Bà xã Justin Bieber hồi tưởng 2016, đăng ảnh thế này bảo sao Selena Gomez xốn mắt!

Trào lưu đăng lại những khoảnh khắc đáng nhớ của năm 2016 đang càn quét Instagram và TikTok. Hailey Bieber vốn là một "trend-setter" chính hiệu, tất nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Trong loạt ảnh "ngày ấy - bây giờ", nàng mẫu sinh năm 1996 đã chia sẻ những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ của mình.

Tuy nhiên, tâm điểm thu hút mọi sự chú ý chính là bức ảnh Hailey khóa môi Justin Bieber đầy nồng cháy. Dựa vào bối cảnh và kiểu tóc, netizen nhanh chóng nhận ra đây là bức ảnh được chụp vào khoảng đầu năm 2016 – thời điểm mối quan hệ của cả hai mới chỉ ở mức "mập mờ" và bắt đầu công khai những cử chỉ thân mật trên mức bạn bè.

Hailey đăng bức ảnh hôn Justin từ 10 năm trước, làm dậy sóng mạng xã hội. Ảnh: Instagram

Tại sao bức ảnh này lại gây tranh cãi đến thế? Câu trả lời nằm ở mốc thời gian nhạy cảm 2016. Đối với fan của cặp đôi Justin Bieber và Selena Gomez, đây là một năm đầy "ám ảnh". Vào đầu năm 2016, Justin Bieber và Hailey từng gây sốt với nụ hôn tại St. Barts, làm nổ tung mạng xã hội.

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau đó, Justin Bieber lại bị bắt gặp đi chơi cùng Selena Gomez, thậm chí còn đăng ảnh hôn cũ của hai người lên Instagram với dòng trạng thái "Feels". Điều này khiến Hailey bị đẩy vào vị trí "người thứ ba" trong mắt một bộ phận fan. Đỉnh điểm là vào tháng 8/2016, Justin Bieber và Selena Gomez đã có màn tranh cãi trực diện ngay dưới một bài đăng trên Instagram, dẫn đến việc nam ca sĩ Baby quyết định ngừng sử dụng Instagram.

Năm 2016, Justin - Selena hết cãi vã lại làm lành, là 1 năm "nhì nhằng". Ảnh: Instagram

Việc Hailey đăng ảnh hôn Justin vào đúng năm 2016 như một lời khẳng định ngầm về vị thế của mình trong lòng chồng từ hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của phe ủng hộ Selena Gomez, đây chẳng khác nào một hành động "cà khịa" hoặc khơi lại quá khứ không mấy vui vẻ khi Justin Bieber vẫn còn đang nhì nhằng giữa hai người phụ nữ.

Ngay lập tức, bài đăng của Hailey đã trở thành "chiến trường" cho các bình luận trái chiều. Có lẽ sau 8 năm kết hôn, Hailey Bieber chỉ đơn giản muốn nhìn lại chặng đường tình yêu đầy sóng gió của mình. Thế nhưng, với một mối quan hệ tay ba từng tốn nhiều giấy mực nhất Hollywood, mọi động thái nhỏ nhất đều có thể trở thành ngòi nổ cho một cuộc chiến truyền thông mới.

Dù vô tình hay hữu ý, màn “hồi tưởng 2016” của Hailey Bieber rõ ràng đã đạt hiệu ứng truyền thông ngoài mong đợi. Chỉ với một bức ảnh, câu chuyện tình cảm kéo dài gần một thập kỷ giữa Justin Bieber – Selena Gomez – Hailey Bieber lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, chứng minh rằng: quá khứ của showbiz chưa bao giờ là điều dễ ngủ yên.

Drama giữa 3 nhân vật đình đám này chưa bao giờ hết hot. Ảnh: US Weekly

Nguồn: Instagram