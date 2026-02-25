Tài tử The Art of Sarah thuộc dòng dõi hoàng tộc?

Lee Jun Hyuk đang là cái tên cực hot nhờ phim The Art of Sarah. Bên cạnh đó, anh cũng góp mặt trong siêu phẩm phòng vé đang làm mưa làm gió xứ Hàn, bán được 1 triệu vé chỉ sau 5 ngày khởi chiếu là The King's Warden.

Trong sự kiện giao lưu mới đây, đạo diễn Jang Hang Jun của phim The King's Warden đã bất ngờ tiết lộ thân thế của Lee Jun Hyuk. Trong phim nam diễn viên đóng vai Đại quân Geumseong, ngoài đời nam diễn viên cũng là hậu duệ hoàng tộc. Đạo diễn họ Jang nói: “Tôi có chuyện muốn chia sẻ. Lee Jun Hyuk xuất thân từ dòng họ Lee ở Jeonju, là hậu duệ trực hệ của Đại quân Hyoryeong, anh trai của vua Sejong. Xin đừng quên anh ấy là người hoàng tộc”.

Đạo diễn tiết lộ Lee Jun Hyuk thực sự là hậu duệ hoàng tộc. Ảnh: X

Chia sẻ của đạo diễn Jang Hang Jun khiến khán giả vừa ngạc nhiên vừa bật cười thích thú. Việc nam diễn viên thủ vai nhân vật Đại quân Geumseong lại chính là hậu duệ "xịn" mang dòng máu hoàng tộc đã ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều bình luận đã xuất hiện trên các trang mạng Hàn Quốc: “Anh ấy là người hoàng tộc thực sự? Giống hệt 100%!”, “Không trách khí chất quý tộc của Lee Jun Hyuk lại khác biệt”, và “Đây chẳng phải là định mệnh chứ không phải do chọn diễn viên sao?”.

Khán giả Hàn Quốc phát sốt trước thông tin về thân thế của Lee Jun Hyuk. Ảnh: X

Lee Jun Hyuk sinh năm 1984, là diễn viên có năng lực tốt cùng đời tư sạch scandal tại showbiz Hàn Quốc. Nam diễn viên lần đầu ra mắt làng giải trí năm 2006, bắt đầu con đường sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp của mình với bộ phim truyền hình First Wives Club. Từ năm 2009, Lee Joon Hyuk bắt đầu tạo được sự chú ý với các vai diễn trong Three Brothers, I Am Legend, City Hunter và Man from the Equator. Anh cũng lấn sân sang thị trường Trung Quốc và ít nhiều gặt hái được thành công nhờ bộ phim truyền hình Half a Fairytale vào năm 2012.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, Lee Joon Hyuk thường được biết đến với danh xưng "nam phụ vàng" của màn ảnh vì dù điển trai diễn hay nhưng anh mới chỉ gây ấn tượng ở vai phụ. Khi đảm nhận vai nam chính, Lee Joon Hyuk chưa có thành tích hay vai diễn đột phá.

Ảnh: X

Lee Jun Hyuk đã hoạt động được 20 năm, có năng lực diễn xuất tốt cùng đời tư sạch scandal. Ảnh: X

Lee Jun Hyuk từng tốt nghiệp tới hai trường đại học danh giá. Đầu tiên, anh tốt nghiệp Đại học Hanshin, chuyên ngành Quảng cáo và Quan hệ công chúng. Để phục vụ cho công việc, anh còn theo học thêm tại Đại học Dankook, chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn. Ngoài ra, anh còn thường xuyên làm từ thiện, ghi điểm bởi tấm lòng nhân hậu của mình.

Năm 2020, anh được đích thân tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm làm Lính cứu hỏa danh dự trong Lễ kỷ niệm Ngày Lính cứu hỏa lần thứ 58. Nhận được danh hiệu cao quý này là vì anh đã quyên góp toàn bộ tiền cát-xê nhận được từ bộ phim truyền hình Naked Fireman cho tổ chức Cứu hỏa Hàn Quốc và tham gia vào hai tác phẩm có chủ đề về cứu hỏa.

Anh học giỏi, thường xuyên làm từ thiện. Ảnh: X

Lee Jun Hyuk - Shin Hye Sun đang là bộ đôi diễn viên cực hot nhờ phim The Art of Sarah. Ảnh: Elle

Nguồn: Chosun