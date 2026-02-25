Nguy rồi: Fan đồng loạt yêu cầu Selena Gomez ly hôn!

Mới đây, Benny Blanco đã ra mắt podcast với vợ chồng bạn thân Lil Dicky có tên Friends Keep Secrets. Trong podcast, chồng Selena Gomez đã nằm dài trên ghế sofa mà không mang giày, mặc áo phông màu cam trắng và quần màu be. Anh để lộ bàn chân bẩn đen kịt ngay trước ống kính máy quay.

Trong 1 phân đoạn khác, Benny Blanco cũng cố tình "xì hơi" thật to để mọi người cùng nghe thấy. Chồng Selena Gomez vừa xì hơi vừa cười đùa, coi đây là 1 trò đùa thú vị trên sóng podcast.

Benny Blanco để chân bẩn...

... và công khai "xì hơi" trên podcast mới. Ảnh: Page Six

Những cử chỉ thô lỗ, kém duyên của Benny Blanco nhanh chóng khiến fan của Selena Gomez không hài lòng. Trên mạng xã hội, họ thể hiện sự phản đối: “Tôi không thể tin là Selena lại để anh ta chạm vào người", "Thật kinh tởm, tôi không biết Selena sẽ đối phó với chuyện này như thế nào"...

Thậm chí, 1 số fan còn "căng" đến mức mong thần tượng sớm ly hôn người chồng mất vệ sinh và vô duyên: "Thật sự thì tại sao Selena lại cưới anh ta trong số tất cả đàn ông trên thế giới này?", “Selena cần ly dị anh ta và tìm người tốt hơn”, "Tôi chưa bao giờ thất vọng về Selena nhiều như lúc này"...

Đây không phải lần đầu tiên Benny Blanco gây tranh cãi với thói quen vệ sinh cá nhân. Vào năm 2024, anh thú nhận bản thân không mấy khi tắm rửa: "Tôi không quá tin tưởng vào việc gội đầu thường xuyên hoặc dưỡng tóc. Tôi rất sạch sẽ nhưng không tắm thường xuyên. Nhiều người tắm 2-3 lần mỗi ngày, tôi thấy sữa tắm không làm da bạn trẻ hóa được". Thay vào đó, Benny Blanco thích dùng nhiều nước hoa. Netizen không ngừng tranh luận, nhưng dù sao Benny Blanco có sạch hay bẩn thì người duy nhất hưởng trọn cũng chỉ có... Selena Gomez.

Fan "căng" đến mức yêu cầu Selena Gomez ly hôn vì Benny Blanco ở bẩn. Ảnh: Page Six

Selena Gomez công khai bạn trai mới Benny Blanco vào tháng 12/2023. Thời gian qua, cả 2 thường xuyên tương tác, thể hiện tình cảm với nhau trên các trang mạng xã hội. Đáng chú ý, Selena Gomez khẳng định Benny Blanco đối xử tốt với cô hơn bất kỳ ai trên hành tinh này và gọi mối tình mới là "điều tuyệt vời nhất" từng xảy ra với cô.

Vào ngày 27/9, cuối cùng Selena Gomez và Benny Blanco đã nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè, dàn sao hạng A như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello... Lễ đường được trang trí tối giản, gồm các chữ lồng “S” - “B” và hoa khô - tượng trưng cho tình yêu gắn bó, sự trong sáng và cam kết của Selena Gomez - Benny Blanco.

Theo Page Six, lễ cưới của Selena Gomez bắt đầu vào 3h chiều 27/9 (giờ Mỹ), phải đến phút cuối các khác mời mới biết về địa điểm tổ chức ngày trọng đại và được ekip Selena đưa đến đây. Lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối, các khách mời bị cấm rò rỉ ảnh ra ngoài. Được biết, cặp đôi phải chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm.

Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez cũng đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Trong 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, hoa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.

Selena Gomez - Benny Blanco cưới sau 2 năm hẹn hò. Ảnh: Instagram

Nguồn: Page Six