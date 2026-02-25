260.000 người chờ gặp BTS

Vé cho concert tái xuất của BTS tại quảng trường Gwanghwamun Square (Seoul) “bốc hơi” gần như ngay lập tức. Sự kiện diễn ra ngày 21/3, là màn trình diễn đầy đủ đầu tiên của nhóm kể từ khi các thành viên hoàn tất nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Theo ban tổ chức, khoảng 15.000 vé miễn phí được phát hành qua hệ thống trực tuyến lúc 20h. Có thời điểm hơn 100.000 người đồng loạt truy cập, khiến trang web đặt vé liên tục treo máy, màn hình hiển thị lỗi hoặc thông báo hết chỗ.

BTS bán sạch vé concert tái xuất, 260.000 fan dự kiến đổ về Seoul.

Giới chức Seoul ước tính khoảng 260.000 người hâm mộ có thể đổ về khu vực trung tâm thành phố trong ngày diễn ra concert. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát sẽ vận hành quảng trường như sân vận động mở, kiểm soát dòng người qua 29 cổng vào riêng biệt và cảnh báo khả năng ùn tắc tại các ga tàu điện ngầm lân cận.

Cảnh báo lừa đảo, giá khách sạn tăng vọt

Theo The Guardian, trước giờ mở bán cảnh sát Seoul đã phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo vé. Cảnh sát trưởng Park Jeong Bo cho biết lực lượng chức năng yêu cầu gỡ bỏ 34 bài đăng rao bán vé hộ với phí từ 10.000-300.000 won (6,9-208 USD), hoặc chào bán lại vé với giá 100.000-1,2 triệu won (70-834 USD).

Luật chống đầu cơ vé có hiệu lực từ tháng 1 cho phép phạt tới 50 lần giá gốc đối với hành vi bán lại trái phép. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng lên án tình trạng trục lợi vô lương tâm, cho rằng mức phạt cần vượt xa khoản lợi bất chính thu được.

Nhu cầu nơi lưu trú tăng vọt nhờ BTS. Ảnh: Getty.

Sức nóng của sự kiện khiến giá phòng khách sạn quanh trung tâm Seoul tăng gấp nhiều lần. Một số cơ sở lưu trú được cho là niêm yết giá cao gấp năm lần bình thường. Trung tâm Nghệ thuật Sejong - nằm sát quảng trường Gwanghwamun - đã hủy toàn bộ chương trình biểu diễn ngày 21/3, trong khi Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng đóng cửa để đảm bảo an ninh.

Màn trở lại sau gần bốn năm

Khoảng thời gian gián đoạn của BTS bắt nguồn từ quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc. Cả bảy thành viên gồm RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook và j-hope lần lượt nhập ngũ. Suga là thành viên cuối cùng hoàn thành nghĩa vụ vào tháng 6/2025, sau khi phục vụ với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng do chấn thương vai; sáu thành viên còn lại phục vụ trong quân đội.

Concert kéo dài một giờ sẽ giới thiệu album mới Arirang , mở màn cho tour lưu diễn thế giới 82 đêm của nhóm. Đêm diễn được phát trực tiếp trên Netflix tới 190 quốc gia. Thành phố Seoul cũng tổ chức thêm các sự kiện dành cho khoảng 30.000 người hâm mộ ở khu vực lân cận.

Ngày 20/3 lúc 13h, BTS sẽ phát hành album phòng thu thứ năm mang tên Arirang. Ảnh: AP.

Sự trở lại của BTS được các nhà phân tích gọi là cú hích cho “BTS-nomics” - thuật ngữ mô tả tác động kinh tế mà nhóm tạo ra trong lĩnh vực du lịch, lưu trú và bán lẻ. Chỉ riêng một đêm diễn miễn phí đã đủ làm nóng thị trường dịch vụ tại thủ đô của Hàn Quốc, cho thấy sức ảnh hưởng lớn của nhóm sau thời gian dài vắng bóng.

Với tốc độ bán vé kỷ lục và lượng người dự kiến đổ về trung tâm Seoul, concert ngày 21/3 là bài kiểm tra về năng lực tổ chức và kiểm soát đám đông của thành phố.