơ. Trong bầu không khí tự do phóng khoáng và đầy chất nghệ sĩ, nụ cười rạng rỡ của cặp đôi càng làm tăng thêm vẻ đẹp lãng mạn cho bộ ảnh cưới.

Trong hình, Kim Han Joo cùng người bạn đời diện trang phục tông trắng đồng điệu, cùng nhau dạo bước trên bãi bùn ven biển. Đáng chú ý, khoảnh khắc cặp đôi đùa nghịch tới mức mặt lấm lem bùn đã gây sốt mạng xã hội, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú, muốn hòa cùng vào bầu không khí hạnh phúc của họ.

Kim Han Joo tuyên bố kết hôn ngay đầu năm mới, đồng thời tung ra bộ ảnh cưới độc lạ được chụp trên 1 bãi bùn ven biển. Ảnh: Instagram

Cặp đôi chơi đùa tới mức mặt mũi lấm lem bùn, toát ra bầu không khí ngập tràn hạnh phúc. Ảnh: Instagram

Kim Han Joo và người bạn đời dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ đúng kiểu cặp đôi đang đắm chìm trong tình yêu. Ảnh: Instagram

Nhan sắc của vợ Kim Han Joo cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ netizen. Ảnh: Instagram

1 khoảnh khắc đậm chất thơ từ bộ ảnh cưới của nam ca sĩ họ Kim đã trở nên viral trên khắp các diễn đàn mạng xã hội xứ củ sâm mới đây. Ảnh: Instagram

Nhiều nghệ sĩ đã đồng loạt gửi tới Kim Han Joo và bà xã những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đáng chú ý, nam ca sĩ RM của nhóm nhạc đỉnh lưu toàn cầu BTS vừa nhanh chóng để lại lời chúc mừng tới Kim Han Joo: "Chúc mừng nhé", qua đó dường như xác nhận chuyện anh sẽ tới chung vui trong hôn lễ của cặp đôi.

Người hâm mộ cũng gửi tới thành viên ban nhạc Silica Gel những lời chúc phúc chân thành và đầy ý nghĩa: "Đúng là gu của Han Joo rồi nhé", "Chuẩn bị đón thêm 1 đám cưới thế kỷ nào mọi người", "Bộ ảnh đẹp quá đi mất", "Ủng hộ tương lai của 2 bạn",...

RM của BTS vừa gửi lời chúc phúc tới Kim Han Joo trên mạng xã hội. Ảnh: Naver

Kim Han Joo sinh năm 1994, ra mắt khi vừa tròn 21 tuổi với tư cách giọng ca chính của ban nhạc indie rock Silica Gel. Từ đó tới nay, anh cùng ban nhạc trở nên nổi tiếng khắp xứ kim chi qua các bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc như Kyo181, NO PAIN, Tik Tak Tok,...

Kim Han Joo nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả Hàn Quốc sau hơn 10 năm lăn lộn hoạt động nghệ thuật. Ảnh: X

Nguồn: Sports Chosun